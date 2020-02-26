‫أل سي وايكيكي تطمح لأن تصبح إحدى أكثر ثلاث علامات تجارية نجاحًا في أوروبا بمجال مبيعات الملابس بالتجزئة بحلول 2023

– أل سي وايكيكي تفتتح متجرها رقم 1000 بمدينة كييف

اسطنبول، 26 من فبراير 2020 /PRNewswire/ — تواصل أل سي وايكيكي رحلة صعودها بجميع أنحاء العالم وفي تركيا بوصفها سفير تركيا الوطني بما يتماشى مع رسالتها التي يعبر عنها شعارها “الأناقة حق للجميع”. وقد افتتحت أل سي وايكيكي متجرها رقم 1000 بالعاصمة الأوكرانية، كييف.وفي هذا الصدد صرح فاهاب كوتشوك، رئيس مجلس إدارة أل سي وايكيكي، قائلاً إن أل سي وايكيكي تعمل في 47 دولة و307 مدينة مختلفة في ثلاث قارات، موضحًا أنها تستهدف أن تصبح واحدة من أكثر ثلاث علامات تجارية أوروبية نجاحًا في مجال مبيعات الأزياء بالتجزئة بحلول العام 2023.

إن أل سي وايكيكي بمثابة السفير العالمي لتركيا في تقديم أزياء اقتصادية التكلفة للجميع بما يتوافق مع أسلوبهم وأوضاعهم المادية. وقد افتتحت متجرها رقم 1000 بمدينة كييف، عاصمة أوكرانيا.

افتتحت أل سي وايكيكي متجرها رقم 1000 خلال الربع الأول من عام 2020 مضيفة بذلك علامة فارقة أخرى إلى محفظة استثماراتها الدولية التي بدأتها في رومانيا عام 2009، وها هي تفتتح متجرها رقم 1000 في 13 من فبراير 2020 بمركز ريفر مول التجاري (River Mall) الكائن بمدينة كييف. وقد رحبت خلال حفل افتتاح المتجر بالعديد من الضيوف بمن فيهم رئيس مجلس إدارتها، فاهاب كوتشوك، ومسؤول أول المبيعات والتسويق بها، السيدة/ بيرنا أوكايوز أوجوت، وسفير تركيا لدى كييف، ياجومور أحمد جولدير. كما تواصل أل سي وايكيكي عملياتها من خلال 35 متجرًا مستعينة بخدمات 1000 موظف في 18 مدينة بأوكرانيا. وسوف يكون متجرها الجديد المكون من طابقين بمركز ريفر مول التجاري هو الأكبر في البلاد، إذ يمتد على مساحة 1880 مترًا مربعًا ويعمل فيه 40 موظفًا، كما يصل حجم الاستثمار الذي رُصِد من أجله مليون دولار أمريكي.

كما أفاد فاهاب كوتشوك، رئيس مجلس إدارة أل سي وايكيكي، لدى تقييمه الرحلة العالمية للعلامة التجارية، قائلاً: “عندما طرحنا هذه العلامة التجارية للمرة الأولى، حددنا رسالتنا لتكون “الأناقة حق للجميع”. وقد وضعنا هدفًا يتمثل في توفير أزياء اقتصادية التكلفة خارج حدود بلادنا عن طريق الجمع بين العديد من الثقافات في أسواق مختلفة. فنحن ملتزمون بتوفير منتجات لعملائنا من جميع الفئات العمرية بحيث تتناسب مع أنماط حياتهم وأوضاعهم المادية بحيث تُصنّع وفقًا لقواعد سلامة الملابس. كما حددنا رؤية علامة أل سي وايكيكي التجارية لعام 2023 كما يلي: “أن نصبح واحدة من أكثر ثلاث علامات تجارية نجاحًا لبيع الأزياء بالتجزئة في أوروبا”.

وصرح كوتشوك بأن الشركة ستواصل طرق أبواب العمل في بلدان جديدة هذا العام، إذ قال: “سوف نفتتح في أغسطس أول متاجرنا في بيرو بأمريكا الجنوبية وبذلك ندخل قارة جديدة. وسوف نعمل كذلك في بلدان جديدة مثل زامبيا وساحل العاج وغانا وأنجولا والسنغال في أفريقيا، والمجر في أوروبا، ومنغوليا وتركمانستان في آسيا. ومن ثمَّ ندخل القارة الرابعة وهي أمريكا الجنوبية في 2020. وبدخولنا 9 بلدان جديدة، سنفتتح ما مجموعه 130 متجرًا جديدًا و15 متجرًا في تركيا و115 متجرًا خارج البلاد. ولذا نستهدف العمل في 65 دولة في 4 قارات بحلول 2020 والوصول بعدد متاجرنا إلى 1125 متجرًا. ويعني ذلك أن تصل المساحة الإجمالية لمتاجرنا إلى مليون و950 ألف متر مربع. إضافة إلى ذلك، سنواصل النمو بحلم “أل سي وايكيكي دريم” و”إل سي وايكيكي هوم”؛ وهما علامتان فرعيتان لنا. كما حددنا هدفًا لهذا العام يتمثل في تصدير متميز وعالي الجودة قوامه مليار دولار أمريكي.”

نبذة عن أل سي وايكيكي

تأسست أل سي وايكيكي عام 1988. وتخدم عملاءها تحت مسمى أل سي وايكيكي للتجزئة منذ عام 1997 في تركيا تحت شعار “الأناقة حق للجميع”، ومنهجها المتمثل في “أزياء اقتصادية التكلفة”. وقد واصلت أل سي وايكيكي نموها على مدار 32 عامًا في تركيا وخارجها. تعمل شركة أل سي وايكيكي، رائدة قطاع الملابس الجاهزة، من خلال 1000 متجر تقريبًا ويعمل لديها 47700 موظف في 47 دولة في الوقت الحالي. www.lcwaikiki.com

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