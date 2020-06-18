يويو فارما ستصدر مجموعات فحوص كوفيد-19 من أس دي بيوسنسر للأسواق العالمية

سيؤول، كوريا الجنوبية، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — دخلت شركة يويو فارما (الرئيس التنفيذي روبرت وونسانغ يو، KRX 000220) وأس دي بيوسنسر (الرئيس التنفيذي هيو كيون، لي) في اتفاق توريد تقوم بموجبه شركة يويو فارما بتصدير مجموعات فحوص كوفيد-19 من صنع أس دي بيوسنسر إلى الأسواق العالمية. وباستخدام شبكة يويو فارما العالمية، فإن الشركة تجري مباحثات مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية والمستشفيات الرائدة لتصدير مجموعات فحوص كوفيد-19.

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأميركيةإذن الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لمجموعة STANDARD M nCoV للكشف في الوقت الحقيقي التي تم تصنيعها من قبل أس دي بيوسنسر في 23 نيسان/أبريل 2020. ومع هذا الإذن، لدى أس دي بيوسنسر صلاحية تزويد مجموعة فحص STANDARD M nCoV للكشف في الوقت الحقيقي عبر الولايات المتحدة. يتم استخدام مجموعة الفحص في الوقت الحقيقي STANDARD M nCoV للتعرف السريع على واكتشاف الأحماض النووية لمرض كورونا المستجد (2019-nCoV) في المسحات الأنفية البلعومية وعينات مسحة الحلق. هذا اختبار RT-PCR يعمل على تضخيم وتشخيص تسلسل جيني محدد لكوفيد-19.

اشترت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، بما قيمته 5.2 مليون دولار أميركي من مجموعات اختبارأس دي بيوسنسرفي نيسان/أبريل 2020.

وقالهيو كيون، الرئيس التنفيذي لشركةأس دي بيوسنسر، “إننا نقدم مجموعات فحوص عالية الجودة منذ العام 2010. مجموعات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والزهري لدينا موجودة بالفعل في قائمة منظمة الصحة العالميةلمنتجات التشخيص المختبري المؤهلة مسبقًا. ونحن فخورون بمعرفة أن مجموعات اختبار كوفيد-19 الخاصة بنا ستساعد في تسهيل مكافحة انتشار فيروس كورونا وربما تنقذ الأرواح. سنستمر في تقديم منتجات عالية الجودة للمساعدة في تحسين صحة جميع الناس حول العالم.”

وقال روبرت يو، الرئيس التنفيذي لشركة يويو فارما، “إن الشراكة معأس دي بيوسنسرستساعد في توفير مجموعات فحوص كوفيد-19التي تشتد الحاجة إليها للمهنيين الطبيين. نأمل أن تساهم جهودنا في مكافحة فيروس كورونا.”

عن يويو فارما

يويو فارما (KRX: 000220) هي شركة أدوية تأسست العام 1941. تقوم الشركة بتصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والأغذية الطبية في كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. تركز شركة يويو فارما حاليًا على تطوير أدوية جديدة لعلاج تضخم البروستات ومتلازمة جفاف العين.

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فريق المبيعات الدولي

فرانكلين بارك / sehoonpark@yuyu.co.kr