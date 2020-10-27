‫إطلاق شاحنة POER من GWM بميزات 8AT عالميًا

يعزز هذا الإطلاق القادم من سعي GWM نحو استراتيجية التدويل

بكين، 27 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — GWM (601633.SS/02333.HK)، الشركة العالمية المصنعة لسيارات الدفع الرباعي (SUV) والشاحنات الصغيرة، تدخل سوق الشاحنات الصغيرة (البيك اب) الدولي بإطلاقها لشاحنة POER في الربع الأخير من هذا العام، وتستهدف أيضًا إعادة إحياء علامتها التجارية من خلال هذه الشاحنة الذكية.لا تتوقف ميزات السلامة الذكية لهذه الشاحنة على تطلع GWM إلى اتجاه تطوير تكنولوجيا صناعة السيارات وتخطيط منظور البحث والتطوير، بل وأيضًا تسعى لإثبات قوة شاحنات البيك اب المبتكرة، وهي خطوة جديدة على أرض صلبة من استراتيجية التدويل التي تتبناها الشركة.

أول شاحنة بتكنولوجيا 8AT على الإطلاق تعزز التنافسية وصورة العلامة التجارية

كشفت GWM عن هذا المزيج من القدرة الكهربائية للمحركات الذي اعتمدته في تصميم شاحنة POER في الخارج، والتي سوف يتم تجهيزها بنفس المُعدات الموجودة في مثيلاتها في الصين.وهي متوفرة مع محرك بنزين 2.0L ومحرك ديزل 2.0L ، بالإضافة إلى ناقل حركة 6MT و 8AT ، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاع كبير من العملاء.تمثل شاحنة POER أول شاحنة بيك اب صينية مجهزة بتكنولوجيا 8AT، مما يوفر بدوره غيارات في ناقل الحركة أكثر سلاسة وسرعة استجابة أسرع.توفرها الشركة الرائدة عالميًا في مجال صناعة قطع غيار السيارات ZF Friedrichshafen AG، ويمثل إدخال ناقل حركة أوتوماتيكي أمرًا في غاية الأهمية للأسواق الدولية.وبالتالي فإن نموذج 8AT لا يعزز القدرة التنافسية لـ GWM فحسب بل يمهد لها الطريق للدخول في المزيد من قطاعات السوق.وعلاوة على ذلك، تكمل شاحنة 8AT مزايا السلامة الذكية من POER، وتعزز سعي GWM المستقبلي في مسار إعادة إحياء علامتها التجارية وإعادة تشكيل نظرة المستهلك للعلامة التجارية.

منصة التكنولوجيا الخاصة بـ GWM تمنح القدرة على التكيف مع المنتجات العالمية

تم تصميم POER على منصة P71 التابعة لشركة GWM التي تصمم السيارات مع التركيز على السلامة والذكاء وخفة الوزن والمساحة وقابلية التوسيع.ويمكن تصميم مئات من نماذج المركبات متفاوتة الأحجام المختلفة، والطاقة، وناقلات الحركة، وفقًا للاحتياجات.واستناداً إلى المعايير العالمية للأسواق الدولية، فإن منصة P71 تعزز القدرة التنافسية الأساسية لشاحنة POER.

الصين المُصدر الرائد لشاحنات البيك اب

في سبتمبر، صدّرت شركة GWM عدد 2.470 شاحنة بيك آب، بزيادة قدرها 60% على أساس شهري، وزيادة بنسبة 47% على أساس سنوي.وإظهارًا لقدرتها الكبيرة على الصمود، واصلت شركة GWM استعادة وقيادة صادرات الصين من شاحنات البيك آب.من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، صدرت شركة GWM ما يساوي 11.648 شاحنة بيك آب، وحافظت على مكانتها كأكبر مصدر لشاحنات البيك آب في الصين لمدة 22 سنة متتالية، وعززت مكانتها بصفتها المصدر رقم 1 في الصين لشاحنات البيك اب إلى 45 بلدًا في جميع أنحاء العالم.تدخل GWM عصرًا جديدًا ، حيث يعزز إطلاق شاحنة POER نمو الشركة ومساعيها للتوسع عالميًا.