‫آسياسيل مرشَحة لنيل جائزة غلومو (GLOMO) الاهم عالمياً في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة.

قطاع الاتصالات في العراق يخطو خطوات عملاقة نحو الاعتراف الدولي في ملتقى عالم الهاتف النقال ( MWC ) في برشلونة

برشلونة، إسبانيا، 27 مايو/أيار ٢٠٢١: تثبت آسياسيل مرة أخرى دورها الرائد والبارز في قطاع الاتصالات في العراق من خلال اختيارها ضمن نهائيات جوائز النقال العالمية (غلوموز GLOMOs) ضمن فئة “التكنولوجيا لأجل الخير”، والتي يقدمها النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) في ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) السنوي في برشلونة، إسبانيا. وقد فازت آسياسيل بعد افتتاحها لأول مركز للتطبيب عن بعد للسكان النازحين من مناطق النزاع مع الإرهاب في العراق وبذلك ترشحت لجائزة غلومو GLOMO المرموقة لعام ٢٠٢١، مما وضعها بالتأكيد ضمن الأسماء الأكثر رصانة في عالم الاتصالات والتكنولوجيا بحصولها على هذه الجائزة النخبوية.

وجاء اختيار آسياسيل للجائزة بعد أشهر فقط من إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G LTE مؤخرًا وبعد تنفيذ مبادرتها المبتكرة في مخيم برداراش للاجئين في إقليم كردستان شمال البلاد. مركز برداراش الرقمي للطبابة عن بعد، والذي أنشأته آسياسيل، بمبادرة جديدة ضمن أطراف محافظة دهوك يوفر العلاج الطبي المجاني والإغاثة والمساعدات الإنسانية والتوجيه الصحي لأولئك الذين فروا من منازلهم ومناطق سكناهم بسبب تصاعد العنف في بعض مدن وقصبات العراق. يمتلك هذا المركز معدات علمية وطبية متطورة للغاية ساعدها الإنترنت السريع من آسياسيل لتوفير اوسع تغطية للخدمات الصحية والتثقيفية، بما في ذلك الاستشارة الطبية عبر الإنترنت والمرافق التعليمية ومقهى الإنترنت المجاني وخدمات التوطين المتخصصة الأخرى وكلها بالمجان.

يربط هذا المركز الرقمي للطبابة عن بعد لاجئي مخيم برداراش بالمنشأة الطبية الأكثر تقدما في العراق، مدينة فاروق الطبية، والتي تقع على بعد ما يزيد عن ٢٧٥ كم من المخيم. يمكن لسكان المخيم عقد جلسات علاجية عبر الإنترنت مع الأطباء البارعين من مدينة فاروق الطبية لتشخيص أمراضهم وتطبيبها. وعلاوة على ذلك، يمكن للأطباء الاتصال بسهولة بالمركز الطبي وإعطاء تعليمات حول الدواء المراد وصفه، والمستلزمات التي يجب استخدامها في العلاج، وايضًا لتحديد الجدول الزمني اللازم للإجراءات الطبية حتى شفاء المريض.

وبما أن رد الجميل لمجتمعها يلعب دورا محوريًا في استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تسعى آسياسيل دائمًا وأبدًا إلى أن تبقى الشركة الأكثر مواطنةً اجتماعيًا والمسؤول الرائد في العراق عن تنفيذ مشاريع مستدامة فعالة ومبتكرة تدعم الجهات الفاعلة الرئيسة للتغيير نحو خلق تأثير اجتماعي إيجابي وتدعو غيه إلى الوحدة والنزاهة والإندماج. وهي تخدم المجتمع العراقي في العديد من الجوانب من خلال دمج قدراتها الرقمية والتكنولوجية الإبداعية في عملياتها، والتي كانت دائما العنصر الأساسي للقيم الجوهرية في آسياسيل.

جوائز غلومو GLOMO توزع ضمن حدث سنوي يحتفل بالمنتجات المتنقلة والخدمات الرقمية الأكثر ابتكارًا والجديدة على مستوى العالم لدعم الابداع نحو منتجات وخدمات أكثر عصرية حول العالم. مباشرة من إسبانيا، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز GLOMO في حدث افتراضي لمدة ساعة في تمام الثانية عشر ظهرًا (بتوقيت وسط أوروبا CET) يوم الأربعاء ٣٠ يونيو\حزيران ٢٠٢١.

نبذة عن آسياسيل :

آسياسيل شركة رائدة في مجال الإتصالات النقالة والخدمات الرقمية في العراق. جاوزت قاعدة المشتركين فيها ١٤.٧ مليون مشترك إعتبارًا من الأول من كانون الثاني، ٢٠٢١. تقدم آسياسيل خدمات الجيل الرابع 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية. وتغطي شبكتها ٩٩.٠٦٪ من سكان العراق، ما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر شمولًا عن باقي مشغلي الهاتف النقال في العراق. منذ كانون الثاني، ٢٠١٥، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمات إنترنت بأعلى جودة ممكنة في العراق.

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