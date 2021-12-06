عمان – الأردن , 6 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تمكنت ألعاب طماطم، ناشر ألعاب الهواتف المحمولة الرائد في الوطن العربي، من جمع 11 مليون دولار في السلسلة التمويلية “ب” بقيادة شركة تطوير ألعاب الفيديو الكورية الجنوبية KRAFTON, Inc. صانعي لعبة الباتل رويال الشهيرة PUBG وبمشاركة من Venture Souq (الإمارات العربية) و Endeavor Catalyst (الولايات المتحدة الأمريكية) وبمشاركة من مستثمري الشركة الحاليين مثل Wamda Capital (الإمارات العربية) و 500 Startups وغيرهم.

شهدت شركة طماطم نجاحات كبيرة منذ انطلاقها، حيث حققت أكثر من 100 مليون تحميل لألعابها، واكتسبت شهرة دولية لجهودها في نشر الألعاب في المنطقة. ومع استمرار الاستثمار ومتابعة السير في نهج النجاحات السابقة في النشر، تخطط شركة طماطم لتكثيف جهودها بشكل أكبر من خلال جلب مجموعة أكبر من الألعاب ذات الشهرة الواسعة في السوق الناطق باللغة العربية. يقول الرئيس التنفيذي والمؤسس حسام حمو “الطلب على ألعاب الهواتف المحمولة ذات الطابع المحلي أعلى من أي وقت مضى، ومهمتنا هي تزويد منطقتنا بأفضل تجربة لعب ممكنة”.

تعمل ألعاب طماطم أيضًا على استراتيجية نموها لزيادة حضورها في المنطقة من خلال توسيع مكاتبها في المملكة العربية السعودية لتوظيف مواهب سعودية محلية، والحصول على موطئ قدم أقوى في الدولة التي تضم 70٪ من مستخدميها. إلى جانب جهود التوسع في المملكة العربية السعودية تخطط شركة طماطم أيضًا للتوسع في المزيد من البلدان في المنطقة. كما تضع طماطم في آفاق مخططاتها إطلاق أكاديمية ألعاب لتدريب وتعليم ورفع مستوى التوظيف في مجال ألعاب الهواتف المحمولة، وذلك في سعيها لدفع السوق نحو النمو. “هناك تطورات كبيرة في مجال صناعة ألعاب الهواتف المحمولة في المنطقة، ونحن نجني ثمار نجاحاتنا السابقة ونمضي قدمًا بمزيد من الخبرة ,العزيمة. هذه ليست إلا البداية بما يتعلق بالإمكانيات الهائلة لألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودائمًا ما أكون متحمساً للغاية عندما يستثمر المزيد من الأشخاص في هذا المجال في العالم العربي “- الرئيس التنفيذي والمؤسس حسام حمو.

هذا وتعد طماطم أحد أكثر شركات الألعاب الناشئة تحصيلاً للتمويل في المنطقة، حيث جمعت أكثر من 17 مليون دولار كاستثمارات من جهات متعددة حول العالم منذ إنشائها في عام 2013.

تعليقًا على الاستثمار، قال أنوج تاندون، رئيس التطوير لشركة KRAFTON, Inc. (منطقة الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ” إننا نرى الكثير من الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعدنا أن نبدأ رحلتنا الاستثمارية هنا مع ناشر كبير مثل طماطم. نحن ملتزمون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومستعدون لوضع ثقتنا في قطاع الإعلام والترفيه بشكل عام، ويتماشى هذا الاستثمار مع جهودنا لتعزيز التزامنا بمنظومة الشركات الناشئة. هذه مجرد بداية لاستثماراتنا العديدة في هذه المنطقة.” وأضاف أيضاً، “بينما نواصل تركيزنا على تقديم أفضل تجربة لمستخدمينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لألعابنا المختلفة، بما في ذلك PUBG: NEW STATE، سيكون فهم طماطم العميق للجمهور المحلي والتعاون فيما بيننا مفيدين للغاية.”

عن طماطم

طماطم هي الناشر الأول لألعاب الهواتف المحمولة في الوطن العربي. تم إطلاق الشركة في عام 2013 بهدف تقليل الفجوة الهائلة في المحتوى العربي المتاح في ألعاب الهواتف المحمولة في الوطن العربي. تعمل طماطم مع مطوري الألعاب العالميين لتعريب ونشر ألعاب الهواتف المحمولة في السوق الناطق باللغة العربية. تتصدر شركة طماطم السوق اليوم مع أكثر من 100 مليون تحميل لألعابها ومليون مستخدم نشط يومياً وأكثر من 50 لعبة تم نشرها وتصدرت قوائم أفضل الألعاب في المنطقة على منصات الهواتف المحمولة.

عن KRAFTON, Inc.

مجموعة استديوهات تطوير ألعاب مستقلة تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion وUnknown Worlds، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة.

تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS وPUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. وهي شركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق.

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