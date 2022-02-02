‫‫يونيفونك تستعرض أبرز حلولها المبتكرة في معرض LEAP وتطلق هويتها الجديدة

الرياض، المملكة العربية السعودية – 2 فبراير 2022 –

أزاحت شركة “يونيفونك” الستار عن هويتها التجارية الجديدة ضمن مشاركتها الحالية في فعاليات الحدث التقني العالمي معرض LEAP، والمنعقد في الرياض خلال الفترة ما بين 1-3 فبراير، كما تستعرض الشركة لزوار المعرض الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها لعملائها.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت هويتها التجارية الجديدة من أجل الاستمرار في جهودها لخلق لحظات فعلية وواقعية من التواصل الفعال بين الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن تطوير الهوية هو جزء أساسي لمواكبة التطور في مراحل نمو الشركة عقب جولة استثمارية ثانية بلغت قيمتها 125 مليون دولار والتي قادها صندوق الرؤية 2 التابع لسوفت بنك وشركة سنابل للاستثمار.

من جانبه، أعرب أحمد حمدان الرئيس التنفيذي لشركة يونيفونك ومؤسسها المشارك عن سعادته بالمشاركة في الحدث التقني العالمي LEAP في مدينة الرياض، وقال من الرائع والمميز أن نرى أحداث وفعاليات تقنية عالمية مثل معرض LEAP تُقام على أرض المملكة العربية السعودية، للتأكيد على أن المملكة هي موطن التحول الرقمي على مدار السنوات الخمس الماضية. مؤكداً شعوره بالسعادة والفخر البالغ للمشاركة كشركة احتضنتها المملكة لمشاركة ما اكتسبناه من معرفة وممارسات متميزة إلى جانب العديد من الأطراف العالمية الفاعلة في مجال الموارد التقنية.

وأضاف حمدان: يعد هذا المعرض العالمي فرصة مثالية لمشاركة هويتنها التجارية الحيوية الجديدة والمتطورة للمرة الأولى في مسيرة الشركة، وذلك بعد تمكننا من تطوير أعمالنا وأنشطتنا بشكل أسرع، وتقديم حلول جديدة لعملاء الشركة واقتحام أسواق جديدة وتنمية مهارات فريق العمل بالشركة، موضحاً أن الهوية التجارية الجديدة للشركة جاءت لتواكب رؤيتنا وتطلعاتنا المستقبلية.

ونوّه الرئيس التنفيذي ليونيفونك عن أن الشركة سوف تستعرض حلول مبتكرة جديدة لزوار المعرض من بينها: تقنية (Flow Studio) وهي عبارة عن أداة للتصميم المرئي تساعد متخذي القرار على أداء عملهم بشكل أكثر فعالية، وذلك بهدف أتمتة وتنسيق تدفقات العمل على مستوى مختلف منصات المحادثة فضلاً عن عمليات الاستجابة الصوتية التفاعلية ونقاط الترويج والإشعارات وحملات التسويق وغيرها من التقنيات.

كما تستعرض الشركة تقنية الإشعارات (Notice) وهي عبارة عن حل جاهز ومكتمل للإشعارات يساعد الشركات على الوصول لعملائها من خلال القناة التي تختارها لتوصيل الإشعارات المهمة مع توفير التكلفة، علاوة على تقنية إخفاء الأرقام (Number masking) والتي تعد حلاً مثالياً تزيد فائدته ونفعه لأقصى حد في حالات تسليم البضائع واتصالات الخدمات الميدانية لتمكين الشركات من توصيل الموظفين بالعملاء مع الحفاظ على إخفاء أرقام الهواتف الحقيقية، مما يساعد على دعم علاقة الثقة من خلال حماية خصوصية العملاء.

يشار إلى هناك الكثير من الشركات التي تعتمد على حلول يونيفونك لدعم وتعزيز مشاركة العملاء للحد الأقصى وكذلك تعزيز عوائد الاستثمار الخاصة بالاتصالات. كما تعمل يونيفونك، من خلال الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالأعمال المصرفية على الإنترنت وكذلك طلبات التكامل عن طريق تطبيق واتس آب، على تمكين الشركات من تحويل تجارب العملاء مع السماح لهم بالتركيز على أهم الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى امتلاك بنية أساسية عالية التكلفة للاتصالات.

الهوية التجارية الجديدة التي أطلقتها يونيفونك متاحة الآن عبر موقعها الإلكتروني ( website ) وكذلك منصتها الإلكترونية وجميع قنوات التواصل الاجتماعي.

يرجى زيادة unifonic.com وتحميل مجموعة المواد الصحافية press kit للمزيد من المعلومات.

لإيجاد يونيفونك في معرض LEAP، يرجى التواصل من خلال stall H4.D20

عن يونيفونك

شركة يونيفونك تقدم منصة متخصصة في حلول تعزيز تفاعل العملاء، تمكن المؤسسات من توحيد قنوات الاتصال المتعددة وتطبيقات التراسل والشات بوت، لتبسيط المحادثات مع قاعدة المستخدمين و دمجها عبر نظام موحد لتحقيق تجربة عملاء مميزة عند كل نقطة اتصال في رحلة العميل.

تعتمد المؤسسات على يونيفونك لتنظيم التواصل من خلال منصة موحدة لزيادة مشاركة العملاء و تعظيم عائد الاستثمار في الاتصالات من خلال تقديم عدة حلول للتواصل والتفاعل مثل أكواد التحقق للعمليات البنكية عبر الرسائل النصية القصيرة أو طلبات اللقاح عبر تطبيق الواتس آب، بالإضافة إلى الاستبيان الصوتي وغيرها من الخدمات التي تسمح للمؤسسات التركيز على الأعمال الأساسية مع تحسين مستوى رضا العملاء دون الحاجة إلى تخصيص فريق من المطورين أو بناء وإدارة بنية تحتية مُكلفة للاتصالات.

تخدم يونيفونك كبريات المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة مثل الشركة السعودية للكهرباء، وزارة الصحة السعودية، منصة أبشر، ارامكس، نون، وكذلك كبار البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والسفر والتجارة الإلكترونية واللوجستيات حول العالم.

تلتزم يونيفونك بتقديم خدمات مميزة بكفاءة عالية عبر إدارة 10 مليار عملية تواصل سنويا في أكثر من 160 دولة، بخبرة مؤكدة في الأسواق الناشئة منذ العام 2006 من خلال تواجد مؤسسي محلي في أربع دول، وفريق من ذوي الخبرات والكفاءات يتخطى 200 متخصص يهدفون إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة والدعم الفني على مدار الساعة (24/7)

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1738129/Unifonic_Leap. jpg