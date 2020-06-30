‫إدراج Locus كمورد نموذجي في دليل جارتنر السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة مواعيد تحركاتها

– كُرِّمت الشركة بوصفها موردًا نموذجيًا ضمن تقرير 2020

ولمنتون، ديلاوير، 30 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Locus، وهي مؤسسة عالمية تنشط في العمل ما بين الكيانات التجارية مستعينة بالبرمجيات كخدمة وتعمل على التشغيل الآلي لقرارات البشر ضمن سلسلة الإمداد والتوريد، عن تصنيفها كمورد نموذجي وفق التقرير الوارد في دليل جارتنر السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة مواعيد تحركاتها1. جارتنر مؤسسة استشارية وبحثية رائدة.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1197609/Locus_Logo.jpg

شعار Locus

يوفر هذا التقرير فكرة عامة عن سوق توجيه المركبات وبرمجة مواعيد تحركاتها كما يوفر قائمة بالموردين. وفي هذا الصدد أورد التقرير ما يلي: “تتطور تطبيقات توجيه المركبات وبرمجة تحركاتها لتصبح حلولاً تتسم فيها خوارزميات التوجيه بأنها أصبحت خاصية ثانوية تقريبًا. فهنالك تركيز متزايد على تقنيات جديدة كتعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي وعلى مهام مثل إتمام العمل حتى آخر ميل وتقديم خدمة متميزة للعميل.”

تستعين منصة Locus بالتعلُّم المتعمق عن طريق الآلة والحلول الحسابية والخوارزميات مسجلة الملكية لتوفير حلول لوجستية ذكية كتحسين المسارات إلى الحد الأمثل والتتبع الآني وتوفير الرؤى والأفكار والتحليلات وتحسين تواتر الرحلات إلى الحد الأمثل والإدارة الفعالة للمخازن وتوزيع المركبات واستخدامها. كما تساعد Locus الشركات في تحسين شبكة سلسلة الإمداد الشاملة إلى الحدود القصوى من خلال خدماتها الاستشارية الاستراتيجية.

وتقدم Locus خدماتها حاليًا لطائفة من كبار العملاء في أقاليم جنوبي شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وشبه القارة الهندية. ولها مقرات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإندونيسيا وفيتنام. تشمل الإدارة العليا للشركة مسؤولين تنفيذيين من أمازون ويب سيرفيسيز وباركليز كابيتال وجوجل وبلو دارت (شركة تابعة لدي آتش أل) وعلماء بيانات يحملون شهادات الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون وجامعة إلينوي، وذلك بين جهات أخرى.

كما صرح نيشيس راستوجي، رئيس Locus التنفيذي، قائلاً: “نعتقد أن ورود اسم شركتنا في دليل جارتنر السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة تحركاتها كمورد نموذجي يعزز من القيمة التي نضيفها إلى عملائنا. تتزايد سلاسل الإمداد والتوريد تعقيدًا في الوقت الحالي. وأهم مظاهر هذا التعقيد ما نجم عن جائحة كوفيد-19 التي جعلت من الحياة أكثر قسوة وكشفت عن افتقار العالم إلى نظم المعايرة الملائمة والتنسيق والقدرة على الظهور ضمن سلسلة الإمداد والتوريد. وفي هذا الصدد تساعد حلول Locus في تيسير عمليات سلسلة الإمداد والتوريد وتنسيقها بحيث تضعها في مقدمة الأنشطة التجارية.

لقد نفذت Locus طلبيات تخطت ذروتها 2 مليون طلبية تم التعامل معها خلال يوم واحد (200 ألف طلبية كل ساعة). وقد أصبحت حلول الشركة قيد التجربة والاختبار في إطار ما يربو على 500 مليون طلبية تم إنجازها وتوسعت عملياتها إلى ما يربو على 1000 مدينة في جميع أرجاء العالم.

كما تمكنت الشركة من جمع 29 مليون دولار أمريكي حتى الآن كأرصدة استثمارية من مستثمرين من الطراز الأول من بينهم Tiger Global وFalcon Edge وBlume Ventures وExfinity Venture Partners وgrowX ventures.

يستطيع مشتركو جارتنر الولوج إلى الموقع الإلكتروني والاطلاع على البحث بالكامل.

1 جارتنر، “الدليل السوقي لتوجيه المركبات وبرمجة تحركاتها”، أوسكار سانشيز دوران، بارت دي موينخ، 23 يونيو 2020.

بيان إخلاء المسؤولية من جارتنر

لا تعتمد جارتنر أي مورد أو منتج أو خدمة مما ترصده مطبوعاتها البحثية كماأنها لا تقدم أية مشورة لمستخدمي التقنيات لاختيار الموردين الأعلى تصنيفًا أو غيرها من الألقاب. تتألف مطبوعات جارتنر البحثية من آراء صادرة عن مؤسسة جارتنر البحثية ولا ينبغي تفسيرها بوصفها إفادات تمثل أية حقائق. كما تنفي جارتنر كافة الضمانات صريحة كانت أم ضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أية ضمانات تتصل بالقدرة على التسويق تجاريًا أو الملاءمة لغرض بعينه.

نبذة عن Locus:

Locus عبارة عن منصة تقنية رفيعة المستوى تعمل على التشغيل الآلي لقرارات البشر في إطار سلسلة الإمداد والتوريد بغرض تحقيق الفاعلية والشفافية وتواصل الخدمة ضمن العمليات اللوجستية.

تستعين منصة Locus بالتعلُّم المتعمق عن طريق الآلة والحلول الحسابية والخوارزميات مسجلة الملكية لتوفير حلول لوجستية ذكية كتحسين المسارات إلى الحد الأمثل والتتبع الآني وتوفير الرؤى والأفكار والتحليلات وتحسين تواتر الرحلات إلى الحد الأمثل والإدارة الفعالة للمخازن وتوزيع المركبات واستخدامها. تعمل Locus على تنفيذ ما يربو على مليوني طلبية بصفة يومية في أقاليم جنوبي شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأوروبا وأمريكا الشمالية. يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.locus.sh لمعرفة المزيد.

مسؤول الاتصال الإعلامي:

يُرجى التواصل معنا عن طريق – Marketing@locus.sh

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1197609/Locus_Logo.jpg