‫أركتيك تحصل على أول شهادة IEC لنظامها المبتكر سكاي سمارت 2

شنغهاي ، 10 فبراير 2021 /PRNewswire/ — حصلت شركة أركتيك سولار الرائدة في مجال التعقب والأرفف وحلول BIPV، مؤخرًا على شهادة IEC لعلامتها المميزة سكاي سمارت 2 ، مما يجعل هندسة 2P أول متعقب معتمد من IEC في العالم مع نظام قيادة متزامن متعدد النقاط. تم منح شهادة IEC 62817 من قبل مجموعة TÜV Rheinland، وهي مزود اختبارات تقني معتمد، كدليل على موثوقية المتتبع 2P وأدائه العالي.

تم إطلاق سكاي سمارت 2 في عام 2019 ، وهو عبارة عن متعقب شمسي أحادي المحور يعمل بالسلسلة ومصمم لزيادة الاستقرار بشكل كبير في ظل ظروف الرياح القوية. ويدعم البرنامج ما يصل إلى أربع سلاسل 1500V، ويتطلب تسع وظائف أساسية فقط لكل ميغاواط ، ويتوافق مع أحدث وحدات الحاسوب الشخصي. يتيح متتبع 2P أيضًا تكوينًا معياريًا للعديد من الامتدادات التي لا تحتاج إلى إصلاح، مما يتيح لها استيعاب جميع أبعاد اللوحة وأحجام السلسلة.

تعتمد سكاي سمارت 2 على الابتكار في نظام القيادة ، فترفع مستوى الدافع ذي النقطة الواحدة إلى نظام دفع متعدد النقاط متزامن ابتكاري لزيادة الاستقرار والموثوقية في جميع الأحوال الجوية والتضاريسية. أثناء هبوب الرياح الشديدة ، تكون جميع محركات الأقراص الكبيرة عبارة عن نقاط ثابتة توفر مزيدًا من الصلابة وتوسع التردد الطبيعي على مستوى النظام.

تستفيد استفادة كاملة من خوارزمية تتبع الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أركتيك بشكل مستقل، مما يضمن تشغيلًا موثوقًا للمتعقبات عبر مجموعة واسعة من ظروف الطقس والتضاريس وزيادة إنتاجية الطاقة لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة تصل إلى 7٪.

IEC 62817 هو التأهيل التصميمي لأجهزة التعقب الشمسي ويحدد إجراءات الاختبار المختلفة لكل من المكونات الرئيسية ونظام التتبع الشمسي الكامل. وقد خضع سكاي سمارت 2 لاختبارات صارمة في مختبر اختبار المحاكاة المتقدم على نطاق واسع، بما في ذلك اختبار التحقق الوظيفي، واختبار الأشعة فوق البنفسجية، والانحراف تحت اختبار الحمل الثابت، من بين اختبارات أخرى، وحصل على أكثر من 20 تقييم موثوق به للجهاز. يتيح الحصول على شهادة IEC 62817 لشركة أركتيك أن تؤكد لسوق الطاقة الشمسية أن تصميم جهاز التعقب الخاص بها يفي بالمعايير الدولية من حيث دقة التتبع والموثوقية والمتانة.

“تمثل شهادة IEC لـسكاي سمارت 2 اعتراف الصناعة بأنظمة التتبع الموثوق بها من أركتيك، وتظهر مكانتنا العميقة في مجال البحث والتطوير. قال بروس وانج ، كبير التكنولوجيا في أركتيك سولار “وبالنظر إلى المستقبل ، سنقدم باستمرار منتجات مبتكرة جديدة إلى السوق، ونواصل التركيز على زيادة عائدات الطاقة لمحطات الطاقة الكهروضوئية بشكل موثوق مع تعظيم عوائد الاستثمار”.

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