‫أعلنت شركة Dante Labs تعيين كل من Paul Jones، وSimon Partridge، وChristian Bourne لدعم البرامج العالمية لعلم الجينوم السكاني

انضم Paul Jones وSimon Partridge وChristian Bourne، الذين عملوا سابقًا في Illumina وGenomics England، إلى شركة Dante Labs في مقرها الجديد في كامبريدج بالمملكة المتحدة ليقودوا عرضها العالمي الرائد لعلم الجينوم السكاني

كامبريدج، المملكة المتحدة، 11 مايو 2021 (شركة GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Dante Labs اليوم عن انضمام Paul Jones، وSimon Partridge، وChristian Bourne، إلى الفريق التنفيذي للشركة كجزء من مهمتها الهادفة إلى تمكين برامج علم الجينوم السكاني على نحو أسرع وأكثر فعالية على مستوى العالم.

قال Andrea Riposati، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة Dante Labs “يسعدنا أن نرحب بكل من Paul، وSimon، وChristian في فريقنا. نحن نشارك الرؤية للتوصل إلى حلول مبتكرة للتعجيل بتبني مبادرات علم الجينوم السكاني والطب الدقيق من قِبَل أنظمة الرعاية الصحية والحكومات في مختلف أنحاء العالم”.

سيقود هذا الثلاثيُ خططَ Dante Labs السريرية، والبحثية، وخطط إشراك الصناعة والتنمية الاقتصادية للبرامج الوطنية واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم. كان كل من Jones وPartridge وBourne في ما سبق جزءًا من فريق علم الجينوم السكاني في شركة Illumina التي تأهلت للانضمام إلى مؤشر S&P 500، وكانوا قد شاركوا في تطوير شركة Genomics England وتسريع نشاطها، التي تعد الآن البرنامج القياسي العالمي لعلم الجينوم السكاني.

انضم Paul Jones إلى شركة Dante Labs ليشغل منصب كبير مسؤولي الأعمال. وستحظى مؤسستنا بخبرة Paul التي تصل إلى 30 عامًا في علوم الحياة والتكنولوجيا والرعاية الصحية. حيث كان يشغل في الآونة الأخيرة منصب الرئيس العالمي لمشروع برامج علم الجينوم السكاني Population Genomics في شركة Illumina، حيث قاد فريقًا قام بإنشاء برامج واسعة النطاق لعلم الجينوم السكاني وتطويرها وإدارتها بفاعلية في جميع أنحاء العالم. شغل Paul سابقًا منصب المدير التنفيذي لبرنامج Genomics Enterprises في شركة Genomics England ومنصب رئيس أعمال Global Life Sciences في شركة Cisco. كما شغل مناصب عليا في IMS Health وNovartis وPwC Consulting.

انضم Simon Partridge إلى شركة Dante Labs ليشغل منصب نائب الرئيس العالمي لعمليات الأعمال. وكان قد شغل مؤخرًا منصب رئيس تطوير السوق العالمية Global Market Development لمشروع برامج علم الجينوم السكاني في شركة Illumina، حيث أضاف إلى خبرته السابقة كمدير لإشراك الصناعة ثم شغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج Genomics Enterprises في شركة Genomics England. وقبل ذلك، شغل Simon عددًا من الأدوار الوظيفية العليا في الشركات الناشئة، والشركات الاستشارية والشركات الكبيرة عبر قطاعات متعددة.

تم تعيين Christian Bourne في منصب كبير نائبي الرئيس العالمي لعمليات المختبر Lab Operations بعد مرور سبع سنوات على عمله في شركة Illumina، حيث كان له دور فعال في إنشاء المختبر الحاصل على شهادة الاعتماد ISO:15189 الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مشروع 100000 جينوم لبرنامج شركة Genomics England ــ لكي تبدأ الاستفادة من هذه التجربة في العديد من البرامج الأخرى في مختلف أنحاء العالم. وقبل ذلك، عمل Christian في بيئات المختبرات الأساسية والتسلسل الجينومي عالية الإنتاجية في مركز البحوث الجينومية Centre for Genomic Research في جامعة ليفربول، وشركتَي Cancer Research UK، وAstraZeneca، ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (DEFRA) في المملكة المتحدة.

نبذة عن شركة Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

Giorgio Lodi, giorgio.lodi@dantelabs.com. ‎+39 0862 191 0671