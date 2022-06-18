‫يُظهر البحث الذي تم إطلاقه في المنتدى العالمي للنيكوتين فشل تدابير منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ – وأن الحد من الضرر يعطي نتيجة

وارسو، بولندا، 17 يونيو/حزيران 2022 /PRNewswire / — أظهرت دراسة جديدة أُطلقت في المنتدى العالمي التاسع للنيكوتين (# GFN22 ) في وارسو، أن تنفيذ تدابير منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ المعروفة باسم MPOWER ليس له ارتباط واضح بالمستويات المنخفضة للوفيات المرتبطة بالتبغ في أوروبا.

بدلاً من ذلك، يُظهر البحث المستقل الذي أجراه باحث متميز في الاعتماد على التبغ قدم الدكتور لارس إم رامستروم ، أن التحول من التدخين إلى السنوس snus على الطريقة السويدية، وهو منتج النيكوتين الأكثر أمانًا، حيث يعتبر استراتيجية أكثر فاعلية لتقليل الأضرار التي يسببها التبغ.

النتائج الجديدة إلى مئات المندوبين، بالإضافة إلى أكثر من 50 خبيرًا دوليًا في علم التبغ والنيكوتين الذين يتحدثون في المنتدى العالمي للنيكوتين 2022، وتوفر المزيد من الأدلة على أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تتبنى منهجية الحد من أضرار التبغ كجزء من استجابتها العالمية لمكافحة التبغ من خلال دعم استخدام منتجات النيكوتين الأكثر أمانًا للإقلاع عن التدخين.

في عام 2007، أطلقت منظمة الصحة العالمية MPOWER ، وهي آلية عملية ومراقبة لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) ، وهي معاهدة دولية تم تطويرها استجابة للطبيعة العالمية لأزمة الصحة العامة الناجمة عن استخدام التبغ والتدخين. تشمل ستة تدابير، وتهدف إلى تقليل الطلب على التبغ. ولكن، على الرغم من 15 عامًا من MPOWER، لا يزال هناك 1.1 مليار مدخن في جميع أنحاء العالم، وهو عدد إجمالي لم يتغير منذ عام 2000، بالإضافة إلى ثمانية ملايين حالة وفاة سنويا مرتبطة بالتبغ.

لتقييم فعالية MPOWER ، قارن الدكتور رامستروم مدى تنفيذ تدابير مكافحة التبغ هذه بمعدلات الوفيات المرتبطة بالتبغ في جميع أنحاء أوروبا باستخدام الأرقام المقدمة من مقياس مكافحة التبغ ( TCS ) ، وهي أداة تصنف مستوى كل دولة أوروبية لتطبيق MPOWER ، وبيانات عن الوفيات المرتبطة بالتبغ من عبء المرض العالمي .

بعد تحليل نتائج البحث، لم يجد الدكتور رامستروم أي علاقة بين الوفيات المرتبطة بالتبغ ومستوى تنفيذ الدولة لتدابير MPOWER لنساء أوروبا، وارتباط ضعيف للغاية بالنسبة لرجال القارة.

لكن بشكل حاسم، البلدان اللذان سجل فيهما أدنى معدلات وفيات مرتبطة بالتبغ بين الرجال هما السويد والنرويج. في كلا البلدين، تحولت نسبة كبيرة من المدخنين الذكور من السجائر إلى السنوس على الطريقة السويدية، وهو منتج متاح مجانًا في كلا البلدين، ولكن تم حظر بيعه في الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد. على الرغم من أن درجة مقياس مكافحة التبغ (TCS ) السويدي كانت أقل من المتوسط، فقد حققت معدل وفيات مرتبطة بالتبغ أقل من جميع البلدان التي لديها مستويات أعلى من تنفيذ MPOWER باستثناء النرويج، مما يوفر مزيدًا من الأدلة لدعم الحد من أضرار التبغ.