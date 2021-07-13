‫إطلاق جريت وول موتورز (GWM) للمحرك رقم 10 مليون والإعلان عن 23 من مشاريع الطاقة الأخرى

منذ إنشائها، كرست HYCET جهودها لتحقيق التقدم الباهر وخلق الابتكارات، بالإضافة إلى حرصها على “التطوير المتكامل للمنتجات”. كما قامت ببناء مختبر وطني للمنتجات يتمتع بقدرات رائدة عالمية من حيث التجربة والاختبار فضلًا عن قوة البحث والتطوير العلمية. والجدير بالذكر أن هذه الشركة قد فازت عدة مرات بجائزة التقدم العلمي والتكنولوجي، كما فاز محرك البنزين GW4C20B 2.0T المطور بشكل مستقل الخاص بها بلقب “أفضل محركات الصين” سبع مرات. علاوةً على ذلك، تصنع شركة HYCET محركات بتقنية رفع الصمام المتغير المستمر (CVVL)، ويمكن لثلاث علامات تجارية رئيسية فقط في العالم إتقان هذه التقنية بالكامل، وهم بي إم دبليو، وتويوتا، ونيسان، بجانب شركة HYCET. المحرك رقم 10 مليون الذي خرج من خط التجميع هذه المرة هو محرك بنزين بالحقن المباشر 1.5T داخل الاسطوانة وهو موديل 4B15C، ويتميز المحرك بقوة قصوى تبلغ 135 كيلو واط، وحد أقصى من عزم الدوران يبلغ 275 نانومتر، وحد أدنى من معدل استهلاك الوقود يبلغ 218.2 جم/كيلو واط في الساعة، بالإضافة إلى أنه يحتل أولى المراتب في الصناعة من حيث كفاءة الاحتراق ومستوى الانبعاث. ومن المقرر أن يتم الاستعانة بهذا المحرك عالي القدرة في سيارات هافال جوليون وماركات أخرى في المستقبل.

في العصر الجديد الذي يتم فيه السعي إلى تطوير منتج منخفض الكربون وموفر للطاقة، تعتمد شركة HYCET على ست منصات منتجات للمحركات، وبفضل ذلك لم يقتصر إنتاجها على إنتاج جميع أنواع محركات البنزين والديزل فحسب، بل بذلت جميع مساعيها لتطوير محركات ناقل حركة مزودة بنظام هجين متخصص (DHT)، ومحركات الطاقة الهيدروجينية، ومحركات الوقود الاصطناعي، لتوفير منتجات متزايدة لتلبية مختلف متطلبات المستهلكين. وأطلقت HYCET في الوقت الراهن بنجاح محرك بنزين 4G15H بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام سحب الهواء طبيعيًا حيث تم تصميمه خصيصًا للسيارات الكهربائية الهجينة. يدمج هذا المحرك عددًا من التقنيات المتقدمة مثل مضخة المياه الإلكترونية، وإعادة تدوير غاز العادم منخفض الضغط (EGR)، والإشعال عالي الكفاءة، وحقن الوقود متعدد النقاط 4.5 بار، ونسبة انضغاط بمعدل 13:1، ودورة أتكنسون. وفي الوقت نفسه، تم دمج هذا المنتج بشكل كامل مع تقنية جريت وول موتورز “L.E.M.O.N. DHT”، التي تُمكن من الترويج للمحرك في المزيد من الأسواق ويمكن مقارنته بمنتجات السيارات الأوروبية والأمريكية. علاوةً على ذلك، ستطلق HYCET أيضًا وفقًا للخطة محركًا هجينًا متخصصًا 2.0T يتميز بكفاءة حرارية تتجاوز 45% في عام 2023، وستطلق أول محرك وقود اصطناعي متخصص عالي الكفاءة الحرارية ومحرك وقود الهيدروجين في عام 2024، و2025 على التوالي، لكي يتمتع مستخدمو السيارات بتجربة أكثر تقدمًا وصديقة للبيئة.

ومن المقرر أن تجري HYCET التابعة لمجموعة جريت وول موتورز في المستقبل محاولات مستفيضة في المجال الثلاثي ألا وهو التنمية النظيفة “الخضراء” والمنخفضة الكربون، والتحكم الذكي، والطاقة عالية الكفاءة من خلال دعم مفهوم البحث والتطوير المتمثل في “إجراء استثمار موجَّه وتحقيق الريادة في الصناعة”، لتحقيق البحث والتطوير المستقل للطاقة عالية الجودة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1571727/image1.jpg