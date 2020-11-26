‫أوتوكريبت تطلق حل C-V2X الذي يثبت قابلية التشغيل البيني مع معايير نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني

سول، كوريا الجنوبية، 26 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة أوتوكريبت المحدودة (AUTOCRYPT)، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الأمان V2X، عن إطلاق حل C-V2X الجديد الذي يدعم معايير نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني (C-SCMS). تلقت شركة أوتوكريبت اختبارات التحقق من مطابقة مجموعة العمل C-V2X في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، بموجب المعيار الدولي للاتصالات المتنقلة الجديدة 2020 (IMT-2020 (5G))، لشبكات الجيل الخامس وأجهزته وخدماته.

تتصدر الصين دول العالم حاليًا في استخدام اتصالات التطوير طويل الأمد (LTE) وتحظى حاليًا بثالث أكثر علامة تجارية مبيعًا للسيارات في السوق. لقد سلكت الدولة مسارًا تدريجيًا في صناعة السيارات؛ وذلك من خلال توحيد نظام اتصالات LTE-V2X في جميع أنحاء البلاد، مما جعل تطبيق تقنية C-V2X القائمة على اتصالات التطوير طويل الأمد (LTE) أمرًا إلزاميًا بدلاً من الاتصالات المخصصة قصيرة المدى (DSRC) في مشروعات أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS). كما عززت الصين نشر هذه التقنية نشرًا قويًا، وقد بدأت بالفعل عروض تقنية C-V2X في 30 منطقة. وحصدت مدن ووشي و تيانجين وتشانغشا المركز الأول في تصنيف أوائل المدن الرئيسية في البلاد لتصبح مناطق تجارية تعمل بتقنية C-V2X وتخضع لتطورات كبيرة.

وقد تحقق تحالف الابتكار الصناعي الصيني للمركبات الذكية والمتصلة (CAICV) في الشهر الماضي من قابلية التشغيل البيني لحل أوتوكريبت، حيث يخضع الحل لاختبار قابلية التشغيل البيني “رباعية الطبقات” بين الجهة المصنعة الأصلية ووحدة الاتصالات الطرفية للوحدة الداخلية ووحدة الاتصال V2X والبنية الأساسية للمفتاح العام (PKI) لمطابقته مع معايير نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني.

يواجه مقدمو الحلول في الخارج غالبًا تحديات في دخول السوق حيث تختلف اللوائح الصينية الخاصة بمعايير نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني عن المعايير الحالية. وخلافًا لهيكل نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن، تستخدم معايير نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني قائمة الشهادات الموثوق بها (CTL) التي تكوّن علاقات الثقة بين العديد من أنظمة البنية الأساسية للمفتاح العام (هيئة إصدار شهادات الجذر المتعددة). وعلاوةً على ذلك، يسمح نظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني بتنزيل شهادة أمان بدون شهادة تسجيل، مما يتطلب أيضًا تنفيذ تدابير الاستقرار في البروتوكول.

لقد واجه الحل الأمني C-V2X الذي أصدرته شركة أوتوكريبت التحدي المتمثل في إثبات الامتثال والتحقق من مطابقة هذا الحل الجديد للمعايير الفنية الخاصة بنظام إدارة بيانات الاعتماد الآمن الصيني، مما يجعل حلول أوتوكريبت الأمنية جاهزة للتنفيذ في مشروعات أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS) في البلاد.

أشار الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس دانيال إي إس كيم: “عندما يتعلق الأمر بالمركبات ذاتية القيادة وتشغيلها الآمن، فلا بد من ضمان الامتثال للمعايير التي وضعتها الأطراف الحاكمة”. وتابع قائلًا: “تقود شركة أوتوكريبت حاليًا هذا المجال من حيث مشروعات أمن أنظمة النقل الذكية التعاونية، ومع التحقق من قابلية هذا التشغيل البيني، فإننا واثقون بأن حلول أمان القيادة الذاتية القائمة على C-V2X ستواصل إسهامها في نشر أنظمة النقل الذكية التعاونية وتطويرها في الصين”.

تضطلع شركة أوتوكريبت بدور ريادي في مجال تقنيات أمن النقل. تأسست أوتوكريبت ابتداءً من عام 2007 باعتبارها إحدى مشروعات شركة بنتا سيكيورتي سيستمز (Penta Security Systems)، ثم استقلت عنها وأصبحت كيانًا قائمًا بذاته في عام 2019 وعملت على توسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء العالم. وقد حظيت أوتوكريبت بتقدير بالغ في حدث تي يو أوتوموتيف (TU-Automotive) كأفضل منتج أو حل في مجال الأمن السيبراني للسيارات لعام 2019، وتواصل مسيرتها في تمهيد الطريق في مجال أمن النقل والتنقل باتباع نهجًا شاملًا متعدد الطبقات. تضمن أوتوكريبت، بفضل حلولها الأمنية لـ V2X/C-V2X وV2G (بما في ذلك أمن PnC) والأمن داخل السيارة وإدارة الأسطول، إيلاء الأولوية للأمن قبل انطلاق المركبات في الطُرُق.