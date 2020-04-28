‫أنظمة يو بي أس من تريبل لايت توفر وضعية النقل لأجهزة AIRVO™ 2 من شركة فيشر أند بيكل للرعاية الصحية

أنظمة يو بي أس من الدرجة الطبية توفر العلاجات المتنقلة ونقل المرضى

شيكاغو، 28 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — توفر شركة تريب لايت، وهي الشركة العالمية الرائدة في تصنيع حلول حماية الطاقة والارتباطية، إمدادات الطاقة غير المنقطعة التي تلبي متطلبات شركة الرعاية الصحية فيشر أند بيكل الشاملة لتوفير الطاقة لجهازها AIRVO 2، وهو الجهاز المرطب الذي يوفر العلاج بالأوكسجين العالي التدفق عن طريق الأنف.

استنادًا إلى اختبارات فيمختبرات فيشر أند بيكل للرعاية الصحية، تلبي أنظمة SmartPro® SMART700HGL (120 فولت) و SMX700HGL (230 فولت) الطبية منتريب لايتالمواصفات الموصى بها لتشغيل جهاز AIRVO 2 في التطبيقات الجوالة والمحمولة. تتميز أنظمةيو بي أسالبرجية هذه بعزل كامل للخط وتقليل تسرب التيار التراكمي للمعدات المتصلة إلى أقل من 100 أمبير. يدعم العزل الكامل أيضًا تصفية الضوضاء وحماية الطفرة في الوضع العادي.

تحتوي أنظمةيو بي أسعلى بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) لتشغيل AIRVO 2 أثناء نقل المريض. توفر البطاريات دورات شحن أكثر بكثير من بطاريات الرصاص الحمضية المكافئة.

وقال جيم فولك، مدير حلول الرعاية الصحية فيتريب لايت، “إن تشغيل المعدات في الأجهزة الطبية المحمولة جزء أساسي من الرعاية الصحية. تسمح أنظمةيو بي أسمن الفئة 700VA الطبية منتريب لايتالمزودة ببطاريات ليثيوم أيون لـ AIRVO 2 بالسفر مع المريض في جميع أنحاء المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة الأمد. وتضمن القدرة على تشغيل معدات عربات النقل أثناء وضع النقل استمرار العلاج دون انقطاع.”

الملامح الرئيسية لأنظمة يو بي أس من الدرجة 700V الطبية من تريب لايت مع بطاريات ليثيوم أيون

• تشغيل تفاعلي لخط 700VA (450 واط)

• التوافق مع UL 60601-1 لمرافق الرعاية المرضى

• توفر بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم طاقة احتياطية موثوقة

• عمر البطارية 10000 دورة (مقابل 500 دورة لبطاريات حمض الرصاص)

• يعمل تنظيم الجهد التلقائي (AVR) على تصحيح تقلبات الجهد

• يوفر درع فاراداي العزل الكامل للخط ويقلل تسرب التيار ((< 100 µA)

• نماذج لـ 120 فولت (SMART700HGL) و 230 فولت (SMX700HGL)

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حول تريب لايت

من أجهزة السطح المكتبي إلى البنية التحتية الحيوية، تعمل منتجات وحلولتريب لايتعلى تشغيل وتوصيل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكات والأجهزة الإلكترونية التي تشكل أساس عالمنا الرقمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في شيكاغو منذ العام 1922، ولديها مكاتب وشركاء في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على موقع tripplite.com

حول فيشر أند بيكل للرعاية الصحية

شركة فيشر أند بيكل للرعاية الصحية هي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات والأنظمة المستخدمة في رعاية الجهاز التنفسي والرعاية الحادة والجراحة وعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي. تباع منتجات الشركة في أكثر من 120 دولة حول العالم. تعرف على المزيد على fphcare.com.

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سامانثا بيريمان

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