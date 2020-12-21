‫إقرار حكم البراءة الصادر في قضية شركة Saipem والسيد Farid Noureddine Bedjaoui من قبل المحكمة العليا في إيطاليا

أقرت محكمة النقض العليا الحكم بالبراءة في قضية شركة Saipem وFarid Noureddine Bedjaoui في ما يتعلق بتهمتَي الرشوة والفساد الدولي

ميلانو، إيطاليا، 18 ديسمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – لقد أقرت محكمة النقض العليا الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في ميلانو بتبرئة شركة الطاقة الإيطالية Saipem ورجل الأعمال Farid Noureddine Bedjaoui من تهمتَي الفساد والرشوة اللتين تم إصدارهما لأول مرة في عام 2013.

اتهم المدعون الإيطاليون شركة Saipem بتدبير دفع رشوة مزعومة تبلغ قيمتها 197 مليون دولار أمريكي إلى مسؤولين جزائريين سابقين لضمان الحصول على سبعة عقود مع شركة Sonatrach، واتهموا رجل الأعمال Farid Noureddine Bedjaoui بتسهيل الرشوة.

في يناير 2020، صدر حكم عن محكمة الاستئناف في ميلانو برأت فيه كلاً من شركة Saipem والسيد Bedjaoui وأمرت بإعادة الحجز التحفظي على الإيرادات التي يُزعم أنها متأتية من التهمة الجنائية إلى شركة Saipem وجميع المدعى عليهم أمام المحكمة لأن حقيقة تهمة الفساد المزعومة لم يُثبت وجودها.

يبرئ قرار محكمة النقض الصادر بإقرار حكم محكمة الاستئناف في النهاية السيد Bedjaoui من اضطلاعه بأي دور في أي رشوة مزعومة ويسلط الضوء على حقيقة أن ادعاءات المدعي العام الإيطالي حول وجود أي فساد في ما يتعلق بعقود شركة Saipem في الجزائر لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أساس.

أعرب المستشاران القانونيان الموكلان للسيد Bedjaoui ،‏Marco Deluca وGuido Carlo‏ عن “رضاهما التام” عن الحكم وعلقا أن “الحكم الصادر بالبراءة صريح ونهائي. وصدر ذلك بعد 7 سنوات من التحقيقات المكثفة وعشرات مذكرات التفويض التماسي الموجهة إلى عدّة بلدان والمحاكمات الطويلة التي انتهت بإثبات حقيقة واضحة وغير قابلة للجدال مفادها أنه لم يتم دفع رشوة من قبل السيد Farid Bedjaoui أو شركة Saipem للوزير Chakib Khelil وأن السيد Farid Bedjaoui اضطلع بالدور الشرعي كوكيل لشركة Saipem ومروّج لها.”

وصرح Deluca وAlleva أنه “خلال مسار معركة طويلة ومعقدة جدًا، طُلب من Farid Bedjaoui تقديم تضحيات كثيرة، ولا يمكن استرداد الكثير منها أو تعويضها. ويؤكد هذا القرار بشكل نهائي أن اتهامات مكتب المدعي العام في ميلانو لا أساس لها من الصحة وهي من دون وجه حق، وفي نهاية المطاف، أخذت العدالة مجراها بشكل جيد.”

ملاحظة للمحررين:

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ

Bedjaoui @portland-communications.com

صادر عن المحاميين الموكلين للسيد Bedjaoui ، السيد Marco Deluca والسيد Guido Alleva