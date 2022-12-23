‫ينشر منتدى Future Minerals أول تقاريره حول مستقبل التعدين في العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية23 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — ينشر منتدى Future Minerals (FMF) ، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الأوراق الأكاديمية حول مستقبل التعدين والطرق التي يمكن بها إصلاح الصناعة.

تم استكشاف الموضوع في تقرير مليء بالتحديات من قبل بيتر براينت، رئيس كل من معهد شركاء التنمية و Clareo . يجادل بأن التعدين يجب أن يصلح نفسه بطرق أساسية: كيف يستخرج المعادن والفلزات؛ يقدم نفسه للعالم، ويشرح دوره في مكافحة تغير المناخ والمساهمة في هدف صافي الانبعاثات الصفرية.

تحث الورقة صناعة المعادن والفلزات على مواصلة البحث العميق وتأييد الابتكار ليس فقط من أجل تعزيز الأداء والاستدامة في تقنيات التعدين ولكن أيضًا لتقليل التأثير على البيئة. حان الوقت الآن للتواصل بشكل أكبر لتثقيف الجمهور بأن التعدين جزء لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ.

بينما يطالب المجتمع بشكل متزايد بالطاقة النظيفة، لا يدرك الكثير من الناس أن المواد الخام اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية والرقائق الدقيقة والألواح الشمسية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، تأتي جميعها من استخراج المعادن الثمينة والمعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس والجرافيت. فبدون النحاس، على سبيل المثال، لا يمكن لمزارع الرياح العمل.

نظرًا لوجود احتياطيات معدنية غير مستغلة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقود تفكيرًا جديدًا من خلال تبني تقنيات تعدين جديدة، وكنتيجة مباشرة، توسيع صورتها المهتمة لإعادة ربط الصناعة العالمية بالمجتمعات وأصحاب المصلحة وإقناعهم بالفوائد الأساسية التي تجلبها المعادن والفلزات. تحث الصحيفة على “أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في الابتكار لوضع تطوير المعادن كمحفز للازدهار الاقتصادي”.

يجادل السيد براينت بأن التعدين يجب أن يكون “مانحًا” أكثر من “آخذ”. يجب أن تتخذ خطوات أكبر لتظهر للمجتمعات والحكومات وأصحاب المصلحة كيف تفيد الصناعة المجتمعات وتعزز إزالة الكربون وتحارب تغير المناخ.

ستنشئ خارطة الطريق العالمية الأساس والشراكات اللازمة لاستراتيجية قوية وعمل واضح. يؤكد هذا النهج أن الأعباء لا يتحملها من هم أقل قدرة على تحملها، وأن الفوائد لا تذهب إلى قلة مختارة. وبدلاً من ذلك، سيخلق ازدهارًا طويل الأمد ومنصفًا ومستدامًا.

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عمر شيرين

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