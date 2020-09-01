‫أطباء معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب يشاركون في تجربة سريرية لتقنية تصوير 4 دي لعمليات القلب المعقدة

أوستن، تكساس، 1 سبتمبر / أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — أطباء معهد تكساس لاضطرابات القلب في مركز سانت ديفيدز الطبي Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David’s Medical Center كانوا من بين الأوائل في العالم الذين يشاركون في تجربة سريرية لتقييم قسطرة جديدة لتخطيط صدى القلب داخل القلب. الدكتور أندريا ناتالي، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، والمدير التنفيذي الطبي لمعهد تكساس لاضطرابات القلب، والدكتور أمين الأحمد، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب في معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب، شاركا مؤخرا في أول تجارب تجرى على البشر لهذه القسطرة الجديدة في أوروبا، وذلك تحضيرا لإجراء تجارب على البشر في مركز سانت ديفيدز الطبي وسط تكساس في العام القادم.

ما يميز هذه القسطرة – قسطرة NuVision ™ ICE – عن الإصدارات السابقة هو التصوير رباعي الأبعاد، المصمم لتوجيه إجراءات القلب المعقدة بشكل أفضل، وتحسين النتائج وتقليل أوقات العمليات، وكلها ميزات مفيدة للمريض.

وقال الدكتور ناتالي: “مع استمرار تطور تقنيات الاستئصال الجراحي، وازدياد تعقيد العمليات، هناك حاجة متزايدة للتصوير المتقدم داخل القلب بما يتجاوز قدرات التصوير ثلاثي الأبعاد. يوفر التصوير رباعي الأبعاد رؤية عالية الدقة لهيكل القلب أثناء تدخل معقد لتقليل احتمالية حدوث مضاعفات أثناء إجراءات الاستئصال. نحن ملتزمون بتوفير علاج رائد لمرضانا، ونتطلع إلى تقديم هذا التقدم المهم إلى مركز سانت ديفيدز الطبي.”

توفر هذه القسطرة جميع إمكانيات التصوير لمنصات التصوير السابقة مع الفوائد المكانية الإضافية للتوجيه ثلاثي الأبعاد داخل القلب في الوقت الفعلي، مما يمنح الأطباء رؤية متقدمة للقلب أثناء الحركة أثناء العمليات الجراحية الهيكلية المعقدة للقلب وإغلاق الزوائد وإجراءات الاستئصال الجراحي في القلب. يسمح هذا التصور المحسّن للأطباء بإجراء تقييم أفضل لهياكل القلب المعقدة مع إمكانية تحسين نتائج المرضى مع تقليل أوقات الإجراءات والتعرض للتنظير (الأشعة السينية). كما أنه يمنح الأطباء تحكمًا أفضل في توليد الصور من خلال السماح لهم بتوجيه القسطرة خلال العملية.

وقال الدكتور الأحمد: “من خلال معهد تكساس للقلب في مركز سانت ديفيدز الطبي، نحن ملتزمون بتطوير مستوى رعاية مرضى القلب. وتسمح لنا قدرتنا على عرض الصور المباشرة للإجراء في الوقت الفعلي بمعالجة المرضى بشكل أكثر أمانًا وفعالية.”

يسمح التصوير رباعي الأبعاد أيضًا للأطباء بإجراء عمليات القلب الهيكلية تحت التخدير الواعي، والذي يرتبط بانخفاض مخاطر حدوث مضاعفات للمرضى.

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