يونيون باي تكشف النقاب عن بطاقتها البنكية الرقمية

بكين، 1 سبتمبر / أيلول 2020/ بي آر نيوزواير / — يوم 31 آب/أغسطس، أطلقت شركة يونيون باي بطاقتها البنكية الرقمية بالتعاون مع بنوك تجارية ومصنعي هواتف جوالة رئيسيين وشركات تجارية ومؤسسات مدفوعات كبيرة. عملية تقديم طلب الحصول على البطاقة وعمليات الدفع للبطاقة الجديدة مرقمنة بالكامل، ما يوفر لحاملي البطاقات عهدا جديدا من تجربة الدفع.

تم إطلاق بطاقة الخصم من الحساب والائتمان الرقمية هذه المرة داخل وخارج البر الرئيسي للصين وهي تتميز بأربع خصائص. أولاً، هي بطاقات مرقمنة بالكامل للبطاقات المصرفية التقليدية. يتم تقديم الخدمات رقميًا لتلبية طلبات الدفع المتعددة مثل عمليات الشراء والإيداع والسحب النقدي والتحويلات المصرفية ومدفوعات QuickPass عبر الهاتف المحمول ومدفوعات الرمز المشفر. ثانيًا، يتم تقديم طلب الحصول على البطاقة والدفع بسرعة وسهولة. يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم التقدم للحصول على البطاقات وربطها واستخدامها من خلال منصات مختلفة، بما في ذلك تطبيقيونيون بايوتطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية التي طورتها شركات تصنيع الهواتف المحمولة. يمكنهم الدفع باستخدام QuickPass للجوال أو الرمز المشفر من خلال النقر على الشاشة للوصول إلى البطاقة اللاتلامسية أو الرمز المشفر. ثالثًا، المدفوعات من خلال البطاقات المصرفية الرقمية مؤمنة. تتم حماية المعلومات الحساسة، مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية، طوال عملية الدفع من خلال التقنيات الشاملة بما في ذلك الترميز ومراقبة المخاطر في الوقت الفعلي. وبالتالي يتم حماية الأموال والبيانات الشخصية. رابعًا، تساعد البطاقات المصرفية الرقمية على ربط الصناعات المختلفة وحالات الاستخدام. مع إطار عمل الدفع الرقمي Token 2.0، يمكن للمستخدمين استخدام بطاقاتهم الرقمية لدى تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية أو مقدمي خدمات النقل العام أو المحافظ الإلكترونية كما يحلو لهم. تأتي البطاقات أيضًا مع مزايا حصرية تساهم في نظام دفع رقمي مترابط.

وقال السيد تساي جيانبو، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركةيونيون باي الصين، إنيونيون بايوالبنوك التجارية والجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة تعمل معًا في طرح منتجات مبتكرة مثل مدفوعات الرمز المشفرو QuickPass المحمول والمدفوعات القائمة على التعرف على الوجه لتزويد الجمهور بخدمات دفع عالية الجودة وآمنة. البطاقة المصرفية الرقمية الجديدة هي استجابة لطلب السوق. تم تطوير المنتج بدعم من جهات مختلفة في الصناعة، وهو بمثابة أحدث محاولة منيونيون بايلدفع رقمنة خدمات الدفع.

ستوفر لك البطاقة المصرفية المبتكرة تجربة دفع سلسة لم يسبق لها مثيل من قبل. يمكن إكمال طلب الحصول على البطاقة عبر الإنترنت في بضع خطوات على عدة منصات مثل تطبيق يونيون باي أو تطبيقات البنوك أو المحافظ الإلكترونية التي طورتها شركات تصنيع الهواتف المحمولة. عندما يتم استخدام التطبيق بنجاح، سيتم تمكين وظائف إدارة الثروات والشراء والدفع لتلبية الطلب في حالات الاستخدام المختلفة. يمكن للمستخدمين عرض وإدارة بطاقتهم المصرفية الرقمية على تطبيق يونيون باي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا الحصرية أينما كانوا في العالم.

حول يونيون باي انترناشيونال

يونيون بايهي شركة تابعة لـ تشاينا يونيون باي تركز على نمو ودعم الأعمال التجارية العالمية لـ يونيون باي. بالشراكة مع أكثر من 2300 مؤسسة حول العالم، أتاحت يونيون بايإنترناشيونال قبول البطاقة في 179 دولة ومنطقة مع إصدار البطاقات في 61 دولة ومنطقة.