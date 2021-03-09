‫آسياسيل تطلق منصة الليغا اكسترا LaLiga Xtra حصريًا للدوري الإسباني

بغداد، العراق, 9 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — وقعت آسياسيل اتفاقية شراكة جديدة مع الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، لإطلاق “لاليغا إكسترا العراق”،وهي منصة رقمية تنقل اخر اخبار الدوري الإسباني حصريًا لمشتركي آسياسيل مع العديد من مقاطع الفيديو والصور ومحتوى تفاعلي رقمي، لتقديم تجربة فريدة لمشجعي كرة القدم في العراق.

الدوري الإسباني واحد من أكثر الدوريات شعبيةً على المستوى الدولي والأوروبي، حيث يضم ألمع نجوم كرة القدم الموهوبين في العالم، ويضم أيضًا مباريات الكلاسيكو الشهيرة، التي يتواجه فيها فريقا ريال مدريد وبرشلونة بعضهما البعض. وفي هذه المناسبة، تمنح الاتفاقية الموقعة بين الدوري الاسباني وآسياسيل الحق الحصري لآسياسيل في استخدام الاسم التجاري للدوري الإسباني (لاليغا) في العراق.

منصة لاليغا اكسترا LaLiga Xtra العراق متاحة حصرًا لمشتركي آسياسيل على الموقع الالكتروني التالي: https://xtra.laliga.com/iq

تربط منصة لاليغا اكسترا (LaLiga Xtra) مشجعي كرة القدم العراقيين بعالم من الترفيه الخاص مع أحدث الأخبار والمقالات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالدور الإسباني والحصرية لمشتركي

آسياسيل في العراق.

وقد تم مؤخراً تعيين مجموعة مونديا الشركة الرائدة للتجارة عبر الهاتف المتحرك شريكاً تجارياً وتقنياً عالمياً لشركة LaLiga العالمية وهي الأن مسؤولة عن بدء تنفيذ وإنشاء وتجميع المحتوى من LaLiga إكسترا.

ستوفر هذه الاتفاقية لمشتركي آسياسيل، محتوى فريد ومثير يقرب مشجعي الرياضة من قلب الدوري الإسباني بصورة مباشرة. وستفتح فرصًا جديدة أمام مشجعي الدوري الإسباني (الليغا) من العراقيين ليكونوا جزءًا من مبادرات جديدة تربطهم مع العالم. حيث تعتبر الشراكة مع اتحاد رياضي عالمي، مثل الليغا، سابقة فريدة وكأول اتفاقية رسمية من نوعها في العراق. تفخر آسياسيل بأن تكون في طليعة الشركات العراقية الطامحة في الدخول المبادرات الدولية التي تهدف إلى ربط مشجعي كرة القدم العراقيين رقمياً بالرياضة حول العالم.

وأضاف عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم آسياسيل ومدير الاتصالات التسويقية المتكاملة فيها: “تتماشى شراكتنا مع الدوري الإسباني (لاليغا) واستراتيجية اسياسيل الخاصة بالرقمنة والتي نقدمها خدمةً لمشتركينا من خلال توفير أفضل الحلول الرقمية وخدمات الإنترنت، بما في ذلك عروضنا المتعددة في خدمات التسلية والترفيه حيث ستبقي لاليغا إكسترا مشتركينا من المشجعين الرياضيين في صدارة آخر أخبار الدوري الإسباني حصرًا من خلال آسياسيل. تفخر آسياسيل بكونها شركة الاتصالات الرائدة والأولى في العراق والتي نجحت في توقيع شراكة كبيرة مع مؤسسة رياضية عالمية مثل الليغا. نحن متفائلون بأن شراكتنا مع الليغا سوف تضيف الكثير إلى سلسلة نجاحات اسياسيل حيث نتطلع إلى أطر تعاون مثمر وعميق مع الدوري الإسباني على المدى الطويل في المستقبل”.

وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال أوسكار مايو، رئيس قسم الأعمال والتسويق والتطوير الدولي في الليغا: “هذه شراكة ملهمة بالنسبة لنا، حيث أننا نتطلع دائمًا إلى بناء وإيناس مجتمعات مشجعي كرة القدم حول العالم من خلال المحتوى المتميز والتجارب الجديدة. تعد لاليغا إكسترا منصة جديدة ستساعدنا على الاقتراب من مشجعي الدور الإسباني في جميع أنحاء العراق، وستعرض كل ما تقدمه كرة القدم الإسبانية من اخبار حصرية متميزة. فنحن متحمسون لمواصلة بناء هذه الأواصر من خلال العمل الاستراتيجي مع شريكنا الحصري في العراق، آسياسيل”.

عن آسياسيل

آسياسيل هي المزود الأول لخدمات الاتصالات المتنقلة والرقمنة في العراق، حيث تجاوزت قاعدة مشتركي آسياسيل حاجز ١٤.٧ مليون عميل راضٍ اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢١. ومن المعروف بأن آسياسيل هي أول شركة هاتف نقال تعمل في العراق وأول شركة تحقق تغطية شاملة على مستوى البلاد، حيث تقدم اليوم خدمات الجيل الرابع عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية. تغطي شبكة آسياسيل ٩٩.٠٦٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر اتساعاً بين مشغلي الهاتف النقال الآخرين في العراق. ومنذ يناير ٢٠١٥، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود لخدمات الإنترنت عالية الجودة في العراق.

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عن الليغا

الليغا هي منظمة عالمية مبتكرة ومسؤولة اجتماعيًا، رائدة في قطاع الرياضة والترفيه. والليغا اتحاد رياضي خاص متكون من ٢٠ ناديًا ضمن لاليغا سانتاندر و٢٢ نادي ضمن الليغا سمارت بانك، والليغا مسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية الإسبانية لكرة القدم للمحترفين. في موسم ٢٠١٨/٢٠١٩، وصل جمهور لاليغا بصورة تراكمية الى ما يزيد عن ٢.٧ مليار شخص عبر القارات. يقع مقر لاليغا في مدريد (إسبانيا)، والليغا موجودة في ٤١ بلدًا من خلال ١١ مكتبًا و٤٤ مندوبًا، يغطون ٨٤ دولة حول العالم. حيث تقوم الليغا بعملها الاجتماعي من خلال مؤسساتها المتنوعة فتقدم دوري كرة القدم المحترف الأول من خلال لاعبي كرة القدم الأمهر على مستوى العالم: LaLiga Genuine Santander.