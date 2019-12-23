‫أم عمانية من مسقط عمرها 44 عامًا تحصل على حياة جديدة في الهند

تتيح جراحة العمود الفقري استعانة بالحد الأدنى من الإجراءات الباضعة للمريض السير دون ألم واستعادة ثقته بنفسه داخل مستشفيات Wockhardt في مومباي.

مومباي، الهند،23 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — ظلت السيدة/ عائشة الريامي، البالغة من العمر 44 عامًا والقاطنة في مسقط بسلطنة عمان، تعاني آلامًا حادة أسفل الظهر منذ عام 2010. واضطرت مع مرور الوقت إلى حصر نشاطها وتحركاتها داخل حدود منزلها. وتفاقمت مأساة السيدة/ عائشة عندما قيدت حركتها بمنزلها وبدأت حالتها الجسمانية والنفسية تتدهور.

مقطع مصور: https://youtu.be/ZMaTqlEALxA

قصة مريض – جراحة العمود الفقري استعانة بالحد الأدنى من الإجراءات الباضعة أُجريت للسيدة/ عائشة الريامي من عمان داخل مستشفيات Wockhardt في الهند

استشارت السيدة/ عائشة العديد من الأطباء في سلطنة عمان دون أن يطرأ على حالتها أي تحسن. وحاولت عائلتها التواصل مع مستشفيات في تايلند ولكن تلك المستشفيات لم تستطع تقديم إجابات على استفساراتهم وكانت تكلفة العلاج مرتفعة.

واقترح أحد أصدقاء العائلة البحث عن استشارة طبية من مستشفيات Wockhardt في الهند. وقد شرح د/ مازدا توريل، جراح الأعصاب والعمود الفقري، حالة عائشة قائلاً: “كانت السيدة/ عائشة تعاني حالة انتكاسية بعمودها الفقري، ما نجم عنه ألمًا حادًا أسفل الظهر واستفحل ليصل إلى ساقيها. كما كانت المريضة تعاني التهاب المفاصل الروماتيزمي منذ 10 – 15 عامًا مضت فضلًا عن متلازمة الآلام العضلية الليفية إذ كانت تلك الآلام تضرب جميع أجزاء جسدها. واستطاعت بعد إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لها التعرف على موضع الارتكاس في فقراتها القطنية الثانية والثالثة والخامسة وفقرتها العجزية الأولى. كما كانت أعصابها تعاني الانضغاط جراء حالة تضيُّق، ما سبب لها آلامًا بالغة. وقررت اللجوء إلى الخيار الجراحي الذي يمثل الحد الأدنى من الإجراءات الباضعة لعلاج حالتها. ولدى الاستعانة بهذا الأسلوب الجراحي الجديد، نقوم بإحداث بضع مقداره 2 سم ومن ثَم نستطيع، عن طريق التخفيف من الانضغاط، تحرير أعصاب المريضة التي كانت تعاني ذلك الانضغاط. ومن المؤكد أن المريضة ستتحرر من الألم وسوف تؤتي الجراحة أفضل ثمارها.”

وكان ابن المريضة معجبًا للغاية بأسلوب العلاج الذي تلقته والدته بالمستشفى وقال: “بدأت أمي تستعيد قدرتها على السير وأصبحت سعيدة. كما نستطيع ملاحظة التحسن في سلوكها. وكانت إجراءات دخول المستشفى فعالة ولم نعاني أية مشقة في ذلك. خُصِّصت لنا غرفة جيدة جدًا ووفرت المستشفى لنا مترجمًا.”

وأردف: “الدكتور توريل طبيب بارع ومختص في جراحة الأعصاب والعمود الفقري، فقد شرح لنا بإسهاب جميع الخيارات المتاحة أمام والدتي.”

نبذة عن مشافي Wockhardt بالهند

مستشفىات Wockhardt واحدة من أكبر سلاسل المستشفيات فائقة التخصص التي تقدم العناية ثلاثية الأوجه. وقد تلقى ما يقرب من 4000 عماني العلاج لديها على مدى السنوات الخمس الماضية. تضم المستشفيات ما يربو على 2000 سرير مع كادر من الأطباء المخضرمين الحاصلين على التدريب الدولي، فضلاً عن بنية تحتية حديثة وعمليات وأنشطة مهنية تضاهي نظيرتها على مستوى العالم لتمكين كوادرها من العناية بالمرضى والحفاظ على سلامتهم. لمعرفة مزيد من التفاصيل، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني https://international.wockhardthospitals.com