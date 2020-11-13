‫إطلاق مخيم تأهيل المراهقين وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق الرابعة رسميًا

بكين، 13 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — تنعقد مخيم تأهيل المراهقين وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق الرابعة في الفترة من أكتوبر إلى 24 نوفمبر 2020، وتشارك في رعايتها الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا (CAST) ووزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية (MOST) والحكومة الشعبية لبلدية تشونغتشينغ، وذلك بدعم قوي من برنامج تعليم العلوم التابع للشبكة الدولية لأكاديميات العلوم (IAP) ومؤسسة ECOSF وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية (NASAC). يتألف هذا الحدث الكبير، الذي يُعقد عبر الإنترنت لأول مرة، من مجموعة واسعة من الأنشطة المثيرة للاهتمام عبر الإنترنت مثل دورات العلوم عبر الإنترنت ومنتدى تعليم العلوم وخطب كبار العلماء والبث المباشر من الجامعات الصينية والمدارس الثانوية ومعاهد البحوث وورشة عمل علمية وعرض علمي وعرض ثقافي لمختلف البلدان. وقد اجتذب الحدث حتى الآن مشاركة أكثر من 86,000 مشارك من 52 دولة ومنطقة ومنظمة دولية من جميع أنحاء العالم. الموقع الرسمي لهذا الحدث هو https://2020.brmakercamp. cyscc.org.cn