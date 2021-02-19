‫أيه أم جنرال تواصل ابتكاراتها في قطاع السيارات بطرحها عربة الهمفي أن أكس تي 360 الجديدة كليا في معرض أيدكس 2021

وقال نغوين ترين، نائب الرئيس التنفيذي للدفاع الدولي في أيه أم جنرال: “نحن متحمسون للمشاركة في آيدكس وقد أعجبنا بمستوى التنسيق والدعم الذي قدمه المنظمون حتى نتمكن من الحصول على عرض آمن وناجح خلال هذه الأوقات الصعبة.” “نحن أيضًا متحمسون للغاية لطرح أن أكس تي 360 لعملائنا الدوليين لأن هذه هي فرصتهم الأولى للحصول على تجربة عملية مع هذه السيارة الرائدة.”

ستعرض الشركة سيارة الهمفي أن أكس تي 360 الجديدة كليًا – وهي مركبة تكتيكية خفيفة متينة تعيد تعريف القدرة على الصمود. صُممت هذه السيارة بتقنية خاصة، وتتيح حماية 360 درجة من مخاطر الطاقة الحركية بالإضافة إلى الحماية من أخطار الانفجارات. وإذ تعرض حاليا نوعين مختلفين من هذه السيارة (Base و ES)، تستخدم أن أكس تي 360 منصة HUMVEE® الحالية وتتضمن تحسينات إضافية. سيوفر طراز ES محركًا توربينيًا سعة 6.5 لتر في 8 بقوة 250 حصانًا ومجهزًا بتعليق سفر طويل لزيادة مرونة الحركة بغض النظر عن تضاريس الطريق – وكلها مُحسَّنة لتوفير إمكانية نقل استثنائية عبر البر والبحر والجو.

سيكون ممثلو أيه أم جنرال موجودين أيضًا لمناقشة مجموعة واسعة من حلول التنقل التي تقدمها الشركة، فضلاً عن تقديم معلومات متعمقة عن خدماتها اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد العالمية الحائزة على الجوائز ودعم الخدمة الميدانية.

حول أيه أم جنرال

شركة أيه أم جنرال تصمم وتهندس وتصنع وتورد وتدعم مبيعات المركبات المتخصصة للعملاء العسكريين والتجاريين في جميع أنحاء العالم. من خلال أعمالها العسكرية، تُعرف الشركة على نطاق واسع بأنها الشركة الرائدة عالميًا في التصميم والهندسة والتصنيع والدعم اللوجستي للمركبات التكتيكية، حيث أنتجت وقدمت الصيانة لأكثر من 300,000 مركبة في أكثر من 70 دولة. تتمتع أيه أم جنرال بخبرة واسعة في تلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعتي الدفاع والسيارات، بدعم من موظفيها في مرافقها الرئيسية في إنديانا وميشيغان وأوهايو، وقاعدة الموردين القوية التي تمتد عبر 43 ولاية. يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول أيه أم جنرال على www.amgeneral.com.

الاتصال: ديبورا رييس، مديرة التسويق والاتصالات العالمية، أيه أم جنرال

إيميل: deborah.reyes@amgeneral.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1440828/HUMVEE_NXT_360. jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/745139/AM_General_Logo. jpg