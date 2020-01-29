‫آي إي إي إي تطلق موقع TechRxiv™، وهو خادم تخزين يسبق الطبع للأبحاث غير المنشورة

بيسكاتاوي، نيوجيرزي، 29 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آي إي إي إي، وهي أكبر شركة تقنية مهنية في العالم مكرسة لتقدم التكنولوجيا للإنسانية، عن إطلاق موقع TechRxiv.org، وهو خادم ما قبل الطبع لمجتمع التكنولوجيا العالمي. وموقع TechRxiv.org هو مركز تعاوني متعدد التخصصات يتيح النشر المفتوح للاكتشافات العلمية في الهندسة الكهربائية، علوم الكمبيوتر، والتقنيات ذات الصلة. وهذا هو أحدث عروض برنامج نشر آي إي إي إي، الذي يوفر للمؤلفين أدوات إضافية لتعزيز منشوراتهم دعما للعلوم المفتوحة.

TechRxiv.org هو مستودع مجاني يوفر للباحثين عبر مجموعة واسعة من المجالات الفرصة لمشاركة النتائج المبكرة لعملهم قبل المراجعة الرسمية للنشر ونشره. واصل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) إتاحة الفرصة للباحثين لتبادل النتائج المبكرة لأعمالهم والرد على التعليقات والتوصيات لتحسين أعمالهم، قبل مراجعة النظراء الرسمية والنشر.

وقال تابان كي ساركار، نائب رئيس قسم المطبوعات، آي إي إي إي، إن “آي إي إي إيملتزمة بالعلوم المفتوحة، ويتيح موقع TechRxiv.org للباحثين من مختلف مجالات الاكتشاف الفرصة لتبادل النتائج والبيانات المبكرة مع زملائهم العلماء والتقنيين قبل مراجعة النظراء الرسمية والنشر. استنادًا إلى مدخلات من مؤلفينا وأعضائنا ومجتمع الهندسة عمومًا، طورنا خادم ما قبل النشر بشكل مفتوح ومتخصص في الهندسة والتكنولوجيا لجمهور عالمي “.

سيساعد TechRxiv.org في دفع وتيرة الاكتشاف العلمي ونشر المعلومات من خلال توفير اتصالات تقنية أولية يمكن الوصول إليها بحرية، ويمكن الوصول إليها بشكل كامل، كل بمعرفه الرقمي الفريد. يوفر نشاط ما قبل النشر فرصًا للتعاون ويصوغ الدراسات الجارية بتعليقات غير رسمية من باحثين آخرين. علاوة على ذلك، يساعد تقديم المقالات قبل المراجعة الرسمية من النظراء والنشر على إظهار الفن السابق في اكتشافات البحث.

وباتباع الإرشادات المناسبة، لا يزال من الممكن تقديم ورقة ضمن النطاق يتم إرسالها إلى TechRxiv.org رسميًا إلى مؤتمر أو مجلة لمراجعة النظراء الرسمية، سواء أكانت تلك مطبوعة من آي إي إي إيأو مطبوعة لناشر آخر.

ولضمان تلبية TechRxiv.org لاحتياجات المجتمع التقني، عملتآي إي إي إيعن كثب مع مجلس استشاري من خبراء الموضوع عبر مجموعة واسعة من المجالات مثل الجامعات والمؤسسات البحثية المحترمة بما في ذلك جامعة ماريلاند وجامعة روتشستر وجامعة تكساس في دالاس، جامعة نورث إيسترن، جامعة ساوث ألاباما ومؤسسة ريثيون. يتم فحص جميع الطلبات المقدمة إلى TechRxiv.org قبل قبولها من قبل لجنة من الخبراء، وعلى الرغم من وصول البحث إلى مرحلة مراجعة النظراء، يتم فحص الأوراق بحثًا عن الانتحال والمحتوى غير المناسب.

تشجعآي إي إي إيجميع الباحثين الذين يعملون في مجالات الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والتقنيات ذات الصلة على تقديم أبحاثهم غير المنشورة إلى www.techrxiv.org .

روابط ذات علاقة:

https://www.techrxiv.org

http://www.ieee.org

https://ieeexplore.ieee.org

حول آي إي إي إي

آي إي إي إيهي أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح الإنسانية. من خلال منشوراتها ومؤتمراتها ومعايير التكنولوجيا والأنشطة المهنية والتعليمية منها التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، تعتبرآي إي إي إيالصوت الموثوق به في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح بين أنظمة الطيران وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية.

حول آي إي إي إي Xplore المكتبة الرقمية

توفرآي إي إي إي Xplore الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين مستند كامل النص من بعض المنشورات الأكثر شهرة في العالم في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والإلكترونيات. ويشمل المحتوى من أكثر من 180 مجلة ومجلةآي إي إي إي، وأكثر من 1800 مؤتمر سنوي، وأكثر من 3900 معيار تقنية نشط، و 3600 كتاب إلكتروني، ومئات من دورات التعليم الإلكتروني.

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