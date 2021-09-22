شركة إقراض واستثمارات تم تسميتها في قائمة انك 5000 (Inc. 5000) لأسرع الشركات الأمريكية نمواً

البحرين، مجلس التعاون الخليجي (سبتمبر 22, 2021) يسر أفانا كومبانيز (أفانا)، وهي منصة شاملة للإقراض والاستثمار البيئي، الاجتماعي، والحوكمي (ESG) والتي افتتحت مقرها الرئيسي في البحرين عام 2008، أن تعلن عن توسعها الإقليمي في المملكة العربية السعودية. أفانا ستقدم الخدمات المالية للشركات والأفراد من خلال شركتها الفرعية “ازدهر” (Ezdaher) لتنمية أصولها المدارة حالياً بقيمة 1.3 بليون دولار أمريكي عالمياً.

تحت العلامة التجارية “ازدهر” (Ezdaher) ستقدم أفانا منصتها الجديدة لإقراض الشركات الصغيرة، LendThrive™، بالإضافة إلى سوق استثماري بديل للمستثمرين الأفراد والمسماة EqualSeat™. يقع المقر الإقليمي لمنطقة مجلس دول التعاون الخليجي لأفانا كومبانيز في البحرين منذ 13 عاماً مع مكاتب إضافية في كل من الهند والفلبين. أضافت الشركة مؤخراً 5 موظفين جدد واستأجرت مساحات مكتبية إضافية في البحرين مع خطط لإضافة 12 موظف جديد بين البحرين والسعودية خلال ال6 إلى 12 شهراً المقبلة.

وصرح سانديب باتيل، المدير التنفيذي لأفانا كومباينز بأنه ” يسر افانا كومبانيز ان تواصل توسعها العالمي بمهمة توفير فرص إقراض واستثمار بيئية واجتماعية وحوكمية للمتواجدين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتجات وخدمات جديدة.”

يقضي باتيل نصف وقته في البحرين وسيشرف على التوسع في المنطقة جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، أندريس روزينباس. سيعمل روزينباس من البحرين وهو يجلب ثروة من المعرفة وأكثر من 10 سنوات من الخبرة في بيئة تأسيس شركات التقنية المالية (FinTech)، حيث سبق أن أسس العديد من الشركات في هذا المجال.

“أنا متحمس جدًا لأن أكون قائداً في نمو أفانا كومبانيز في المملكة العربية السعودية والبحرين ، وأتطلع إلى المساعدة في إطلاق LendThrive ™ و EqualSeat ™ من”ازدهر” (Ezdaher)كمنتج متميز للتقنية المالية مع مهمة أساسية والتزام لبناء مجتمعات أقوى في هذه المنطقة “، صرّح روزينباس.

سيشرف روزينباز على وحدتي ازدهر (Ezdaher)، LendThrive ™ و EqualSeat ™ ، للتأكد من أنهما يتبعان مهمةأفانالتكونا منصتي تقنية مالية بيئية واجتماعية وحوكمية (ESG) وتقدما مساهمات إيجابية في التأثير الاجتماعي والبيئي.

LendThrive ™ ، منصة إقراض جديدة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة ، التي تلبي معايير ESG ، وتدعم أصحاب الشركات من خلال برنامج مكافآت تخفيض الأسعار وتساعدهم على الازدهار مع تحفيز الاقتصادات المحلية. تركز LendThrive ™ على الشركات المحرومة في صناعات مثل الضيافة والبناء والطاقة المتجددة.

EqualSeat ™ ، التي بدأت الاختبار التجريبي في عام 2021 ، هي سوق استثماري مع فرص استثمار ESG التي توفر للمستثمرين الأفراد وصولاً جزئياً إلى استثمارات الديون التجارية ذات الجودة المؤسسية.

في حين أن شركات مالية عالمية أخرى قد تكون عانت أثناء الوباء، تمكنت أفانا من الحفاظ على قوتها لموظفيها دون تخفيض رتبهم أو رواتبهم. كانوا قادرين على توظيف قوى عاملة إضافية واستمروا في إضافة المزيد من الخدمات، بينما اضطرت شركات أخرى للإغلاق. أكملت أفانا كومبانيزمؤخرًا عمليتي استحواذ – اكستنسيا فايننشل (Extensia Financial) المركزة على الاتحادات الائتمانية و مصرف مؤمن لدىFDIC في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

حول شركات أفانا

مع 1.3 بليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة عالميًا، تكرس مجموعة شركاتأفانا (أفانا)جهودها لتحفيز الاقتصادات المحلية والمساهمة في تطوير الطاقة النظيفة على نطاق عالمي. تأسست في عام 2002 من قبل الأخوينسانديبوساناتباتيل، وهي عائلة من منصات الإقراض والاستثمارالبيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) التي تخدم رواد الأعمال والمستثمرين. يتم الإقراض البيئي الاجتماعي الحوكمي لأفانا عن طريق أفانا كابيتال (AVANA Capital)، ليندثرايف (LendThrive ™)، وايكستنسيا فايننشل (Extensia Financial) والاستثمار البيئي الاجتماعي الحوكمي عن طريق أفانا فند (AVANA Fund) وايكوال سييت (EqualSeat ™). هدف الشركة هو تمكين الشركات الصغيرة من خلال توفير قروض وفرص استثمارية بيئية واجتماعية وحوكمية وتكون مؤثرة، بدوافع اجتماعية، وتحافظ على الثروة. يقع المقر الرئيسي لشركة أفانا في كل من أريزونا ومملكة البحرين وتخدم أصحاب الشركات الصغيرة والمستثمرين في الولايات المتحدة والعالم. تستثمر أفانا في المجتمعات التي تخدمها، وتخلق فرص عمل، وتحفز النمو الاقتصادي، وتساهم في المشاريع المستدامة. تم مؤخرًا إدراج أفانا في قائمة انك 5000 لسنة 2021 (Inc, 5000) للشركات الخاصة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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