‫يو إكس لينك تجمع ما يزيد عن 9 ملايين دولار من التمويل، ومن بين المستثمرين الرئيسيين أو كيه إكس فينتشرز ومؤسسة ويب3بورت

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 مارس 2024 – يو إكس لينك، تلك المنصة الاجتماعية والبنية الأساسية الاجتماعية سريعة النمو لمؤسسة ويب3، اختتمت مؤخرًا جولة جديدة من التمويل، حيث جمعت ما يزيد عن 9 ملايين دولار من إجمالي الاستثمارات. تضم هذه الجولة مستثمرين؛ مثل أو كيه إكس فينتشرز، ومؤسسة ويب3بورت، ومانيفولد، ويو او بي فينتشرز، وكوما3 فينتشرز، وسايفر كابيتال، وكوكوين فينتشرز، وجيت لابس، وفورجيم (0484- هونغ كونغ)، وإي سي في، وسيغنم كابيتال، و7UPDAO، وقادة الصناعة. وفقًا لمعلومات الشركة في سنغافورة، فإن هونغ شان كابيتال، وجي جي في كابيتال، وماتريكسبورت فنتشرز وزينفند هم أيضًا مستثمرون فيها. لا يشمل داعمو يو إكس لينك مستثمري العملات المشفرة والبورصة من أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط فحسب، بل يشمل أيضًا المستثمرين الاستراتيجيين مثل الشركات المدرجة في البورصة. وفقًا لمجتمعها، قد تقوم يو إكس لينك بجولة أخرى لجمع التمويل قبل حدث إنشاء الرمز المميز (TGE). باعتبارها منظومة اجتماعية، تعد يو إكس لينك حلاً رائدًا لتجميع بوابة ويب3 (Web3) وتبادل البيانات الاجتماعية والبنية الأساسية للتبني الشامل. على عكس مشاريع البنية الأساسية الاجتماعية الأخرى التي تركز على العلاقات أحادية الاتجاه والمتابعة فقط، فإن يو إكس لينك هو أول مشروع يركز على العلاقات الاجتماعية ثنائية الاتجاه القائمة على التعارف، على غرار الاختلافات بين تويتر وفيسبوك. تتكون يو إكس لينك من طبقتين متبادلتين: تشتمل طبقة التطبيق بشكل أساسي على وحدة تبادل البيانات الاجتماعية ووحدة نمو تجربة المستخدم (الربط للربح). تتضمن طبقة البنية الأساسية بيانات فريدة ومتكاملة وبروتوكولات RWS الاجتماعية، مع خطة لإطلاق سلسلة سيولة اجتماعية مبتكرة، والتي تستخدم تقنيات OP Stack L2 وEigenDA، لدعم المطورين والتطبيقات اللامركزية التابعة لجهات خارجية بشكل أفضل.

لقد جذبت يو إكس لينك انتباه السوق والمستثمرين من خلال ابتكار منتجاتها ونموها السريع. منذ إطلاق منتجها في أبريل 2023، اكتسبت أكثر من 3.5 مليون مستخدم تم التحقق منه في 10 أشهر، مع أكثر من 75000 مجموعة لامركزية، تغطي أكثر من 6 ملايين مستخدم. يقع مستخدموها بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا.

“في عصر Web1.0 وWeb2.0، هناك منتجات رائعة تعتمد على علاقات التعارف الاجتماعية، مثل فيسبوك ووي تشات، باعتبارها المحركات الرئيسية والبنية الأساسية للتبني الشامل، والتي يستفيد منها مليارات المستخدمين؛ يو إكس لينك هي هذا النوع من الابتكار والمشروع في عصر ويب3”

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