‫أل أل فيجن تقدم حلا شاملا لقياس درجة الحرارة والتوجيه عن بعد لمكافحة جائحة كوفيد-19

بكين، 4 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت أل أل فيجن، وهي شركة رائدة في خدمات مقاييس الحرارة النظارية آيه آر، ميزاني حرارة آيه آر مزودين بالذكاء الاصطناعي ردا على جائحة كوفيد-19.

توفر نظارات ميزان الحرارة الذكية GLXSS SE-IR المطورة تجربة تفاعل محسنة من المنظور الأول، فحصا سريعا ودقيقا لدرجة الحرارة، مما يساعد الشركات في تنظيم استئناف العمل في مرافقها.

من أجل حل مشكلة الممارسة والإدارة الميدانية الغائبة بسبب قيود السفر مؤخرًا، أطلقتأل أل فيجنأيضًا أحدث إصدار لمنصة ARISE ، منصة التعاون عن بعد الصناعية. توفر المنصة حل الكل في واحد، الذي يتيح للمستخدمين إنجاز اختبار المشكلات وإكمال الاختبار، بالإضافة إلى تتبع أداء الأعمال، مع ميزات التعاون عن بُعد المتقدمة مثل التعرف على الذكاء الاصطناعي بالفيديو عن بعد وتحليل البيانات.

وقال روي لو، مدير المنتجات في أل أل فيجن:

“لقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على الأعمال التجارية. ولمساعدة الشركات على معالجة هذه التحديات، قمنا بترقية منصة التعاون الصناعي عن بُعد للسماح بالاستخدام غير التطفلي لصالح الجمهور والموظفين.”

ترقية المنتج: GLXSS SE_IR

ومن”من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة مثل خوارزمية الذكاء الاصطناعي والتصوير ثنائي الطيف، فإن حل GLXSS SE_IR الذي تمت ترقيته لا يتيح فقط استهداف درجة حرارة الجبين التلقائي فحسب، بل إنه يحسن أيضًا أوقات معالجة الاختبارات والدقة وأبعاد البيانات.

في الوقت الحاضر، يتم استخدام الحل في أكثر من 30 موقعًا و 50 مطارًا ونقطة تفتيش جمركية ومدارس ومجمعات صناعية في جميع أنحاء الصين. كما تم تقديم خدمةأل أل فيجنإلى الإمارات العربية المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وماليزيا وتايلاند وأستراليا والفلبين وجنوب إفريقيا وباكستان وشيلي وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.

1. دقة ± 0.3 درجة مئوية مضمونة من خلال خوارزمية تركيب الطيف المزدوج التي تستهدف الجبهة، إلى جانب تصحيح الأخطاء وتقنية معايرة الجسم الأسود.

2. تسمح نظاراتأيه آربمسافة تشغيل آمنة حيث يمكن للنظارات قياس درجة حرارة الأهداف المتحركة المتعددة حتى 3 أمتار والكشف عن الوجوه حتى 8 أمتار.

3. يأتي الحل مجهزا بالقدرة الحاسوبية 1T Flops/W وشريحة الحوسبة المتطورة، يمكن للنظارات أن تدعم الكشف المستمر في الوقت الحقيقي متعدد الأشخاص لما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة.

4. يمكن ربط كل نتيجة درجة حرارة بنتائج التعرف على الوجه، والوقت، والموقع، والصورة في الموقع وغيرها من المعلومات، ويقام بتسجيلها وإبلاغها إلى منصة الإدارة.

منصة التعاون عن بعد

قامتأل أل فيجنأيضًا بتحديث منصة التعاون الصناعي عن بُعد لتوفير حل الخدمة الميدانية الشامل AR + الذي يعمل بالذكاء الاصطناعيلتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الإدارة للشركات والمجمعات الصناعية.

1. متوافق مع IP67، النظارات الذكية GLXSS SE AR خفيفة وقد لا يزيد وزنها عن 33.4 غم وتم اختبارها باستخدام MIL-STD . المنتج متوافق مع الخوذات والنظارات الواقية وغيرها من معدات الحماية الشخصية.

2. توفر وظيفة المنظور الأول تجربة غامرة مع مشاركة الفيديو واجتماعات الصوت والفيديو متعددة الأطراف.

3. يتم تطبيق علامةآي آرفي الوقت الحقيقي على مقاطع الفيديو للتتبع التلقائي عند النقل. أيضا، علامات الدعم على لقطة الشاشة.

4. دعم الصور في اتجاهين، والنص، وتسليم الملفات السائدة. سيتم عرض الصور والنصوص على شاشة النظارات تلقائيًا.

5. يمكن تطبيق منصة التعاون الصناعي عن فيديوعلى سيناريوهات الخدمة في الموقع مثل إدارة عمليات التشغيل، وإدارة أصول المتنزهات، والإدراك بالذكاء الاصطناعي.

حول أل أل فيجن

أل أل فيجن، كشركة متخصصة في خدمات المؤسسات أيه آر + الذكاء الاصطناعي، تقدم منتجات الأجهزة ذات الصلة ودعم البرامج. يتم استخدام حلها الآن على نطاق واسع في صناعات مثل الأمن والصناعة والرعاية الصحية. وقد خدمت الشركة أكثر من 5000 شركة حول العالم، مما وفر للعملاء نفقات سفر بأكثر من 100 مليون دولار أميركي.

في العام 2020، كونها واحدة من أول شركاء النظارات الذكية آيه آر مع SAP و أل أل فيجن و SAP، شاركت في إطلاق AR FSM لتقديم جيل جديد من حلول خدمة الإدارة الميدانية أي آر.

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