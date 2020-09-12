‫آي تشونغتشينغ: معرض الصين الذكي عبر الإنترنت 2020 يفتح في تشونغتشينغ

تشونغتشينغ، الصين، 11 سبتمبر 2020 / بي آر نيوز وير / – سيعقد معرض الصين الذكي عبر الإنترنت 2020 (SCE OL) لضمان الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وتقديمه من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى القمة والمعارض، المسابقات والمنتديات والنشرات.

تُعد وزارة التجارة والصناعة السنغافورية (MTII) إحدى الجهات المنظمة لهذا المعرض لهذا العام. كما تُعد سنغافورة، ضيف الشرف في معرض الصين الذكي 2019 (SCE)، الدولة المضيفة المشاركة هذا العام.

العرض الهولوغرافي عبر الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت

سوف يُبث حفل الافتتاح على الهواء مباشرة يوم 15 سبتمبر عبر المنصة الرسمية على الإنترنت. وصرح تشين جين شان، مدير اللجنة المنظمة لمعرض الصين الذكي (SCE) ولجنة الاقتصاد والمعلومات بالمدينة: “سوف يتحدث الحائزون على جائزة نوبل وجائزة تورنج، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلو الحكومات الأجنبية، ورؤساء بلديات المدن الشقيقة لتشونغتشينغ، أمام معرض الصين الذكي (SCE) بشكل افتراضي عبر تقنيات العرض الهولوغرافي”.

سوف يكون هناك ستة أماكن للعرض الافتراضي على موقع الويب الرسمي، تسمى تشونغتشينغ عبر الإنترنت والمنتجات الذكية والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا الذكية والمنتجات الذكية والتعاون الإقليمي. كما يدعم معرض الصين الذكي عبر الإنترنت (SCE OL) الحضور غير متصل بالإنترنت في شكل جناحين متجر صغيرين الحجم في ليجيا إنتليجنت بارك تشونغتشينغ، يطلق عليهما قوة التصنيع الذكية والمدينة الذكية الشهيرة.

المشاركة الذكية في الصناعة والتوجيه

في الوقت الحاضر، تمت دعوة أكثر من 500 ضيف محلي وأجنبي من ثقل دولي للمشاركة في المؤتمر من خلال أشكال مختلفة. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 300 من عمالقة الصناعة، بما في ذلك أعضاء من قائمة فورتشين 500 على مستوى العالم، في المعرض عبر الإنترنت. سوف تعرض أكثر من 300 شركة شهيرة ورائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا على الإنترنت بتقنية النمذجة الافتراضية الخاصة بها، بينما ستشارك أحدث الصناعات في 41 منتدى و 17 مسابقة. كما سيكون هناك 16 إصدارًا غير متصل بالإنترنت و 100 إصدار عبر الإنترنت لعرض أحدث الإنجازات في مجال التكنولوجيا الجديدة، بالإضافة إلى المنتجات والنماذج الجديدة في الصناعة الذكية.

الاتجاهات الرئيسية في مجال التكنولوجيا

يواصل معرض الصين الذكي عبر الإنترنت (SCE OL) هذا العام قيادة الاتجاهات الرئيسية في مجال التكنولوجيا. تكنولوجيا الواقع المعزز (AR) و تكنولوجيا الواقع المختلط (MR) وتكنولوجيا الواقع الموسع (XR) وغيرها من التقنيات المستخدمة على نطاق واسع. تستخدم منصة المعرض عبر الإنترنت أدلة مرئية، ومقاطع فيديو عند الطلب، وبث مباشر، والعديد من التقنيات المبتكرة الأخرى.

ركزت تشونغتشينغ على مزايا سياسة الحكومة الداعمة، والخدمات اللوجستية الممتازة والنقل المريح والخبرة الدولية لهذه السنوات.

المشاركة عبر الإنترنت

فيما يتعلق بالاتصالات المبتكرة، يشكل معرض الصين الذكي عبر الإنترنت 2020 ورشة عمل مثالية للابتكار التكنولوجي ومرتعًا للابتكار يربط بين الأفراد الموهوبين والمشاريع. كما أنه بمثابة منصة مشاركة يمكن للمواطنين من خلالها الانغماس بشكل أعمق في العلوم الشعبية.

وتجري اللجنة المنظمة بثًا مباشرًا عند الطلب من خلال منصات وسائط مهمة في الداخل والخارج حتى يتمكن الجمهور من الاستمتاع بأبرز أحداث معرض الصين الذكي عبر الإنترنت 2020 (SCE OL) من خلال جميع الشبكات الرئيسية على أجهزتهم دون مغادرة المنزل.

لمزيد من المعلومات عن معرض الصين الذكي عبر الإنترنت 2020، يرجى التحقيق من هذا الرابط: www.ichongqing.info/ special/2020-smart-china-expo- online/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1252470/iChongqing_ Smart_China_Expo_Online.jpg

