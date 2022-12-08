‫يوفر تداول Vantage الخالي من التبييت لمتداولي الذهب ما يقرب من 1 مليون دولار أمريكي في المدخرات على مدى ثلاثة أشهر

سيتم توسيع تحديث المنتج المشهور ليشمل الصفقات التي تتم للأصول الرقمية الأخرى

بورت فيلا، فانواتو، 8 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — تقول شركة Vantage (أو “ Vantage Markets “) إن تداول الذهب XAUUSD الخالي من التبييت قد شهد استجابة ساحقة من العملاء. تمتع متداولو Vantage في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذه، بحوالي مليون دولار أمريكي من المدخرات * من الرسوم الليلية.

استجابةً لردود فعل العملاء الإيجابية، قررت Vantage مواصلة تداولها الخالي من التبييت إلى ما بعد عام 2022 وتوسيع العرض ليشمل الأصول الرقمية الأخرى لإفادة المزيد من العملاء.

تم تصميم تحسين المنتج الخالي من التبييت لتوفير راحة أكبر لمتداولي الذهب XAUUSD . لا يتم فرض رسوم ليلية على العملاء عند التداول عبر جميع حسابات التداول، بما في ذلك تطبيق Vantage ، بغض النظر عن حجم التداول. يمكن العثور على تفاصيل التداول الخالي من التبييت هنا . يمكن للعملاء أيضًا حساب مدخراتهم المحتملة باستخدام Swap Calculator من Vantage .

يقول مارك ديسباليريس، كبير مسؤولي الإستراتيجيات والتجارة: “لقد تلقينا الكثير من ردود الفعل الإيجابية من عملائنا، ويسعدنا أن نقدم هذا العرض لمصلحتهم. وسط تقلبات السوق الشديدة، يلغي التداول الخالي من التبييت الرسوم الليلية كمقابل للتكلفة لعملائنا عندما يختارون اتباع استراتيجيات تداول طويلة الأجل. كما أنه يوفر لهم المرونة لإغلاق تداولاتهم في الوقت الذي يختارونه، لأغراض التحوط، لإزالة ضرورة إغلاق تداولاتهم على أساس يومي”.

“في Vantage ، نتطلع باستمرار إلى تحسين عروضنا للسماح لعملائنا بالتداول بفرص السوق وفقًا لشروطهم الخاصة.”

* استنادًا إلى الأرقام التي قدمتها كيانات Vantage.

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets ) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 13 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول صديقة للمستخدم تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

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