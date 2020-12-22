‫آر دي آي أف، مركز الجمالية الوطني، أسترازينيكا وآر فارم توقع اتفاقية للتعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19

موسكو22 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ — وقع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، صندوق الثروة السيادية الروسي (آر دي آي أف)، ومركز الجمالية الوطني، وشركة آسترازينيكا وآر فارم اتفاقية تهدف إلى تطوير وتنفيذ برنامج أبحاث سريرية لتقييم استمناع وسلامة الاستخدام المشترك لـ أحد مكونات لقاح سبوتيك في الذي طوره مركز الجمالية، وأحد مكونات لقاح AZD1222 الذي طورته شركة آسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

تم الإعلان عن الاتفاقية في مؤتمر فيديو عقد على الإنترنت بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما اتفقت الأطراف على تطوير العلاقات العلمية والتجارية واستكشاف إمكانيات الاستخدام المشترك للقاح سبوتنيك في ولقاح AZD1222 من أجل توفير مناعة أكثر فعالية وطول أمد ضد عدوى فيروس كورونا الجديدة المحتملة.

ستبدأ قريبًا التجارب السريرية للجمع بين لقاح AZD1222 مع نوع ناقل الفيروس الغدي البشري Ad26 من سبوتنيك في. ستكون آر فارم من بين المؤسسات التي تمول التجربة.

يعد سبوتنيك في من أكثر اللقاحات فعالية وأمانًا في العالم نظرًا لتقنيته الفريدة التي تجمع بين نواقل مختلفة من الفيروس الغدي البشري مما يوفر استجابة مناعية أقوى وأطول أجلاً مقارنة باللقاحات التي تستخدم نفس المكون لكل من التطعيمين.

يعد النظام الذي يحتوي على نواقل مختلفة للفيروسات الغدية للتمنيع الأساسي والتحصين المعزز اكتشافًا فريدًا ورائدًا لعلماء مركز الجمالية. وهو يساعد على تجنب المناعة تمامًا ضد الناقل الأول، التي تتكون بعد التطعيم الأول، وهو ما يرفع الفعالية ويحقق مناعة طويلة الأمد. هذا النظام هو أحد الأسباب التي تجعل اللقاح يظهر فعالية تزيد عن 90٪، مع فعالية 100٪ في الحالات الشديدة. من بين اللقاحات الرائدة لكوفيد-19 سبوتنيك في هو الوحيد الذي يستخدم تقنية الناقلين.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي هو صندوق الثروة السيادية لروسيا الذي تأسس في العام 2011 للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم، ولا سيما في روسيا، إلى جانب المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين المرموقين. يعمل آر دي آي أف كمحفز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي. يقع مقر شركة إدارة آر دي آي أف في موسكو. حاليًا، يتمتع آر دي آي أف بخبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 80 مشروعًا مع شركاء أجانب يبلغ مجموع قيمتها أكثر من 1.9 تريليون روبل ويغطي 95 ٪ من مناطق الاتحاد الروسي. توظف شركات محفظة آر دي آي أف أكثر من 800,000 شخص وتدر عائدات تعادل أكثر من 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أقام آر دي آي أف شراكات استراتيجية مشتركة مع مستثمرين مشاركين دوليين بارزين من أكثر من 18 دولة بإجمالي أكثر من 40 مليار دولار. لمعلومات إضافية يرجى زيارة rdif.ru