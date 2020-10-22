‫أول قطعة دولار معدنية ملونة صادرة عن دار سك العملة الملكية الكندية احتفالا بالذكرى الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة

أوتاوا، أونتاريو، 22 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في العام 1945، وقعت 51 دولة، بما في ذلك كندا، معاهدة لإنشاء هيئة عالمية جديدة لها أربعة أهداف أساسية: إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب؛ الدفاع عن حقوق الإنسان؛ تعزيز احترام القانون والمعاهدات الدولية؛ وتعزيز التقدم الاجتماعي. وبعد خمسة وسبعين عامًا، يتم تخليد إنشاء الأمم المتحدة في أول قطعة نقدية معدنية ملونة لدولار واحد صادرة عن دار سك العملة الملكية الكندية. إن اللونيين الأممين الأزرق والأحمر لورقة القيقب الأيقونية الخاصة بنا على هذه العملة يمثلان إشادة لا تُنسى بالتزام كندا الدائم بالتعاون الدولي من خلال الأمم المتحدة. تم الكشف عن هذه العملة المتداولة الرائدة اليوم على قناة YouTube channel لدار سك العملة.

وقالت سعادة وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، “قبل خمسة وسبعين عامًا، كانت كندا واحدة من الموقعين الأصليين على الميثاق الذي أنشأ الأمم المتحدة، ونحن فخورون بقيادتنا في هذه المؤسسة لجعل عالمنا أكثر عدلاً وسلامًا. وبينما تنتشر قطعة الدولار المعدنية هذه من دار سك العملة من الساحل إلى الساحل إلى الساحل، تأمل حكومة كندا أن تكون بمثابة رمز للأهمية المستمرة للأمم المتحدة وإيمان أمتنا الدائم بالتعاون الدولي.”

وقالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية وشركة سك العملة الكندية: “تفخر دار سك العملة بالاحتفال بتاريخ كندا وثقافتها وقيمها من خلال عملات معدنية تعبر عن ملايين الكنديين ويسعدنا أن نشارككم القصة المهمة لدور كندا في تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عامًا. يشرفنا ويسعدنا أن نسلط الضوء الساطع في لحظة اختار فيها الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة المضي قدمًا بوعد التعاون الدولي والسلام والأمن من خلال إصدار عملة معدنية متداولة ملونة للدولار لأول مرة.”

تم تصميم الجهة الأخرى للعملة المتداولة للدولار احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتوقيع كندا على ميثاق الأمم المتحدة من قبل فنان مدينة ويستبورت، أونتاريو جويل كيميل. وفي إشارة إلى شعار الأمم المتحدة، تم إقران خريطة العالم داخل إكليل من غصن الزيتون بورقة القيقب لترمز إلى التزام كندا تجاه الأمم المتحدة وقيمها. تم تأطير هذا التصميم المركزي بتاريخ مزدوج “1945-2020” وكلمتي “ميثاق الأمم المتحدة” على طول الحافة.

ويبدأ تداول مليوني قطعة نقدية ملونة من هذا الدولار، بأوراق القيقب الحمراء وأغصان الزيتون في نفس الظل الأزرق لعلم الأمم المتحدة، اليوم. وهناك أيضًا نسخة غير ملونة تقتصر على مليون قطعة نقدية فقط. وعلى الوجه صورة لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، صممتها الفنانة الكندية سوزانا بلانت في العام 2003.

وتضيف دار سك العملة إلى هذا الاحتفال التذكاري مجموعة تذكارية جامعة تضم كلا الإصدارين من عملة التداول التذكارية، معبأة بإصدارات غير متداولة من عملاتنا الكلاسيكية المتداولة للعام 2020 (من 5 سنت إلى 2 دولار). تُباع هذه المجموعة بسعر 22.95 دولارًا وتم تحديد عدد إصداراتها بـ 100,00 مجموعة.

يمكن طلب هذه المجموعة الخاصة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، أو-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو عبر الإنترنت على www.mint.ca/victory. وهي متوفرة أيضا في بوتيك وينيبيغالتابع لشركةسك العملة الملكية الكندية، وكذلك من خلال شبكة التجار والموزعين العالمية التابعة لشركة سك العملة الملكية الكندية، بما في ذلك منافذ البريد الكندية المشاركة.

حول دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي شركةكراونالمسؤولة عن سك العملات المعدنية وتوزيعها في كندا. تُعرف دار سك العملة الكندية بأنها واحدة من أكبر دور سك العملات وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية عالية الجودة المتخصصة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حولدار سك العملة الكنديةومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.mint.ca. يمكن متابعة أخبار دار سك العملة على TwitterوFacebookوInstagram.

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