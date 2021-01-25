‫إطلاق حل تأمين أجهزة التكنولوجيا Protect4Less في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،25 كانون الثاني/يناير، 2021/PRNewswire/ — القليل من المال، الكثير من الحماية! – هذا هو وعد شركة Protect4Less، وهي شركة ابتكارية جديدة لحماية أجهزة التقنية – لمالكي الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك الكمبيوترات المحمولة والأجهزة المكتبية، والأجهزة اللوحية والملحقات والمعدات المنزلية.

أطلقت تطبيق Protect4Less شركة زين القابضة المحدودة، وهو متوفر الآن في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، وقريبًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. تقدم Protect4Less خطط حماية مريحة ومرنة وبأسعار معقولة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية في جميع المجالات.

وإذ هو مصمم لتوفير وصول أسهل وبأسعار معقولة لحماية الأجهزة للأجهزة الرقمية والإلكترونيات الشخصية باهظة الثمن اليوم، يعمل حل Protect4Less مع شبكة واسعة من مزودي الخدمة والموزعين وشركاء القنوات لتوفير وتنفيذ بعض حلول الحماية الأكثر ابتكارًا وبأسعار معقولة في أي مكان في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأفريقية والهندية. تشمل قائمة شركاء الشركة الواسعة أمثال شركات الاتصالات مثل أس تي سي البحرين وباتلكو وزين السعوديتين ومجموعة أوريدو وغيرها.

غالبًا ما تكون حماية الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والكفالات الممتدة – سواء كانت مقدمة من مصنعي المعدات الأصلية أو تجار التجزئة أو العلامات التجارية للتأمين — باهظة الثمن ومعقدة، ولا تتمتع بالمرونة المضمنة وتوفر تغطية وفوائد رديئة ومحدودة. النتيجة: ضعف استعمالها من قبل المستهلكين. والجواب: Protect4Less، وهو نموذج خدمة متعدد القنوات، متعدد الأجهزة، قائم على الاشتراك، يقدم، خطط حماية الأجهزة جهاز بصورة اقتصادية ومريحة ومرنة.

لا تعد العلامة التجارية بأي مدفوعات مقدمة، ولكنها تقدم إلغاء خطة التأمين، وأوسع شبكة من مراكز الخدمة ومواقع التسليم، وخدمات الاستلام والإرجاع مجانًا في أسواق محددة، وقبل كل شيء – وعد بضمان الإصلاح أو الاستبدال لا مثيل له. باختصار، “باختصار، “القليل من المال، الكثير من الحماية”! هو الوعد الأساسي للعلامة التجارية.

يتوفر للعملاء أيضًا خيار إضافة أكبر عدد ممكن من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والملحقات وخطط الاشتراك كما يريدون إلى حساباتهم الحالية بأسعار مخفضة، مع خيار إلغاء الخطة في أي وقت دون أي عقوبة.

ما يجعل Protect4Less حلا فريدا من نوعه هو منح العملاء خيار الاشتراك في إحدى الخطط المتاحة في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد شراء الجهاز الذكي وكذلك المطالبة بالتعويضات العرضية التي تصل إلى مرتين في السنة.

يقع مقر شركة Protect4Less في جزر كايمان ولديها كيانات مسجلة في جميع الولايات القضائية الرئيسية لعملياتها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والهند، وقد تم تأسيس Protect4Less من قبل فريق من المهنيين ذوي الخبرة ورجال الأعمال من خلفيات متنوعة، كل منهم يقدم شكلاً فريدًا من الخبرة.

العملية مدعومة بالخبرة الجماعية لمؤسسيها في مجالات التأمين، وتطوير وتسويق الخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتسويق السلع الاستهلاكية السريعة الحركة، والتمويل الاستهلاكي وإدارة الطرف الثالث.

يقول دايان إيب، الرئيس التنفيذي لشركة Waypoint Systems </1136 – وهي إحدى الشركاء المؤسسين للشركة، “لقد ولد Protect4Less من خبرة واسعة في مجال إدارة الكفالات الممتدة والفهم والمعرفة التي اكتسبناها على مر السنين. تعتمد خطط حماية Protect4Less على سوق البحث عن عادات المستهلكين وإحصاءات الحوادث ونسب المطالبات بالإضافة إلى المقارنة مع اللاعبين الدوليين التي أجريناها مع شركائنا في قطاع إعادة التأمين – وهم من أكبر الشركات في العالم “.

نريد التأكد من أن الخدمة متوفرة على نطاق واسع ومتوفرة لجميع العملاء المحتملين. بدءًا من تجار التجزئة المستقلين إلى بعض أكبر سلاسل البيع بالتجزئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنصات التجارة الإلكترونية، أصبح حل Protect4less متوفرا الآن للشراء عبر شراء الأجهزة الإلكترونية الجديدة بسهولة. “لدينا ثقة كبيرة في الشراكات التي تمكنا من تشكيلها منذ التأسيس، وسوف نتعامل مع العديد منها في العام 2021”. “ كما قال رفيق خان، الشريك المؤسس لشركة Protect4Less.

“لقد أتت الشركة بالكثير من الابتكار الذي تشتد الحاجة إليه في قطاع الكفالات الممتدة ومساحة الحماية من التلف العرضي في المنطقة. وبذلك، أتت بمنتجات أفضل وخدمات أفضل للمستهلكين”، كما يقول شيام رملال، الشريك المؤسس لشركة Protect4Less . “إنه وقت مثير للغاية بالنسبة لنا، فبعد شهور من التخطيط الدقيق، يتم طرح العلامة التجارية الآن في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نشهد بالفعل شعبية كبيرة بين المستهلكين واللاعبين في الصناعة بمن في ذلك تجار التجزئة والشركات المصنعة للمعدات الأصلية وشركاء إعادة التأمين العالميين – وهذه مجرد البداية “.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.protect4less.com

www.zaynholding.com

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