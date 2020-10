‫إجراءات القياد وإشراك الموظفين والتركيز على الأولويات الحاسمة للتنوع بين الجنسين ونجاح الأعمال هذا ما ركز عليه القادة والمديرين التنفيذيين في نسخة الشرق الأوسط 2020 من Break the Ceiling Touch the Sky®

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 6 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — يُعد العمل القيادي ومشاركة الموظفين والتركيز الواضح على الأولويات بعضًا من العناصر الأساسية لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتنوع الجنساني والشمول وتأثيره في الأعمال التجارية، وهي المفاهيم التي شاركتها أكثر الشركات نجاحًا في الشرق الأوسط في نسخة الشرق الأوسط 2020 من قمة “إكسري السقف، لامسي السماء” (Break the Ceiling touch the sky®) التي عقدتها مؤسسة هاوس أوف روز بروفيشينال (House of Rose Professional)؛ قمة النجاح والقيادة للنساء.وبقيادة شركة كوكا كولا وشركة فاين لمنتجات الورق الصحي وشركة بيبسيكو وشركة ريكيت بنكيزر وشركة دي إتش إل إكسبريس، مثل فريق مكون من 25 من القادة التنفيذيين مؤسساتهم بالمشاركة وبأفضل ممارساتهم الخاصة للقيادة والتنوع بين الجنسين في مكان العمل والشمول والنجاح.وقد كانت الغرفة التجارية الأمريكية في دبي والغرفة التجارية الأمريكية في أبوظبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية هم الشركاء الصناعيون الرسميون للقمة.

وقد شارك جيمس مايكل لافرتي، الرئيس التنفيذي لشركة شركة فاين لمنتجات الورق الصحي، بكلمته في القمة قائلًا: “ركز على دفع عجلة التغيير.وفي بعض الأحيان يجب علينا فرض التغيير لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. لكي نطلق العنان حقًا للمواهب المتنوعة بين الجنسين في الشرق الأوسط، فإن هناك أشياء بسيطة يمكن للمؤسسات القيام بها تكليف موظف نسائي.واخلق بيئة مواتية للأمهات العاملات؛ من خلال تقديم إجازة أمومة هي الأفضل في هذا المستوى.وامنح القادة ترتيبات عمل مرنة.وأن يكون لديك برامج توجيه ورعاية متميزة.قُد قمة Break the ceiling touch the sky® وشارك فيها.وكل هذه أشياء بسيطة قمنا بتنفيذها في شركة فاين لمنتجات الورق الصحي ويمكن الاستفادة منها من قبل القادة في جميع أنحاء المنطقة العازمين على دفع التنوع بين الجنسين إلى الأمام”.

كما تحدثت كلوديا نافارو، مديرة التسويق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في شركة كوكا كولا إلى المشاركين حول المبادئ التي استخدمتها للنجاح في حياتها المهنية حتى الآن، “حدد ما أنت بارع فيه.وركز معظم جهدك على هذه المهارة لأن هذه هي ميزتك الفريدة ونقطة الاختلاف لديك.وكن واثقًا من نفسك ومؤمن بأن أي شيء تضعه في ذهنك ممكن لأنك الأفضل في ذلك”.

وعلق شهزيب محمود، المدير الإقليمي والمدير العام، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركة ريكيت بنكيزر، قائلًا: “القيادة تحدد الأسلوب ويجب أن تكون نموذجًا يحتذى به للتنوع والشمول.بصفتنا قادة، يجب علينا التأكد من أن أي شخص يدخل المؤسسة يكون مدرك تمامًا لأهمية تبني التنوع والشمول، التنوع بين الجنسين، والتنوع الثقافي، وتنوع الأفكار والخبرات.كما يجب علينا إرسال رسالة واضحة مفادها أن موهبة القيادة النسائية مهمة، وسنستثمر الوقت للعثور على المواهب النسائية المناسبة (دون المساومة على الجدارة)”.

علقت إيفا ماتيسن، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة دي إتش إل إكسبريس العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “استمع إلى فرقك واشركها في تحديد مكان عمل شامل يكون باعث لهم على التحفيز.وفي الوقت الحالي، الإدماج مهم أكثر من أي وقت مضى.ونحن في شركة دي إتش إل، أشركنا موظفينا بشكل شامل لتحديد مكان العمل وإنشاءه.ويشمل ذلك التنوع بين الجنسين، النوع (الجنس)، والعرق والثقافة والتنوع القائم على الأجيال.كما يلهم مكان العمل الشامل المواهب داخل وخارج مؤسستنا (قوة العمل المستقبلية) وهو أمر أساسي لنجاح أعمالنا”.

شارك أنتوني روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس أوف روز بروفيشينال والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب Break the Ceiling, Touch the Sky: success secrets of the world’s most inspirational women الذي ألهم القمة:”Break the ceiling touch the sky® هو منتدى عالمي يساعد في تشكيل عالم أفضل من خلال تنوع وشمول أفضل وقيادة أفضل وأعمال أفضل.إننا نعمل مع أكثر المنظمات نجاحًا في العالم عبر إصدارات في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا التقلب وعدم اليقين والغموض والتعقيد (VUCA) والعالم الرقمي، ونقدم للمنظمات فرصة فريدة لإلهام قياداتها من النساء والأبطال الذكور من أجل التنوع والشمول لمزيد من التميز والمساهمة، والتعلم من أفضل ممارسات الشركات الكبرى الأخرى وتمكين أعمالهم من تحقيق نمو أكبر في السنوات المقبلة”.

تشمل الإصدارات القادمة من Break the roof touch the sky® الإصدار العالمي 2020 (11 و 12 نوفمبر 2020) والإصدار الأوروبي 2020 (1 ديسمبر 2020).يمكن للشركات التسجيل من خلال www.houseofroseprofessional. com.

هاوس أوف روز بروفيشنال بي تي إي المحدودة هي أيضًا الشركة المؤسسة لـ مهمةBreak the ceiling touch the sky® 2029 وهي مبادرة عالمية لمضاعفة عدد الرئيسات التنفيذيات خمس مرات (من 14 إلى 70) ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين الذكور (الذين يستفيدون بقوة من التنوع والشمول في القيادة) في أكبر 500 شركة في العالم بحلول عام 2029.وعلى الصعيد العالمي، تشير الأبحاث إلى أن الشركات المتنوعة بين الجنسين تحقق نتائج أعمال أفضل، وأكثر جاذبية مثل العلامات التجارية لأصحاب العمل وتكون هذه الشركات هي الأداء الأفضل في الابتكار.كما أن 70٪ من قرارات المستهلك تتخذها النساء.ومع ذلك، فإن أقل من 3٪ فقط من أكبر 500 شركة في العالم تقودها رئيسة تنفيذية.تهدف مهمة 2029 إلى إحداث تأثير يفضي إلى التغيير على مستوى الأعمال التجارية خلال عقد من الزمن.

يقع المقر الرئيسي لمؤسسة هاوس أوف روز بروفيشنالبي تي إي المحدودة في سنغافورة وتعمل عبر مجالات الموهبة (Dream Job International®)، والتدريب (Break the Ceiling touch the sky®) والتغيير (CEOSmith®) في مجالات الأعمال على المستوى الدولي.

للحصول على التفاصيل يرجى زيارة www.houseofroseprofessional. com .

للتواصل الإعلامي أو الاستفسارات حول الرعاية:

أنتوني روز، هاوس أوف روز بروفيشينال بي تي إي المحدودة

البريد الإلكتروني: anthony@ houseofroseprofessional.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1229876/House_of_Rose_ Professional_Logo.jpg