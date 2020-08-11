‫إل سي وايكيكي تطرح مسابقة #LCWKEGIRL على إنستجرام لعشاق الموضة

اسطنبول، 11 من أغسطس، 2020 /PRNewswire/ — تواصل إل سي وايكيكي مسيرتها الناجحة لتصبح علامة تجارية عالمية منتشرة في جميع أنحاء العالم بما يتسق مع رسالتها المتمثلة في شعار “الكل يستحق ارتداء أزياء رائعة”. وقد أعلنت الشركة عن طرح مسابقة على إنستجرام بعنوان “#LCWKEGIRL” ليشارك فيها عشاق الموضة وتُقدم للفائزين بها هدايا رائعة.

أعلنت شركة أل سي وايكيكي، منتج أزياء اقتصادية التكلفة لكل شرائح المجتمع، عن مسابقة أزياء بعنوان #LCWKEGIRL على إنستجرام وتديرها من خلال الرابط https://www.instagram.com/ lcwkenya/ في الفترة بين 6 – 16 من أغسطس الجاري.

وسوف يقع الاختيار على 10 فائزين متميزين ضمن من استوفوا كافة الاشتراطات ونالت صورهم التي أرسلوها إلى المسابقة على صفحاتهم أكبر عدد من نقرات الإعجاب شريطة أن تكون لهم حسابات عامة على إنستجرام.

وسوف تُنشر صور 10 من الفائزين على صفحة أل سي وايكيكي ويختار متابعوها الفائز بالجائزة. أولاً، سيحصل الفائزون الثلاث الذين ينالون أكبر قدر من نقرات الإعجاب على صورة المسابقة 5000 شلن كيني لكل شخص، فيما يحصل الفائزون الثلاث الذين يلونهم على 2500 شلن كيني لكل منهم، وأما آخر 4 فائزين فيحصل كل منهم على 1500 شلن كيني.

على الراغبين في المشاركة في المسابقة أن:

– تكون لهم حسابات عامة على إنستجرام

– متابعة الحساب https://www.instagram.com/ lcwkenya/

– إرسال صورة كمنشور على إنستجرام مقترنة بالوسم (#LCWKEgirl) والإشارة إلى الأصدقاء

– الإشارة إلى إل سي واي كيكي كينيا على المنشور والصورة.

ليست هنالك أية قيود على الفئة العمرية أو المنطقة الجغرافية للاشتراك في المسابقة، ولكن يتسنى استخدام كوبونات الهدايا في كينيا للتسوق من منافذ أل سي وايكيكي فقط في كينيا أو للتسوق من كتالوج الشركة عبر الإنترنت: bit.ly/LCWonlinecatalogue

تُعلن أسماء الفائزين في 20 من أغسطس الجاري.

لمزيد من المعلومات:

https://taplink.cc/lcwkenya

www.instagram.com/lcwkenya

نُبذة عن إل سي وايكيكي

تأسست أل سي وايكيكي عام 1988، وتعمل تحت مظلة العلامة التجارية أل سي وايكيكي للتجزئة منذ عام 1997. تتمثل مهمتها في شعار “الكل يستحق ارتداء أزياء رائعة” وفي ظل نهج “الموضة الميُسرة” في تركيا. وتواصل إل سي وايكيكي مسيرتها لتحقيق الانتشار على مدى 32 عامًا في بلدها الأصلي وخارجه. تعتمد إل سي وايكيكي، بوصفها الشركة الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة، على طاقم من العاملين قوامه 47,700 موظف ينتشرون فيما يربو على 1000 متجر في 47 دولة.

www.lcwaikiki.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1226303/LC_Waikiki.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1191893/LC_Waikiki_Logo. jpg