‫إدراج مايكرولاند ضمن أفضل 25 دراسة حالة للشركات التحويلية في الكتاب الجديد لمؤسسة ISG بفضل تميزها الرقمي

أعلنت اليوم شركة مايكرولاند عن فوزها بالتكريم من قبل مؤسسة “Information Services Group (ISG)” العالمية الرائدة المُتخصصة في مجال الأبحاث التقنية والاستشارات؛ وذلك عن أداء مايكرولاند المتميز مع شركة Waste Management الرائدة في خدمات إدارة النفايات بأمريكا الشمالية. في كتابها المنشور حديثًا بعنوان “Scaling Digital: 25 Stories of Innovation” (الرقمنة المُتدرجة: 25 قصة من قصص الابتكارات)، اختارت مؤسسة “ISG” برنامج تحويل الشبكات المُوسعة المُعرفة بالبرمجيات “SDWAN” الذي تقدمه شركة مايكرولاند لصالح عميلتها شركة Waste Management ليكون واحدًا من أفضل 25 نموذجًا للتحول الرقمي في العام الماضي.

قدمت شركة مايكرولاند مساعدتها لشركة Waste Management في تنفيذ برنامج التحول SDWAN بغرض تعزيز الميزة التنافسية لها. تضمنت الأهداف الأساسية لبرنامج تغيير الشبكة إمكانية الوصول إلى التطبيقات المُستضافة على السحابة بأداء مُحسن، وكذلك تحسين القدرة على البث الآني لمقاطع الفيديو وتقليل زمن دورة العمل لإعداد مواقع جديدة للنفايات. ونجحت شركة مايكرولاند في ترحيل 1150 موقعًا إلى شبكة مُعرفة بالبرمجيات، بما في ذلك المكاتب الميدانية ومكبات النفايات ومراكز الاتصال ومحطات النقل ومكاتب منطقة السوق ومكاتب الشركة باستخدام إطار العمل الخاص بها المعروف باسم “SmartMigrate”. شمل هذا التحول الفحص الشامل لمزودي المعدات/النقل بما يتضمن 100 تطبيق و 500 دائرة وأكثر من 5000 جهاز شبكات. كما ساعدت مايكرولاند في رفع أداء الشبكة بمعدل 32 ضعفًا، وأتاحت نشر المزيد من الروبوتات ذاتية التشغيل وتقليص زمن دورة العمل لإعداد موقع جديد بمعدل كبير. وقد عززت الشبكة الأساسية الرقمية الجديدة مكانة شركة Waste Management بما يساعدها على المضي قدمًا كشركة رائدة في مجالها، وبما يزيد من صعوبة اقتراب المنافسين من هذه المكانة.

وصرح السيد/ماهيش ناغاراج الرئيس التنفيذي للتسويق والاستراتيجيات لدى شركة مايكرولاند قائلاً: “ينبع برنامج التحويل SDWAN الذي نفذته شركة مايكرولاند لعملائها من واقع خبرتها العميقة التي تراكمت على مدى عقود من السنوات في تحويل الشبكات وإدارتها. وقد حافظت شركة مايكرولاند على صدارتها في طليعة الشركات بما تقدمه لعملائها من خبرات تقنية حديثة ومُبتكرة سعيًا منها للحفاظ على القدرات التنافسية للعملاء، وهذا البرنامج خير دليل على هذا التأثير.ونحن سعداء بهذا التقدير الذي نالته شركتنا من قبل مؤسسة ISG، إذ يمثل تأكيدًا تحفيزيًا على قيمة ما تقدمه شركتنا.”

يُعد كتاب الرقمنة المُتدرجة: 25 قصة من الابتكار نتاجًا لفحص دقيق خضع له عدد كبير من الشركات عبر دراسات الحالات الرقمية المُقدمة من مجتمع مُقدمي الخدمات. وأجرت مؤسسة ISG خلال هذا الفحص تقييمًا لكل دراسة حالة عن طريق إجراء مقابلات مع العملاء المعنيين وتقييم تأثير كل تحويل على أنشطة العملاء وفهرسة معايير تقييم ISG لتحديد أفضل 25 دراسة حالة لنشرها في الكتاب.

وصرح السيد/بول رينولدز الشريك ورئيس الأبحاث وتجارب العملاء بمؤسسة ISG قائلاً: “لقد وقع اختيار مؤسسة ISG على شركة مايكرولاند لتكون ضمن أفضل الشركات بناءً على التعاون القوي القائم بين شركتي مايكرولاند و Waste Management والتحول الرقمي المؤثر الذي حققته الشركتان معًا. فقد حققت الشركتان -من خلال التنفيذ المُبتكر وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية المتطورة والالتزام الشامل بالتميز- نتائج رائعة وملموسة في هذا المجال.”

وقد تم تقييم دراسات الحالة للتحول الرقمي المنشورة في الكتاب على أساس المعايير التالية:

التفرد: وهو قدرة المزود على مساعدة عملائه في التفكير فيما هو أبعد من الجوانب الظاهرة في التحول الرقمي وتصميم نموذج العمل.

