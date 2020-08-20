‫إطلاق سيارتي السياقة الفاخرة، سيارة الدفع الرباعي جي أس 5 والشاحنة الصغيرة المتعددة الأغراض جي أن 6 في مملكة البحرين

إضافة إلى ذلك، أعلنت جي أيه سي موتور أيضًا عن امتيازات حصرية لشراء السيارتين حيث يمكن للمستهلكين الاستمتاع بخمس مزايا عند شراء سيارة في الموقع. يشمل ذلك ثلاث سنوات من الصيانة المجانية وسبع سنوات من الضمان، والتأمين المجاني، والتغليف الإضافي المجاني لهيكل السيارة وخدمات إزالة الصدأ اللاحقة.

تم تصميمجي أس5للمستهلكين العصريين في المناطق الحضرية، ما يؤدي إلى موضعتها كسيارةدفع رباعيفاخرة. وتهدف السيارة إلى تقديم تجربة القيادة المطلقة للمستهلكين البحرينيين من خلال قوة أقوى وجودة أعلى وتكنولوجيا ذكية أكثر تطوراً. في الوقت نفسه، ومع “المظهر الخارجي الفاخر والمثير للإعجاب، والمقصورة الداخلية المرنة والواسعة، وتجربة السفر المريحة والآمنة”، فإنشاحنة جي أن 6تتموضع باعتبارهاشاحنة صغيرةمتعددة الاستخدامات على نطاق واسع مناسبة لتجربة صديقة للأسرة.

استنادًا إلى منتجاتها ذات المستوى العالمي وخدماتها الممتازة، حازتجي أيه سي موتورعلى إعجاب المستهلكين البحرينيين على نطاق واسع منذ إطلاقها في سوق البحرين، حيث حققت نموًا ممتازًا في المبيعات. في السنوات الأخيرة، أدى التطوير العالمي الشامل لـجي أيه سي موتورإلى تسريع إطلاق سياراتها الجديدة وتحسين أبحاث وتطوير منتجاتها. كما كانت جهود التوسع العالمية الخاصة بها مستقرة وتتقدم بسرعة، وهو أمر مقنع الصناعة. خلال العام 2019، حققتجي أيه سي موتورمبيعات عالمية بلغت 10,205 وحدة، بزيادة قدرها 97٪ عن الشهر السابق. في الوقت نفسه، احتلت الشركة في تصنيف العلامات التجارية 2019 IQS، المرتبة السادسة في سوق السيارات. وأظهرت سمعةجي أيه سي موتورنموًا هائلاً، وهو أمر معترف به دوليًا.

تقف وراء أدائها في السوق وتقدمها المذهل في السوق العالمي الجودة العالية والقدرة الممتازة لشركةجي أيه سي موتور. على مر السنين، أصر مركز البحث والتطوير التابع لشركةجي أيه سيعلى البحث والتطوير المستقل، والابتكار المفتوح، والتطوير المكثفة. منذ العام 2017، نفذ مركزجي أيه سيللبحث والتطوير 128 مشروعًا للابتكار التكنولوجي، وتم تنفيذ أكثر من 80٪ من النتائج وتطبيقها، حيث تم استخدام 40٪ منها على المنتجات. بفضل تطبيق الإنجازات المبتكرة لمركزأبحاث وتطوير جي أيه سي، تمثل سيارتي جي أيه سي موتوراللتين تم إطلاقهما حديثًاجي أس 5 وجي أن 6والموديلات الأخرى جميعها المستوى الأكثر تقدمًا لتطوير التكنولوجيا الحالية.

تتحرك جي أيه سي موتور دوليًا، ليس فقط لإطلاق الإنتاج والتكنولوجيا في الخارج ولكن الأهم من ذلك، اختراق قلوب السكان المحليين وتعزيز صورة العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، ستستخدم جي أيه سي موتور قدرتها التنافسية الأساسية للصناعة الرائدة لفهم طلب السوق بدقة، وإطلاق المزيد من الموديلات الجديدة المناسبة لسوق البحرين، والاستمرار في توفير حياة متنقلة ممتعة للمستهلكين المحليين بمنتجات عالية الجودة وخدمات شاملة.

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