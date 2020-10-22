‫أنداز سنغافورة، زوم، وشراكة أكثر مع بطولة الوان من أجل “المتدرب: نسخة بطولة الوان”

سنغافورة، 22 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت بطولة الوان (ONE Championship) مؤخرًا عن الجولة الأخيرة من شركاء العلامة التجارية للعمل مع الشركة في برنامج المتدرب: نسخة بطولة الوان (The Apprentice: ONE Championship Edition). وقد انضمت كل من انضم كل من شركة أنداز سنغافورة وشركة زوم إلى هذا المصاف.

أنداز سنغافورة هي واحدة من أماكن الإقامة الممتازة في سنغافورة.

وصرحت إيمي لو، مديرة العمليات في شركة أنداز سنغافورة، قائلة: “إلى جانب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بطولة الوان، شاتري سيتيودتونج، نحن من المدافعين الأقوياء عن الثقافة الآسيوية المتعلقة بالمرونة والتصميم والخيال.

في عالم يبدو فيه الظلم سائد في كل مكان، تساعد مرحلة مثل “المبتدئ” على الارتقاء بمستوى الملعب وتسليط الضوء على عقول الأعمال اللامعة في جميع أنحاء العالم؛ بغض النظر عن خلفيتهم.

كما أننا فخورون بالشراكة في هذا المشروع الجديد المذهل ونتطلع إلى الترحيب بدفعة رواد الأعمال الطموحين الذين سيقاتلون من أجل الحصول على اللقب النهائي”.

كما أعلنت بطولة الوان أن مؤسس شركة زوم ورئيسها التنفيذي إريك يوان، سيظهر في العرض. وقد تم تعيين تقنية زوم للمؤتمرات لتظهر بشكل بارز في العرض.

سينضم يوان إلى الضيوف الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا مثل الرئيس التنفيذي لشركة Grab، أنتوني تان، والرئيس التنفيذي لشركة زيلينجو، أنكيتي بوس، والرئيس التنفيذي لشركة آي فليكس وكاتشا جروب، باتريك جروف، والرئيس التنفيذي لشركة ايفرايز، سودير أغاروال.

توقع الإعلان عن المزيد من الرؤساء التنفيذيين الضيوف في المستقبل القريب.

من ضمن العلامات التجارية الشريكة الأخرى للانضمام إلى المتدرب: نسخة بطولة الوان معرض جاكرتا الدولي (Jakarta International Expo) وشركة League Sportswear للملابس الرياضية وشركة كواد اكس (QuadX) وشركة تيوليو (Twilio).

ستعمل بطولة الوان مع جميع العلامات التجارية الشريكة لها على مجموعة متنوعة من المحتوى التسويقي والعلامة التجارية خلال العرض، والذي من المتوقع أن يتم بثه في أوائل عام 2021.

أضاف هاري فيجاياراجان، الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية في بطولة الوان، أن الشراكات الجديدة ستخدم بشكل أفضل عشاق فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.

وقد صرح هاري قائلًا: “يسعدني الإعلان عن شراكات استراتيجية لبطولة الوان للربع الثالث من عام 2020 وإضافة شركة زوم والرئيس التنفيذي لها إريك يوان كضيف في العرض.

كما أود شكر جميع العلامات التجارية على ثقتهم في أكبر منظمة فنون قتالية في العالم وبرنامج “المتدرب: نسخة بطولة الوان”.

كما تستمر بطولة الوان في سعيها لتقديم تجارب فنون الدفاع عن النفس الأكثر أصالة وإثارة وتراكم المضمون لمشجعينا في جميع أنحاء العالم”.

وخلال ذلك، الحق ببطولة الوان: على الأرض (ONE: INSIDE THE MATRIX) يوم 30 أكتوبر في ملعب سنغافورة الداخلي (Singapore Indoor Stadium). سيشهد الحدث الرائج أربع مباريات على لقب العالم بين أكثر نجوم العرض إثارة.

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