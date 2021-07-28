‫أسواق الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT الجديدة (نجوم NFT) تبيع عمل فني أسطوري كريبتو مازر “Cryptomother” بتوقيع فيتاليك بوتيرين، قبل انطلاق هارد فورك إثيريوم

CryptoMother، المعروف أيضًا باسم كريبتو موناليزا Crypto Mona Lisa، هو فن أسطوري يجسد قيم قطاع التمويل اللامركزي DeFi ويصور أمًا تحمي الشبكة وتوجه عشاق التشفير.

يقدم العمل الفني قيمة في كل من الفنون الجميلة التقليدية وعوالم NFT، نظرًا لخصائصه الفريدة.

“ CryptoMother ” هو عمل فني مشهور بين المعجبين في جميع أنحاء العالم. تم تقديم اللوحة المادية لأول مرة للجمهور في مؤتمر سلسلة الكتل blockchain في عام 2017 ومنذ ذلك الحين، تم عرضها في العديد من المناسبات ذات الطابع المشفر.

” هو عمل فني مشهور بين المعجبين في جميع أنحاء العالم. تم تقديم اللوحة المادية لأول مرة للجمهور في مؤتمر سلسلة الكتل في عام 2017 ومنذ ذلك الحين، تم عرضها في العديد من المناسبات ذات الطابع المشفر. إنها القطعة الفنية الوحيدة التي تم توقيعها من قبل مبتكر إثيريوم. رأى فيتاليك بوتيرين اللوحة في مؤتمر سلسلة الكتل في عام 2018 ووقع عليها كإشادة بأهميتها.

“ CryptoMother ” هو اندماج صناعة الفن التقليدي، والتكنولوجيا الحديثة – الرموز الغير قابلة للاستبدال، و زيت على لوحة قماشية (100 × 100 سم). سيتم بيع كل من مظاهر العمل الفني بالمزاد العلني في السوق. سيغطي البائع تكاليف الشحن.

” هو اندماج صناعة الفن التقليدي، والتكنولوجيا الحديثة – الرموز الغير قابلة للاستبدال، و زيت على لوحة قماشية (100 × 100 سم). سيتم بيع كل من مظاهر العمل الفني بالمزاد العلني في السوق. سيغطي البائع تكاليف الشحن. منذ عام 2017 ، تلقى المالك الحالي عروضًا عديدة للقطعة من جامعي الأعمال الفنية، بعضها يصل إلى 6 ملايين دولار لكنه رفضها جميعًا. في 30 يوليو ، تختار نجوم NFT البدء ببطء، بسعر يبدأ من 400 إثيريوم ETH .

البدء ببطء، بسعر يبدأ من 400 إثيريوم . يحتفل مزاد “ CryptoMother ” بنقطة تحول في تاريخ شبكة الإثيريوم التي ستجلبها هارد فولك في لندن.

” بنقطة تحول في تاريخ شبكة الإثيريوم التي ستجلبها هارد فولك في لندن. سيتم التبرع بجزء من عائدات المزاد للأعمال الخيرية.

حول إن إف تي ستارز

NFT STARS . عبارة عن سوق NFT متعدد السلاسل قام بتجميع مجموعات فريدة من المنتجات تتعلق بالفنانين، وجامعي التحف، والمستثمرين، ولاعبي NFT. يتبع السوق نهجًا انتقائيًا للفنانين وفي المقابل، يتلقى الفنانون معاملة خاصة ويستمتعون بسك NFT الخالي من الغاز. تتيح المنصة للفنانين فرصة استضافة معارضهم في معرض شخصي مدعوم بتقنية الواقع المعزز وتمكين ملكية NFT الجماعية.

في المستقبل، ستشمل مجموعة منتجات نجوم NFT أيضًا ماسح تسعير NFT، ومحطة راديو NFT تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتداول NFT الجزئي والمزيد.