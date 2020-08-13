‫إطلاق موديلي سيارات من جي أيه سي معا! الشركة ستأتي بموديل السيارة الرياضية المدينية جي أس 5 والعربة المتعددة الاستخدامات جي أن 6 لسوق البحرين يوم 18 أغسطس

المنامة، البحرين، 13 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 18 آب/أغسطس، ستكشف شركة جي أيه سي موتور عن موديلي سيارتيها المحدثين بالكامل، جي أس 5 وجي أن 6، في البحرين. وسيتم الإعلان عن أسعار ومحيط التركيب وسياسات الخدمة للسيارتين في وقت لاحق.

باعتبارهما أحدث منتجين رائدين منجي أيه سي موتور، فإنجي أس 5وجي أن 6يجمعان أحدث الإنجازات في مجال البحث والتطوير والابتكار العالمي للعلامة التجارية. وإذ تم تصميمهما بحيث يتماشيان مع المناخ الصحراوي الاستوائي الفريد في البحرين والتضاريس الصحراوية القاسية، تجمع جي أيه سي موتور فيهما بين احتياجات السفر اليومية للبحرينيين من خلال تقديم جيل جديد من طرازجي أس 5الرائد من سيارات الدفع الرباعي. الموديل الأحدث من جي أس 5، المتوفر الآن في البحرين، يأتي مزودًا بوضع قيادة متعدد التضاريس وشاسيه ضبط المستوى الرئيسي، مما يحسن بشكل كبير من راحة الركوب والتعامل مع السيارة، ويوفر حماية قيادة مدروسة وفعالة للمستهلكين البحرينيين.

تم تصميم الطرازجي أن 6، وهو نموذج آخر لسيارة نقل متعددة الاستخدامات، بعناية من قبل فريق البحث والتطوير فيجي أيه سيعلى مر السنين، وهو مصمم خصيصًا للأشخاص الواقعيين والمغامرين الذين يتطلعون أيضًا إلى الاستمتاع بالحياة. وإذ يعيشون حياة متنوعة ويسعون للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والشبكات الاجتماعية، يتوقع هؤلاء أيضا رعاية أسرهم بينما ينغمسون أيضًا في التمتع الكامل. وسيكون نموذج سياراتجي أن 6تفسيرًا مثاليًا للاستخدام المنزلي والتجاري بفضل مساحته الكبيرة والمتعددة الوظائف. هذا الإعلان سيكون بمثابة الإطلاق الرسمي لـجي أس 5وجي أن 6في سوق البحرين. من المعتقد أنه مع جودة هذين المنتجين الممتازة وسمعتهما التجارية، سيصبح الموديلان بالتأكيد علامة تجارية قوية من الموديلات الأكثر مبيعًا في سوق البحرين.

من المعلوم أنجي أيه سي موتوردخلت سوق البحرين رسميًا في العام 2015. وقد ارتفعت مبيعاتها بشكل مطرد. وقد احتلت المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الصينية في الواردات ومبيعات المحطة لأربع سنوات متتالية. وهي تحوز على حصة سوق بأكثر من 2٪، وتحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين المحليين. سيكمل طرح هذه السلسلة من السيارات مرة أخرى منتجات الشركة في سوق البحرين، والذي لا يعكس فقط المكانة المهمة للبحرين وسوق الشرق الأوسط في الخريطة الإستراتيجية الدولية لشركةجي أيه سي موتورولكنه يوفر أيضًا ضمانًا قويًا لشركةجي أيه سي موتورلمواصلة تطوير وتعميق سوق الشرق الأوسط.

في الوقت الحاضر، مع النمو السريع للاقتصاد الوطني، تم رفع مستوى استهلاك البحرينيين بشكل مستمر كما زادت التوقعات الخاصة بجودة المركبات. جي أيه سي موتور على اتصال تام بالتطور على أرض الواقع واتجاهات احتياجات المستخدم من خلال منتجاتها الحديثة والمتطورة والذوق والخدمات الممتازة. تخدم جي أيه سي البحرينيين في أسفارهم وحياتهم اليومية، ما يسمح للمستهلكين البحرينيين بالتعرف على الفوائد من الدرجة الأولى وقوة منتجات جي أيه سي وذلك لتجربة الطاقة والمرونة التي توفرها المركبات الجديدة. المستقبل الآن، وهو موجود بالفعل هنا في البحرين. ستواصل جي أيه سي موتور إثارة إعجاب المستهلكين في جميع أنحاء العالم بقوتها التصنيعية وجودتها العالية.