‫أس في بي غلوبال فنتشرز تحقق عائدات من طلبات الشراء تصل إلى 5000 كور روبية هندية

مومباي، الهند، 22 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تكمن القوة المتأصلة والفريدة لشركة أس في بي غلوبال فنتشرز في أحدث مرافق التصنيع وأكثرها تقدمًا وجدوى من حيث التكلفة، وهي التي تقع في موقع استراتيجي بين الهند وسلطنة عمان على طريق تجارة المنسوجات العالمية. نظرًا لإرثها الذي يزيد عن 100 عام في تجارة المنسوجات، تمتلك الشركة نظامًا راسخًا وذا جدوى اقتصادية لشراء المواد الخام وشبكة توزيع مبيعات واسعة في الهند وخارجها لمنتجاتها. على الرغم من الاضطرابات الشديدة في الطلب المحلي الهندي على الغزل، بما في ذلك تأجيل الشحن والتأخير في الطلبات بسبب جائحة كوفيد-19، تمكنت الشركة من الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لديها للتركيز بشكل انتقائي على أسواق أكثر ربحية في الخارج للتغلب على حالة الطوارئ هذه.

انتعشت إيرادات الشركة إلى 364 كور روبية (الكور يساوي 10 مليون بالنظام العددي الهندي) في الربع الثاني من العام المالي 21 مقارنة بـ 91.82 كور روبية في الربع الأخير. بلغت الربحية بلغت الربحية 10.75 كور روبية في الربع الثاني من العام المالي 21 مقابل خسارة 57.44 كور روبية في الربع الأخير، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الإغلاق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. تمتلك الشركة حاليًا طلبات مؤكدة على المبيعات وترتيبات شراء لمنتجات غزل للسنوات 2-3 القادمة من الإنتاج، بقيمة 5000 كور روبية من المشترين عبر أسواق المنسوجات العالمية.

كان تركيز الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية هو الخروج من الأعمال ذات هامش الربح المنخفض والأعمال غير الأساسية والتركيز على توسيع سعة الخيوط المدمجة ذات هامش الربح المرتفع. وقد انعكس ذلك في التحسينات الإجمالية لهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 16.51٪ في السنة المالية 2019-20 مقابل 14.87٪ في السنة المالية 2018-2019، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 12.4٪. سجل كل من الربحية بعد الضرائب والأرباح للسهم نموًا بنسبة 10.6٪ و11.9٪ على التوالي خلال نفس الفترة. عاد مستوى استغلال السعة الحالي الآن إلى مستويات ما قبل كوفيد وبلغ أكثر من 95٪ للعمليات الهندية وحوالي 50٪ لعمليات عمان. في سلطنة عمان، تجري حاليًا عملية زيادة الاستفادة من السعة للـ 150,000 مغزل التي تم تركيبها مؤخرًا والتي من المتوقع أن تبدأ العمل كما هو مخطط بأكثر من 95٪ في الأرباع القادمة.

وبوجود 50 مليون مغزل و0.75 مليون دوارة مفتوحة النهاية، تمتلك الهند حصة قيادية في سوق غزل القطن العالمي، وتنتج حاليًا أكثر من 4700 مليون كلغ من خيوط الغزل التي يزيد وزنها عن 3400 مليون كلغ غزل قطني. يمثل غزل القطن ما يقرب من 73٪ من إجمالي إنتاج الغزل.

في معرض حديثه عن خطط السعة والتوحيد، قال السيد فينود بيتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أس في بي : إن استجابة أس في بي السريعة للمنافسة في السوق العالمية تمثلت في دمجها لأحدث تقنيات التصنيع التي تم تبنيها جيدًا في العمليات التجارية وتوسيع القدرات. قامت الشركة بتوسيع عملياتها التصنيعية في العام 2016 من خلال إنشاء وبدء العمليات التجارية من منشأة تصنيع خيوط قطنية متطورة وحديثة وآلية، و150,000 مغزل و2400 دوارة لغزل القطن في جهلوار، راجستان. أصبح الابتكار المستمر واعتماد التكنولوجيا الجديدة عنصرًا أساسيًا للميزة التنافسية في السوق العالمية وحافظت أس في بي على استجابة سريعة ومرنة لطلب السوق باستخدام التقنيات وسلوك المستهلك وتوقعاته. بالإضافة إلى ذلك، أدى التحول الرقمي إلى إحداث تطورات ملحوظة في تقنيات التصنيع وتوسيع القدرات الحالية مما مكن الشركة من الانتقال من الإنتاج كثيف العمالة إلى الإنتاج الكثيف لناحية رأس المال.

وإضافة إلى ذلك، كما قال “بين 2018-2019، بدأنا في إنشاء وتشغيل وحدة تصنيع من 3500 دوارة و150,000 مغزل في سلطنة عمان. وحتى تاريخه، تمتلك الشركة قدرة تصنيعية إجمالية تبلغ 400,000 مغزل و5900 دوارة في الهند وسلطنة عمان. تتمثل المشكلة الرئيسية القائمة مع المصنعين الهنود في الافتقار إلى القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض كفاءة القوى العاملة والتركيز الأقل على أنشطة البحث والابتكار.”

سجلت الهند، ثاني أكبر منتج ومصدر للمنسوجات والملابس على مستوى العالم بحصة 5٪ من التجارة العالمية، زيادة في الصادرات بنسبة 3٪، من 39.2 مليار دولار أميركي خلال العام 2017-2018 إلى 40.4 مليار دولار أميركي في العام 2018-19. بلغت حصة المنسوجات والملابس في إجمالي صادرات الهند 12٪ في 2018-2019. مع 48٪ من إجمالي صادرات المنسوجات والملابس، تعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة وجهات التصدير الرئيسية للهند. قد تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمواجهة بين الهند والصين إلى خلق طلب إضافي على الغزل والقطن من البلدان المجاورة يصل حجمه إلى 0.5 مليون طن و8-10 مليون بالة.

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