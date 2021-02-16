‫أزمة مرض نوما الطبية: النداء الذي أطلقته أساطير كرة القدم الأفريقية من أجل تقديم التبرعات لإنقاذ “الأطفال بلا وجوه”

باريس، 16 فبراير 2021 / PR Newswire / — على الرغم من أنه يصيب أكثر من 140.000 طفل كل عام، إلا أن مرض نوما (أو التهاب الفم التقرحي الناخر) مرض غير معروف بين عامة الناس. إن المرض، المستمد من الكلمة اليونانية “نومين”، والمعنى “يلتهم”، يدمر الوجه، مما يؤدي إلى وفاة الطفل في %90 من الحالات. من أجل مكافحة هذه الآفة، في عام 2019، أنشأ لاعب كرة القدم السابق روجر ميلا جمعية صندوق نوما. وهو يوجه اليوم، إلى جانب ممثلين دوليين سابقين مثل جوزيف أنطوان بيل، وفرانسوا أومام – بييك، وباتريك مبوما، وريغوبرت سونغ، وجاك سونغو، نداءا عالميا لتقديم تبرعات لإنقاذ حياة أولئك الذين يسمون “الأطفال بلا وجوه”.

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القضاء على مرض “نوما” بحلول عام 2030

وكجزء من مشروع “العمل ضد نوما 2021-2030″، الذي أطلق رسميا في 20 نوفمبر، يدعو روجر ميلا الناس في جميع أنحاء العالم للمشاركة في حملة كبيرة لجمع التبرعات. والهدف من ذلك هو تمويل خطة عمل تهدف إلى القضاء التام على مرض “نوما” بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ سياسة للتوعية والوقاية والرعاية في أكثر المناطق تضررا.

ومن بين أمور أخرى، سوف تستخدم الأموال لبناء مستشفى مرجعي إقليمي في ياوندي، فضلاً عن مراكز الرعاية والإسعافات الأولية في عشرة بلدان مشاريعية في أفريقيا: الكاميرون، والكوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، وليبيريا، ونيجيريا، وتوغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتشاد.

20 يورو = رعاية طفل واحد

ولمساعدة روجر ميلا في مكافحة مرض “نوما”، فإن كل مساهمة مهمة ــ على موقع المؤسسة على الإنترنت، يمكن تقديم التبرعات ابتداءً من خمسة يورو. تتم المدفوعات الشفافة والآمنة تمامًا باستخدام “الباي بال”، وهي منصة متخصصة في مجموعات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الدولية.

“كل شخص يمكن أن يعطي وفقا لوسائلهم”، يصر روجر ميلا. “إن حالة الأطفال المصابين بمرض نوما (أو التهاب الفم التقرحي الناخر) مروع للغاية لأن الحلول موجودة وهي في متناول اليد. يمكن علاج مرض نوما بعقار بسيط، قليل التكلفة نسبيا. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والمتأثرين بهذا المرض، لا يمكن الوصول إليه على الإطلاق”.

وعلى سبيل المثال ، يكفي 20 يورو لعلاج الطفل من خلال إدارة علاج كامل (المضادات الحيوية، والفيتامينات، وغسيل الفم المطهر) بمجرد ظهور الأعراض الأولى وقبل أن يبدأ المرض تطوره السريع.

مستشفى متخصص أنشئ في أفريقيا لعلاج الأطفال مجانا

وبدون الوقاية والحصول على الرعاية الكافية، فإن الفرصة الوحيدة المتاحة لهؤلاء الأطفال للحصول على هذه الرعاية هي دخولهم مستشفى متخصص. واليوم، يتم نقل الحالات النادرة التي يتم علاجها إلى المستشفيات الأوروبية بتكلفة باهظة. للأسف “ثمانية أطفال فقط تمكنوا من الاستفادة من هذا في عام 2019” ، يشرح روجر ميلا.

وعلى أمل افتتاح المستشفى المرجعي في الربع الأول من عام 2022، سيقدم الرعاية الجراحية الكاملة والمجانية، وخدمات إعادة بناء الوجه وإعادة التأهيل لمرضى نوما من جميع أنحاء أفريقيا. وقد خصص بناء قطعة أرض بالقرب من مطار ياوندي – نسيمالن، أتاحتها الدولة الكاميرونية.

قال روجر ميلا : “منظمة الصحة العالمية ، وكذلك الاتحاد الدولي لمحاربة مرض “نوما” ومؤسسة رياح الأمل قدمت لنا أيضًا تأكيدات على دعمهم”.

حول صندوق نوما

صندوق نوما هو جمعية مكرسة لمكافحة “وجه الفقر”.

ويهدف صندوق نوما، الذي أنشئ في باريس في كانون الثاني/يناير 2019، إلى القضاء التام على مرض نوما، المعروف أيضا باسم “وجه الفقر”. ولتحقيق ذلك ، تعتزم الرابطة تنفيذ إجراءات هادفة وفعالة في عشرة بلدان في أفريقيا: الكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وليبيريا ونيجيريا وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وتشاد.

وتبدأ خطة العمل ، “العمل لمحاربة مرض نوما 2021-2030″، بمرحلة توعية تهدف إلى نشر الكلمة عن المرض بين السكان وصناع القرار على الصعيد العالمي. وستركز المرحلة الثانية على الوقاية. وسيشمل ذلك بدء حملات الفحص في المدارس وفيما بين الأسر الواقعة في قلب المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالمرض. وأخيرا ، تتمثل المرحلة الثالثة من الخطة في بناء مستشفى مرجعي يقع في ياوندي، سيوفر الرعاية المتخصصة لمرضى نوما. وفي الوقت نفسه، سيتم بناء مراكز للاستقبال وإعادة الإدماج الاجتماعي في عشرة بلدان محددة سلفا.

نبذة عن روجر ميلا

تم اختيار روجر ميلا كأفضل لاعب أفريقي في الخمسين عامًا الماضية، وقد ترك بصماته على جيل بأكمله.

واليوم، يكرس حياته لالتزاماته الإنسانية. عمل كرئيس المؤسسة الأفريقية، وفي عام 2018 اكتشف مرض نوما. بعد عام وبالضبط في عام 2019، جنبا إلى جنب مع أسماء كبيرة أخرى في كرة القدم، أسس صندوق نوما.

الفيديو –

https://www.youtube.com/watch? v=JExMz3ctLXc&feature=emb_logo

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1433203/Association_ Noma_Fund.jpg

العلامة التجارية – https://mma.prnewswire.com/ media/1433202/Noma_Fund_Logo. jpg

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