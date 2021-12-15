ومقابل 132 ريال عُماني فقط للفرد شامل ضريبة القيمة المضافة، أصبح بإمكان الضيوف الإقامة لمدة ليلتين في فندق مسك الموج من شذا، أو الإقامة في فندق كمبينسكي مسقط والاستمتاع بجولتي جولف على ملعب الموج ذي الـ 18 حفرة مقابل 160 ريال عُماني للفرد شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقال ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: “نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع برياضتهم المفضلة وبتجربة ضيافة فاخرة تتماشى مع تطلعاتهم. وندعوهم لقضاء أوقاتٍ رائعة في الموج مسقط الذي يعد الوجهة المثالية لأنماط الحياة العصرية للزوار والضيوف بفضل تصاميمه ومرافقه العالمية وإطلالاته الخلابة التي تبرز في كل تفاصيلها عراقة سلطنة عُمان ومقوماتها الطبيعية الفريدة. ونثق أنهم سيحظون بقائمة متكاملة من الأنشطة التي ترضي أذواقهم سواء داخل أو خارج ملعب الجولف وبلحظات لا تتكرر تبقى وتدوم في الذاكرة”.

ويقع ملعب الجولف الذي صممه أسطورة الجولف جريج نورمان في الموج مسقط على امتداد كيلومترين على الشريط الساحلي للعاصمة وهو حاصل على شهادة الاعتماد من منظمة جيو فاونديشن (منظمة بيئة الجولف) ويحمل عضوية برنامج (Audubon Cooperative Sanctuary) للحفاظ على الحياة البرية. ويضم الموج للجولف ملعب بـ 18 حفرة (72 ضربة) لاستضافة أهم البطولات العالمية وملعب الأكاديمية بـ 9 حفرة وتم تجهيزه بتشكيلة من المرافق العالمية التي توفر للمحترفين والهواة على حدٍ سواء وجهة رائعة للاستمتاع برياضتهم وضرباتهم المفضلة.

ويتوفر هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2021 متيحاً الفرصة أمام عشاق ومحبي الجولف لقضاء أجمل الأوقات الشتوية الرائعة في سلطنة عُمان. ويجدر الإشارة أن منطقة الإحماء مغلقة بصورة مؤقتة ولكن يمكن للضيوف الإحماء في المناطق التي خصصها الموج للجولف لذلك.

للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بـفندق مسك الموج من شذا على الرقم +968 24274400 أو بفندق كمبينسكي مسقط على الرقم +968 24985000.

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