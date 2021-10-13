لندن, 13 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أصْدرت اليوم كيو أس (QS) ـ المؤسسة الفكرية العالمية للتعليم العالي الأكثر استشارة في العالم ومجمِّعي تصنيفات الجامعات – قائمتهم السنوية لأفضل مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي. حيث تتصدّر الجامعة السعودية جامعة الملك عبد العزيز الجامعات الإقليمية؛ و بذلك تحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث على التوالي.

ومع ذلك ، فقد تضمنت المراكز العشرة الأولى مؤسسات من ست دول مختلفة ، مما يؤكد على اتساع الجودة وشدة المنافسة في النظام البيئي للتعليم العالي الإقليمي.

يضمُّ تقييم وترتيب QS لجامعات الوطن العربي لسنة 2022 181 جامعة، بزيادة وصلت إلى 13% عن السنوات السّابقة ويُعتبر هذا أكبر تقييم و مقارنة أجرته QS لنظام التعليم العالي في المنطقة.

وترتيب QS لجامعات الوطن العربي لسنة 2022 – أبرز الملامح

· تصدرت الجامعات السعودية بحصولها على المركز الأول إقليميا وذلك للسنة الخامسة على التوالي

· تقدمت الجامعة القطرية درجة واحدة لتحصل بذلك على الميدالية الفضية

· حصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على الميدالية البرونزية وبذلك تقدمت درجة واحدة عن السنة السابقة

· الجامعة الرائدة في الجمهورية اللبنانية وهي الجامعة الأمريكية في بيروت، قد تراجعت مركزين لتصبح في المرتبة الرابعة، بينما حافظت كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك سعود على مركزيهما الخامس والسادس على التوالي.

· تبادلت جامعة السلطان قابوس (المركز السابع) والجامعة الأمريكية في الشارقة (المركز الثامن) مراكزهما مقارنة بالسنة الماضية، بينما حافظت آخر جامعتين من أفضل عشر جامعات على مراكزهما

وترتيب QS لجامعات الوطن العربي لسنة 2022 – أفضل 10 جامعات 2022 2021 المؤسسة الدولة 1 1 جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 2 3 الجامعة القطرية قطر 3 4 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المملكة العربية السعودية 4 2 الجامعة الأمريكية في بيروت الجمهورية اللبنانية 5 5 جامعة الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 6 6 جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 7 8 جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان 8 7 الجامعة الأمريكية في الشارقة الإمارات العربية المتحدة 9 9 جامعة خليفة الإمارات العربية المتحدة 10 10 الجامعة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

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· احتلت ثلاث جامعات إماراتية ثلاثة مراكزمن المراكز العشر الأولى؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة (المركز الخامس) وهي الرائدة المحلية للجامعات، تليها الجامعة الأمريكية في الشارقة (المركز الثامن) ومن ثم جامعة خليفة (في المركز التاسع).

الجدير بالذكر بأن أكثر الدول حضوراً وتمثيلاً من ضمن هذه القائمة المكونة من 181 جامعة متواجدة في 18 دولة من دول الوطن العربي هي المملكة العربية السعودية ومصر و ذلك بوجود 31 جامعة مصنفة لكل منهما. يليهما جمهورية العراق (22 جامعة)، المملكة الأردنية الهاشمية (20 جامعة)، والإمارات العربية المتحدة (15 جامعة)، والجمهورية اللبنانية ( 12 جامعة)

قال مدير البحوث في QS بين سوتر: ” الوطن العربي هو موطن لعدد كبير من الجامعات الناشئة، بنسبة تصل إلى 80% من الجامعات التي لا يتجاوز عمرها 50 ربيعاً، تقدّم معظم الجامعات المميزة الآن برامج في جميع المجالات وأكثر من نصفها الآن أدمج كلية طب في كلياتها. ولذلك، فإن المؤسسات الواردة في هذا التقييم والترتيب، وعلى الرغم من صغر سنها، تسعى دائماً لضمان توفير نطاق واسع من الكليات و تقديم مناهج شاملة ومناسبة أيضاً “.

وأضاف سوتر قائلاً: “وتبقى إحدى نقاط القوة الرئيسية للمنطقة هي قدرتها على جذب أعضاء هيئة تدريس وطلاب دوليين. و بشكل تقريبي، يسجل هيئة التدريس الدولية عدد 31 مدرّس لكل 100 عضو من هيئة التدريس، و يسجل الطلاب الدوليين عدد 12 من 100 طالب، والتي تتجاوز المعدلات العالمية من أحدث ترتيبات QS للجامعات العالمية. هذا التدويل هو دليل على رغبة الجامعات العربية في جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة، وإقامة حضور عالمي، والانضمام إلى نظام بيئي مترابط للتعليم العالي”.

لعرض الترتيب الكامل ، قم بزيارة:

https://www.topuniversities. com/university-rankings/arab- region-university-rankings/ 2022

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ملاحظات للمحرِّرين

شركة كيو أس ( QS)

QS Quacquarelli Symonds هي المزود الرائد عالميًا للخدمات والتحليلات والرؤية الثاقبة لقطاع التعليم العالي العالمي ، وتتمثل مهمتها في تمكين الأشخاص المتحمسين في أي مكان في العالم من تحقيق إمكاناتهم من خلال التحصيل التعليمي والتنقل الدولي والتطوير الوظيفي.

تطورت و نمت محفظة ترتيب QS لأفضل الجامعات العالمية ( QS World University Rankings)، و التي تم افتتاحها في عام 2004 ، لتصبح المصدر الأكثر شهرة عالمياً للبيانات المستخدمة للمقارنة بين أداء الجامعات.

تمت مشاهدة موقع الويب الرئيسي الخاص بهم (موطن نتائج ترتيبهم) ، www.TopUniversities.com 147 مليون مرة في عام 2020 ، وتم نشر أكثر من 79000 قصاصة إعلامية تتعلق أو تشير إلى QSبواسطة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم في عام 2020.

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