وهو قدرة المزود على مساعدة عملائه في التفكير فيما هو أبعد من الجوانب الظاهرة في التحول الرقمي وتصميم نموذج العمل. مستوى التعقيد: تحقيق النجاح في توجيه التصميم وتقديم الحلول الرقمية المُعقدة.

تحقيق النجاح في توجيه التصميم وتقديم الحلول الرقمية المُعقدة. التأثير: مدى التأثير على الأعمال الناتج عن التحول المُقدم للعميل النهائي.

مدى التأثير على الأعمال الناتج عن التحول المُقدم للعميل النهائي. الالتزام بنجاح العميل: مدى التزام مزود الخدمة بتحقيق النجاح لعملائه، ويتضح ذلك من خلال المرونة أو التعاون أو الاستثمارات أو الابتكارات التجارية.

للاطلاع على دراسة الحالة الرقمية الخاصة بشركة مايكرولاند في كتاب الرقمنة المُتدرجة: 25 قصة من قصص الابتكارات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://www.microland.com/ digital-assets/digital- transformation-environmental- services.

نُبذة عن مايكرولاند

إن ما تقدمه شركة مايكرولاند من تحول رقمي و”نقل التحول الرقمي ليصبح واقعًا ملموسًا” يسهم في تمكين التكنولوجيا وتقليص فرص اختراقها. فهي تيسِّر للشركات استخدام البنى التحتية الرقمية المتطورة. وتستخدم الشركة في ذلك خبراتها بمجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والشبكات وأماكن العمل الرقمية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء الصناعية – بما يضمن أن يصير التميز أمرًا متوقعًا وموثوقًا وراسخًا.

تعمل مايكرولاند على تحقيق التطور الرقمي للمؤسسات في ظل ما يكابده العالم من آثار وباء كوفيد-19، مع التركيز الحاد على الخدمات التي صارت أكثر صلة بعملاء الشركة وتوقعاتهم:

خدمات أماكن العمل الحديثة: تمكين العمل من المنزل عبر تقنيات بنية سطح المكتب الافتراضية (VDI) وسطح المكتب كخدمة (SaaS) والإدارة المُوحدة لنقاط النهاية (UEM) ونشر أدوات التعاون واستخدامها

خدمات الشبكات: دعم “الوضع الطبيعي الجديد” للعمل عن طريق تصميم ونشر وتوسيع نطاق البنى التحتية للشبكات، بما في ذلك نشر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والشبكات الداخلية (LAN) والشبكات الواسعة (WAN) المُعرفة بالبرمجيات

الخدمات السحابية: تسريع رحلة التحول الرقمي للشركات من خلال تمكين النشر السحابي الهجين لدعم أعباء العمل المهمة وضمان استمرارية العمل

المركز الذكي للعمليات الأمنية: المراقبة -من خلال مركز عمليات يعمل على مدار الساعة- لجميع النقاط الواقعة على مسار الرحلة الرقمية لضمان تغطية العملاء في سعيهم لدعم الشركات التي تمر بمرحلة انتقالية

خدمات السلامة الصناعية: إنشاء قنوات ربط قوية مع أصول الإنتاج النائية ووضع معايير بيئية لتحسين سلامة العمليات وتقليل المخاطر وفرص التعرض لها

تأسست شركة مايكرولاند في عام 1989، ويقع مقرها في بنغالور بالهند، ولديها ما يربو على 4500 أخصائي رقمي يتواجدون في مكاتبها ومراكز التسليم الخاصة بها في كل من آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. يمكنكم مطالعة المزيد من هنا: https://www.microland. com/

نُبذة عن ISG

ISG (Information Services Group) (ناسداك: III ) هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال الأبحاث التقنية والاستشارات. تلتزم مؤسسة ISG -بوصفها شريكًا تجاريًا موثوقًا لما يقرب من 700 عميل، من بينهم ما يزيد عن 75 شركة مُصنفة ضمن أكبر 100 شركة في العالم- بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام ومقدمي الخدمات والتكنولوجيا في تحقيق التميز التشغيلي وتسريع عمليات النمو. تتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، وتتضمن تلك الخدمات التشغيل الآلي وتحليلات البيانات السحابية، وكذلك استشارات التوريد والحوكمة المُدارة وخدمات المخاطر، إلى جانب خدمات مشغلي الشبكات وتصميم الاستراتيجيات والعمليات وإدارة التغيير والمعلومات التحليلية للسوق والأبحاث والتحليلات التقنية. تأسست ISG في عام 2006، ويقع مقرها في ستامفورد بولاية كونيتيكت، ويعمل بها حوالي 1300 متخصص جاهز رقميًا فيما يربو على 20 بلدًا – يشكلون فريقًا عالميًا يشتهر بفكره الابتكاري وقوة تأثيره في السوق وخبرته العميقة في التقنية وفي هذا المجال وقدراته العالية على إجراء أبحاث وتحليلات عالمية المستوى مبنية على بيانات السوق الأكثر شمولية في هذا المجال. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.isg-one.com.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/965328/Microland.jpg