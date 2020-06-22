‫إطلاق سيارات جي أيه سي موتور جي أس 5 وجي أن 6، ما يوسع حضور الشركة في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن تطلق شركة السيارات جي أيه سي موتور سيارتيها جي أس 5 وجي أن 6 في المملكة العربية السعودية يوم 25 حزيران/يونيو. سيارة جي أس 5، وهي سيارة رياضية فاخرة، اجتذبت الكثير من الاهتمام بفضل معالجتها السلسلة وقوتها الفائقة. وبصفتها سيارة متعددة الأغراض، أظهر داخل السيارة جي أن 6 الواسع والمرن قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعديد من الأسر.

تحظىجي أس 5 بثناء كبير من قبل السائقين بسبب مظهرها المتميز وأدائها. يباع هذا الموديل في الأسواق عبر آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. تم تجهيزجي أس 5بأحدث محرك من الجيل الثالث من المحرك 270T وأحدث جيل من علبة التروس الأوتوماتيكيةأيسينذات الـ6 سرعات، مما يرفع مستوى المعالجة والقوة إلى مستوى أعلى. بصفتها سيارة دفع رباعي فاخرة، تتكيفجي أس 5 بشكل جيد مع جميع أنواع التضاريس بينما تسمح أوضاع القيادة السبعة للمركبة بالمناورة في كل نوع من بيئة القيادة، من المدينة إلى الصحراء، وفي التضاريس الجبلية وعبر المناطق الممتلئة بالثلوج، دون التأثير في تجربة القيادة . تأتي السيارة أيضًا مزودة بمكيف هواءدنسوالأوتوماتيكي المزدوج الحرارة، مما يسمح بالاحتفاظ ببيئة مريحة داخل السيارة حتى عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة بشكل غير طبيعي.

يبتعد موديل جي أن 6المناسب للعائلة عن التصميم الضخم المنفرد لشكلالسيارة متعددة الأغراضالتقليدي، حيث يتخذ شكلها مظهرًا أنيقًا وديناميكيًا يضيف جوًا شبابيًا ورياضيًا. كمركبة عائلية، عندما يتعلق الأمر بمستخدم المساحة الداخلية، توفرجي أن 6مرونة تلبي الاحتياجات المختلفة لكل فرد من أفراد العائلة بغض النظر عما إذا كان في نزهة نهاية الأسبوع أو رحلة تسوق.

تواصلجي أيه سي موتوراهتمامها بسوق الشرق الأوسط، حيث تقدم المزيد من الموديلات ذات الميزات المحلية للمستهلكين في المنطقة. مع طرحجي أس 5 وجي أن 6، سيكون لدىجي أيه سي موتور مجموعة منتجات أوسع للبيع في المملكة العربية السعودية.

جي أيه سي موتور هي شركة مستقلة تابعة لمجموعة ج أيه سي، والمعروفة بشبكات سلسلة التوريد المتكاملة للغاية. احتلت المجموعة المرتبة 189 من بين شركات فورتشن 500 العالمية في العام 2019. وتنتج علاماتها التجارية المشتركة بشكل جماعي مركبات للعديد من العلامات التجارية الشهيرة وتتمتع بحصة سوقية عالية في سوق السيارات العالمية.

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