‫أم بي أل أم تفتتح مكتبا جديدا لها في كوريا يقوده مخضرمون في الصناعة

نيويورك، 25 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — يسر شركة إمبلم MBLM، الوكالة المتخصصة في حميمية العلامة التجارية والمركزة على علاقات العلامات التجارية الأفضل باستخدام علوم العاطفة، أن تعلن عن افتتاحها مكتبا جديدا في سيؤول بكوريا الجنوبية.. ويمثل هذا أول موقع آسيوي وتوسع استراتيجي لإمبلم في أسواق جديدة.

يقود الفريق المخضرم الذي سيدير المكتب المدير الإداري نيلسون هور. وهو يأتي بمنظور فريد من نوعه، حيث عمل لأكثر من 20 عامًا في الصناعة للعديد من الوكالات حيث خدم الشركات الكورية الكبيرة، بما في ذلك تشيل وورلدوايد وسامسونغ. يدعم هور فريقًا تنفيذيًا قويًا يتمتع بالخبرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات المالية والصناعية وتجارة التجزئة.

يقول هور: “فريقنا التنفيذي متحمس لقيادة شركة إمبلم في التوسع الكوري. إن كفاءة إمبلم عبر كل من العلامة التجارية والقدرات الرقمية، إلى جانب التركيز على العلامة التجارية للشركة، نخلق عرضًا مقنعًا للعلامات التجارية الكورية التي تتطلع إلى النمو والازدهار والتوسع خارج كوريا.”

وقام المكتب الكوري الجديد لإمبلم مؤخرًا بتغيير تسمية علامته التجارية تي واي أم، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الجرارات المدمجة والجرارات ذات المرافق الممتازة، ويواصل الإشراف على احتياجات العلامة التجارية وتسويق منتجاتها.

ويقول وليام شنتاني، الشريك الإداري في إمبلم، “لقد أمضينا وقتًا طويلاً في تعزيز حضورنا الكوري، مما يضمن أن لدينا أفضل فريق لتمثيل إمبلم مع القدرة على تقديم خدمات وأدوات لا مثيل لها لعملائنا”.

ومع توسعها في كوريا، تواصل إمبلم توسيع بصمتها العالمية ولديها الآن مكاتب في خمس دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية. سيعمل مكتب كوريا على العلامات التجارية في آسيا، ويتطلع إلى تعزيز وجودها المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية. وسيدعم الفريق أيضًا عملاء إمبلم العالميين، باستخدام البصمة الآسيوية للفريق. فلدى هذا الفريق أصلا مزيج من العلامات التجارية “الأعمال للأعمال” و”الأعمال للعملاء” ويتطلعون إلى إجراء وتحليل ونشر النسخة الكورية من دراسة العلاقة الحميمة السنوية من إمبلم.

حول إمبلم: ابتكرت إمبلم نموذجًا تسويقيًا جديدًا يتمثل في العلاقة الحميمة بالعلامة التجارية، وتقديم الخبرة والعروض عبر ثلاثة مجالات تركيز: الوكالة والمختبر والمنصة. من خلال مكاتبنا في خمسة بلدان، تساعد فرقنا متعددة التخصصات العملاء على بناء روابط أقوى وتقديم نتائج وعوائد تسويقية محسّنة على المدى الطويل. لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في إنشاء علاقات تجارية مهمة والحفاظ عليها، يرجى زيارة mblm.com.

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