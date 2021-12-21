‫أوبو رينو6 Z 5G: الهدية المثالية لجيل زد من الشباب

– مع هاتف أوبو رينو6 Z 5G، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسرعات اتصال بالإنترنت فائقة السرعة وأداء غاية في المرونة وشحن قوي، إلى جانب ميزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو اللانهائية

– يوفر هاتف أوبو رينو6 Z 5G دعماً عالي الكفاءة لشبكات الجيل الخامس بفضل نظام التشغيل المتطوّر ColorOS11، مما يجعله الجهاز المثالي لمحبّي الموضة في جميع أنحاء العالم في عصر مشاهدة الفيديوهات بسرعات 5G

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — خلال موسم العطلات والأعياد السعيد، سوف تساعدك أوبو -العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا- في اختيار الهدية المناسبة لجيل زد من الشباب. يعد هاتف أوبو رينو6 Z 5G -وبدون أدنى شك- الهدية المثالية لهذا الجيل الحيوي والمنطلق، إذ يأتي الجهاز مدعوماً بشريحة معالجة البيانات الجبّارة Dimensity 800Uمن ميدياتك.

وانطلاقاً من شغف أوبو بتصوير فوتوغرافي والتقاط فيديو من المستوى الاحترافي، يواصل هاتف أوبو رينو6 Z 5G تعزيز هذه الرؤية المبتكرة، إذ إنه يأخذ تجربة التقاط الصور ومحتوى الفيديو خطوة ملموسة إلى الأعلى من خلال قدرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المحسّنة، والنتيجة ستستمتع باستوديو صور احترافي متنقّل في جيبك.

ولكن ربما تتساءل، ما الذي يجعل هذا الهاتف هو الهدية الأكثر روعةً ومفاجأةً لجيل زد من الشباب؟

بدايةً، يعد هاتف أوبو رينو6 Z 5Gخبير التصوير المُدعم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أداء بسرعات 5G مثالية لمحبّي التصوير الاحترافي من الجيل زد. من خلال الكاميرات الثلاثية والتي تبلغ دقة العدسة الرئيسية منها 64 ميغابكسل وتقينات تحسين الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فإنها تمنحك صوراً طبيعيةً وواضحةً. وبفضل قلب النظام النابض Dimensity 800U 5G SoC من ميدياتك، إنها شريحة معالجة البيانات فائقة الاتصال بشبكات الجيل الخامس، إذا إنها تعمل على موازنة السرعات الفائقة لوحدة المعالجة المركزيةCPU مع تصميم يركز على الكفاءة والأداء، لتقدّم في النهاية “مودم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للهواتف الذكية في العالم” مع خاصية “UltraSave” وتقنية دعم الاتصال اللاسلكي (5G-CA) للاستفادة بأقصى سرعة تنزيل بيانات على شبكات مُشغلي الهواتف المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من قدرات وإمكانيات معالج ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 غيغاهرتز وتقنية تحسين أداء الألعاب “HyperEngine 2.0” للاستمتاع بتجربة لعب أسرع وأكثر كفاءةً.

يأتي هاتف أوبو رينو6 Z 5G بالعديد من ميزات الفيديو المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خاصية “فيديو بورتريه مع خاصية تجميل الصورة Portrait Beautification Video” لإجراء تعديلات دقيقة وطبيعية لمقاطع الفيديو لإضفاء تحسينات على المظهر الشخصي، بالإضافة إلى ميّزة “خاصية التتبع في التركيز التلقائي Focus Tracking“ للتعامل مع مشاكل الصورة المشوشة خارج نطاق تركيز العدسة. أما بفضل خاصية “الفيديو بالعرض الثنائي Dual-view Video“، فيمكن للمستخدمين استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد.

يوفر هاتف أوبو رينو6 Z 5G أيضاً ميزات التصوير المتقدمة التي تميّز سلسلة هواتف رينو، حيث تمنحك خاصية بورتريه البوكيه Bokeh Flare Portrait صوراً سريالية مع تأثيرات ضوئية مشابه للكاميرات الاحترافية. كما تتيح ميزة لقطات الفلاش السريعة Flash Snapshot للمستخدمين التقاط الأجسام المتحركة أو اللقطات السريعة بجودة أكثر حدّة ووضوحاً. يمكن لأدوات تعديل الصور مثل لوحة ألوان بقوة الذكاء الاصطناعي AI Palette أن تحوّل صورك إلى لوحات فنيّة رائعة بنقرة زر واحدة.

يأتي الهاتف بلونين ساحرين ليرضيا جميع الأذواق، وهما: الشفقي المتموج والأسود الكوني مع لمسة رينو جلو التي تخطف الأنظار، مما توفر مظهراً رائع الجمال ومسكة مريحة في اليد. تمنح تقنية رينو جلو الحصرية من أوبو الغطاء الخلفي للهاتف تأثيراً لامعاً رقيقاً ولكن مقاوماً لبصمات الأصابع في نفس الوقت. وبصرف النظر عن العوامل الجمالية المذهلة للجهاز، فإن هاتف أوبو رينو6 Z 5G نحيف السُمك وخفيف الوزن بشكل لا يُصدّق. بوزن 173 غراماً فقط، وسمك نسخة اللون الشفقي التي تبلغ 7.97 مم، وللأسود 7.92 مم، فإن الهاتف يعتبر سهل الحمل والإمساك به دون المساومة على عامل الراحة في اليد.

لقد أبدى العديد من العملاء ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بهذا الهاتف المذهل. فعندما سُئل عمرديزر(@Omardizer) أحد أشهر المؤثرين في مجال التكنولوجيا- عن هاتف أوبو رينو6 Z 5G، قال “يعد هذا الهاتف مثالياً عند الحديث عن السعر مقابل القيمة المُقدّمة، بالنسبة لي إنه الهدية الأجمل والأروع لجيل زد من الشباب.” وأضاف “يقدّم الهاتف أداءً قوياً بفضل شريحة Dimensity 800U 5G SoC من شركة ميدياتك الرائدة، والتي توفّر قدرات الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ناهيك عن التصميم المُلفت للنظّر وتقنية الشحن فائقة السرعة وإمكانيات التصوير والتقاط الفيديو المذهلة. يمكنني القول إن رينو6 Z 5G من أوبو هو الهاتف المتكامل للمستخدمين من جيل زد مع تصميم أنيق وخفيف الوزن.”

يأتي رينو6 Z 5G من أوبو مدعوماً بنظام التشغيل ColorOS11، والذي يوفر تجربة مستخدم ذات كفاءة أكبر وسلاسة استثنائية ومستوى خصوصية مُعزز. ولمنح المستخدمين تجربة ترفيه واستمتاع لفترة أطول مع 5G، فإنه الهاتف يتميز أيضاً ببطارية ذات سعة ضخمة تبلغ 4,310 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن فائق السرعة “ڤووك فلاش VOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 وات.

أما فيما يتعلق بالسعر، فإن هاتف أوبو رينو6 Z 5G متوفّر للشراء لدى الوكلاء ومنصات التجارة الإلكترونية بسعر 1,499 درهماً إماراتياً. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.oppo.com/ae.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، وكينيا، ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

الصور: https://mma.prnewswire. com/media/1714502/OPPO_Reno6_ Z_5G.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg