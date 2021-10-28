هانغتشو، الصين، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت أركتك، المزود الرائد لحلول التتبع ومنصات الأحمال وبناء الخلايا الكهروضوئية المدمجة (BIPV) حول العالم عن الإطلاق العالمي لأحدث نظام تتبع شمسي أفقي أحادي المحور “سكاي لاين II”، وهو أول متعقب 1P (واحد في اللوحة) مُصمم مع أنبوب خماسي لعزم الدوران وآلية دفع متعددة النقاط ومتزامنة.

صُممت الوحدات الكهروضوئية بتنسيق أكبر لزيادة الطاقة. أدى ذلك إلى توسيع وتر جهاز التتبع وطوله، مما يشكل تحديًا لثبات أجهزة تعقب المحور الأحادي التقليدية. نظرًا لعدم توافق الوحدات الجديدة تمامًا مع أجهزة التتبع المرنة التقليدية، فقد أطلقت أركتك “سكاي لاين II” كحل جديد.

نظام التتبع الشمسي الأفقي أحادي المحور الجديد من أركتك “سكاي لاين II “

“يتميز بوجود أنبوب خماسي لعزم الدوران وآلية دفع متعددة النقاط متزامنة. يعد “سكاي لاين II” واحدًا من عدد قليل من أجهزة التتبع 1P الدقيقة للغاية في الصناعة. لا يقتصر التصميم على تقوية “سكاي لاين II” من خلال تزويده بقدرات الانحناء والالتواء بشكلٍ أكبر فحسب، بل يسمح أيضًا بأعلى مستوى من الثبات خلال جميع إمالات التتبع”. صرح بروس وانج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أركتك، خلال حفل إطلاق المنتج قائلاً “نظرًا للتصميم، يستخدم “سكاي لاين II” أقل عدد من الأعمدة لكل ميجاوات في الصناعة (180 عمود / ميجاوات)، وبالتالي يقلل بالتالي من تكلفة المشتريات الهندسية للإنشاءات بنحو 2%.”

أهم خمسة ابتكارات في “سكاي لاين II“:

تصميم أنبوب خماسي لعزم الدوران: يوفر هذا المقطع العرضي لـ”سكاي لاين II ” إمكانيات ثني والتواء أكبر مع استخدام الحد الأدنى من الفولاذ.

” إمكانيات ثني والتواء أكبر مع استخدام الحد الأدنى من الفولاذ. آلية محرك متزامن ومتعدد النقاط: تعمل هذه الآلية على تقوية جهاز التتبع إلى درجة تمكين نمط تخزين الرياح “ 0deg “. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على مستويات الضغط المسموح بها في وحدات التنسيق الكبرى الجديدة ومنع التصدع والتشقق. علاوة على ما تقدم، في حين أن صناعة أجهزة التتبع بأكملها تميل إلى تقليل سرعات تخزين الرياح، فإن “سكاي لاين II ” تؤدي فقط إلى تشغيل تدفقات الرياح بسرعة 22 مترًا في الثانية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تصل إلى 2% سنويًا، وبالتالي انخفاض تكلفة الطاقة.

“. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على مستويات الضغط المسموح بها في وحدات التنسيق الكبرى الجديدة ومنع التصدع والتشقق. علاوة على ما تقدم، في حين أن صناعة أجهزة التتبع بأكملها تميل إلى تقليل سرعات تخزين الرياح، فإن “سكاي لاين ” تؤدي فقط إلى تشغيل تدفقات الرياح بسرعة 22 مترًا في الثانية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تصل إلى 2% سنويًا، وبالتالي انخفاض تكلفة الطاقة. تصميم قياسي: من المُتبع في الصناعة أن تكون أجهزة التتبع على طول المحيط مختلفة تمامًا عن متتبع الحافة والداخلية البعيدة داخل تخطيط المصنع، وعادة ما تكون أجهزة التتبع الخارجية مزودة بمكونات أكثر سمكًا مما يزيد من استخدام الفولاذ. يتحدى سكاي لاين II ، الذي تم تمكينه من خلال تصميم متين والمزيد من متغيرات التصميم لتحسين النتائج هذا المعيار من خلال دمج تصميم قياسي جديد، مما يقلل من التعقيد وأنواع أجهزة التتبع في هذا المجال. كمّا يعمل ذلك على زيادة مرونة تصميم محطة الطاقة الشمسية ويقلل من التكلفة العامة.

، الذي تم تمكينه من خلال تصميم متين والمزيد من متغيرات التصميم لتحسين النتائج هذا المعيار من خلال دمج تصميم قياسي جديد، مما يقلل من التعقيد وأنواع أجهزة التتبع في هذا المجال. كمّا يعمل ذلك على زيادة مرونة تصميم محطة الطاقة الشمسية ويقلل من التكلفة العامة. تصميم الوحدات: على غرار “ Playing Lego” ، يمكن تكييف “سكاي لاين II ” لتركيب العدد الأمثل من السلاسل لكل متتبع لكل وحدة كهروضوئية. ويحدث ذلك من خلال إضافة أو الأعمدة والمحركات أو إزالتها. وبالتالي، فإن “سكاي لاين II ” يتكيف بشكل أكثر كفاءة مع التضاريس الصعبة دون حدوث تذبذبات ملحوظة في التكلفة. وفي الوقت ذاته، نظرًا للتوافق الجيد مع محولات السلسلة، يمكن لـ”سكاي لاين II ” إطلاق إمكانات محولات السلسلة من خلال تقليل عدم التطابق.

، يمكن تكييف “سكاي لاين ” لتركيب العدد الأمثل من السلاسل لكل متتبع لكل وحدة كهروضوئية. ويحدث ذلك من خلال إضافة أو الأعمدة والمحركات أو إزالتها. وبالتالي، فإن “سكاي لاين ” يتكيف بشكل أكثر كفاءة مع التضاريس الصعبة دون حدوث تذبذبات ملحوظة في التكلفة. وفي الوقت ذاته، نظرًا للتوافق الجيد مع محولات السلسلة، يمكن لـ”سكاي لاين ” إطلاق إمكانات محولات السلسلة من خلال تقليل عدم التطابق. خوارزميات تتبع الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد: يستخدم “سكاي لاين II ” تعلم الآلة اعتمادًا على البيئة والحصول على البيانات التشغيلية. كمّا تُستخدم أيضًا خوارزميات التعقب الذكية لتحديد الإمالة المثلي لجهاز التتبع وفقًا لكل تضاريس وبيئة، مما يسمح بتجنب الظل في الوقت الفعلي لتوليد طاقة أكبر بنسبة تصل إلى 7%.

“تلتزم أركتك منذ سنوات بالمساهمة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الأكثر ابتكارًا وفعالية. تضمنت أحدث الأمثلة جهاز تتبع “سكاي لاين II” الجديد، ومنشأة اختبار نفق الرياح الخاصة بجهاز التتبع الخاص بنا وما إلى ذلك. تعد أركتك أيضًا أحد المُحركين الرئيسين في صياغة المعايير الدولية والمحلية للمنتجات ذات الصلة بالتتبع، والعمل مع الشركاء لإتاحة هذه الطاقة التي وهبها الله لنا في متناول الجميع”. جاء ذلك خلال تصريح لجاي رونج، رئيس الأعمال العالمية في أركتك.

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