‫إعادة بناء العلامة التجارية وقوة الابتكار في تحول GWM الذكي مع ختام معرض Auto China 2020

بكين، 6 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — GWM (601633.SS/02333.HK)، الشركة المصنعة للسيارات ذات الشهرة العالمية، قدمت مظهرًا جديدًا رائعًا في إعادة إحياء علامتها التجارية واستراتيجية المنتجات في معرض Auto China 2020، عارضة تركيزًا جديدًا على المنتجات الذكية والتجارب القائمة على المستخدمين. وكان جناح GWM المبتكر، باعتباره من العلامات البارزة للمعرض، يعرض أهم منصات التكنولوجيا المملوكة التي توجه استراتيجية التحول الذكي للشركة. وقدمت الشركة كذلك بثًا حيًا، جاذبة ملايين من المشاهدين عالميًا.

كانت علامة GWM التجارية وابتكار المنتجات معروضين عرضًا كاملًا. فلم تعمد الشركة فقط إلى إشراك الممثلين الصينين لتقديم ثقافة العلامة التجارية الجديدة الخاصة بها والسيناريوهات التي تركز على المستخدمين للوصول إلى المستهلكين الشباب، لكنها أيضًا عرضت تشكيلة من المنتجات الجديدة التي ستمهد الطريق إلى عالم مستقبلي “ذكي”. يطلق الجيل الثالث المتقدم من HAVAL H6، بترقية برامجه الثابتة عبر الأثير (FOTA)، العنان لعصر جديد من الاتصال الذكي، حيث تمكنه قدراته الذكية على التعلم من الحياة اليومية للسائق وملائمته. كل من HAVAL H6 وHAVAL Dagou تحقق المستوى الثاني من القيادة المستقلة، بينما تحقق شاحنات POER الخاصة بالشركة المستوى الرابع، داعمة له تمامًا في سيناريوهات ثابتة.

تمثل موديلات السيارات هذه أفاقًا جديدة في تصميم السيارات الذكية من GWM وإنتاجها بعد تعديل وضعها باعتبارها شركة تكنولوجيا نقل عالمية. خضعت مركبات GWM التي عُرضت في معرض Auto China للتطوير والتصميم والإنتاج عن طريق المنصات المعيارية الذكية العالمية التالية:

منصة “ L.E.M.O.N “ : بالتركيز على المرونة والأداء العالي والأمان المتقدم والوزن الخفيف، فهي تدعم تطوير نماذج واسعة النطاق، بما في ذلك المركبات التي تستخدم منصات A0 إلى D والسيارات متعددة الأغراض ( SUV ) والسيارات متعددة الأغراض الصغيرة ( MPV ) وغيرها.

: بالتركيز على المرونة والأداء العالي والأمان المتقدم والوزن الخفيف، فهي تدعم تطوير نماذج واسعة النطاق، بما في ذلك المركبات التي تستخدم منصات إلى والسيارات متعددة الأغراض ( ) والسيارات متعددة الأغراض الصغيرة ( ) وغيرها. منصة “ COFIS “: استكشاف النقل المستقبلي من خلال قمرات القيادة والقيادة والإلكترونيات وهندسة الإلكترونيات الذكية، فهي المحرك الرقمي الموجه لتحول GWM .

قال توني صان، نائب المدير العام للتسويق العالمي في GWM “منتجاتنا، المدعومة بإمكانيات رقمية متقدمة وإمكانيات طاقة جديدة، تتمتع بالقوة اللازمة للمنافسة في السوق العالمية،” “ونحن نأمل في انتهاز هذه الفرصة لعرض التحول المبتكر لنا على السوق والمستخدمين العالميين، الذين سيرون التغييرات في موديل شاحنة POER العالمي الخاص بنا.”

تمتلك GWM، بإمكانياتها في البحث والتطوير الرائدة، أكثر من 10 مراكز للبحث والتطوير في سبع دول، مع اعتبار مقرها الرئيسي في باودينغ هو المركز الأساسي. وهي تتميز بفريق عالمي للبحث والتطوير يتكون مما يزيد عن 17000 شخص في مواقع موجودة في باودينغ (الصين) وشنغهاي (الصين) ويوكوهاما (اليابان) وديترويت (الولايات المتحدة) ولوس أنجلوس (الولايات المتحدة) وفرانكفورت (ألمانيا) وميونخ (ألمانيا) وبانغلور (الهند) وكوتنجبرن (النمسا) وغيونغي (كوريا الجنوبية).

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