يونيو حافل بالفعاليات في مركز جابر الأحمد الثقافي

مدينة الكويت, 31 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — بخارطة مليئة بالفعاليات الفنية والموسيقية المتنوعة والتي ترضي مختلف الأذواق والاهتمامات يقدم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي جدول متميز لشهر يونيو ٢٠٢٢ والذي سيشهد عروض محلية وعالمية جاذبة

أمسية سيمفونية القدر (الخامسة) لبيتهوفن

٣ يونيو

الإبداع هو العنوان الأمثل لهذه الاحتفالية التي ستقدمها مجموعة الأحمدي الموسيقية بقيادة المايسترو ريتشارد بوتشمان ويعزف من خلالها السيمفونية الخامسة للموسيقار الألماني العظيم لودفيغ فان بيتهوفن بأسلوب رفيع وأداء دقيق ومتقن كما يحتوي الحفل على محاضرة متخصصة تتحدث عن حياة بيتهوفن وأهمية السيمفونية الخامسة في عالم الموسيقى إضافة الى فن الإستماع لتلك السيمفونية ، وعدد من المفاجآت الأخرى .

جيبسي كينغ ..روح أسبانيا في الكويت

١٧،١٦ يونيو

بروح الموسيقى الأندلسية العريقة وبنجاحات عالمية إمتدت لثلاثين عاماً تستعرض فرقة جيبسي كينغ موسيقاها ذات الأنماط المتنوعة الفريدة كالرومبا الممزوجة مع تأثيرات البوب والموسيقى اللاتينية على أوتار جيتارات الجاز وبأنامل العازف الشهير صاحب الجوائز والأرقام القياسية تونينو بالاردو بمصاحبة فرقته المعتاده وبمشاركة عضوين جديدين هما إبنيه كوسو ومايكل حيث ينتظر الحضور في تلك الأمسية باقة من أهم أغنيات الفرقة وأشهرها مثل أغنية بامبوليو والأغنية الرومانسية الحالمة أون آمور والعديد من الأغاني المحببة لدى الجمهور ، أما المفاجأة الرائعة فتتلخص بتقديم الفرقة لأغنيتها الجديدة تشيكا ديل سول والتي ستطرح لأول مرة على المسرح في الكويت

أنغام تركية) ليلة موسيقية مختلفة )

٢٠ يونيو

قد يأخذك الحنين الى شوارع أسطنبول القديمة أو ترجع بك الذكريات الى طبيعة طرابزون الخلابة ، عندما يراودك هذا الشعور فإن إحتفالية أنغام تركية هي كل ما تحتاجه ، حيث سيأخذنا الملحن المبدع عازف القانون بسام البلوشي يرافقه مجموعة من الموسيقيين الموهوبين الى عالم متناغم من المقامات والألحان الثرية التي تستحضر جمال و عراقة الموسيقى التركية وإبداعاتها الأصيلة .

عرض (وزارة العلوم) متعة وتعليم كبيرة للصغار

٢٥،٢٤،٢٣ يونيو

منذ انطلاقه في عام ٢٠١٤ قام العرض بجولة في جميع أنحاء العالم من نيوزيلندا إلى البرتغال واليوم يحط رحاله في الكويت وهو عرض يمكن للعائلة بأكملها الاستمتاع به ويتمحور حول المناهج الدراسية للأطفال وهدفه إلهامهم في سن مبكرة ليكونوا متحمسين للعلوم وبأسلوب رائع وممتع ومليء بالحركة لذا فهو محبب لدى الكبار أيضاً ، دع أطفالك يشاهدون كيف تتشكل سُحُب النيتروجين ؟ وماهي بالونات الأوكسجين والهيدروجين؟ وحتى الحوامات ذاتية الصنع كل ذلك وسط أجواء تفاعلية طوال مدة العرض .

كل هذه الفعاليات تقام على مسارح مركز جابر الأحمد الثقافي ويمكن للجماهير حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني https://www.jacc-kw.com أو التطبيق الخاص بالمركز على متجر أبل و غوغل

مركز جابر الأحمد الثقافي هو معلم معماري وثقافي في قلب مدينة الكويت أفتتح عام ٢٠١٦ ويهدف لتسليط الضوء على الفنون والإبداعات المحلية والعالمية ويشكل مركزاً وطنياً للثقافة في البلاد ، يتكون من ٤ مباني بتصميم جذاب مستوحى من الجواهر وتحتوي على مسارح ، قاعات للمؤتمرات والحفلات والمعارض والمطاعم محاطة بحدائق ومسطحات خضراء

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1829321/Jaber_Al_Ahmed_ Culture_Centre_Kuwait.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1829320/Jaber_Al_Ahmed_ Cultural_Centre_Logo.jpg

Contact:

Fahad Al-Ibrahim

+965 (0)99151540