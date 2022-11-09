‫يقدم OKX مجموع جوائز بقيمة 3 ملايين دولار حيث أنه يربط بين Web3 وكرة القدم

سيشمل مهرجان OKX لكرة القدم مسابقة NFT ومنافسة تجارية وصفقات staking خاصة من خلال منصة Earn التابعة لـ OKX.

فيكتوريا، سيشيل، 08 نوفمبر 2022 (جلوب نيوزواير) – OKX، ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، أطلقت اليوم مهرجان OKX لكرة القدم تحسباً للقاء فرق كرة القدم الوطنية هذا الشهر في قطر. يتألف مهرجان OKX لكرة القدم من كأس NFT لكرة القدم ومسابقة تداول كأس كرة القدم 2022 OKX وسلسلة Staking من خلال سلسلة توكن المشجعين Earn Super Hatrick.

انطلاق مهرجان OKX لكرة القدم هو كأس NFT لكرة القدم1، والذي يقدم ما مجموعه مليون دولار كمكافآت فورية. اعتبارًا من 8 نوفمبر، سيتمكن الجماهير من إصدار ما يصل إلى ثلاثة NFTs مجانية2 تتوافق مع فرقهم الوطنية المفضلة. سيقوم حاملو NFT بتقسيم المكافآت الفورية بقيمة 20,000 تيثر في كل مرة يتقدم فيها فريقهم خلال مراحل المجموعة، حيث يتم نقل مجموعات الجوائز من كل فريق تم استبعاده إلى الفريق الذي يقصيه. سيضيف OKX ما يبلغ 10 تيثر إلى مجموعة الجوائز لكل NFT تم ضربها.3 سيُسمح للمستخدمين بالمشاركة في الحدث بأي محفظة ETH.

اكتشف المزيد حول كأس OKX NFT لكرة القدم هنا.

اعتبارًا من منتصف نوفمبر، ستُتاح للجماهير أيضًا الفرصة لممارسة مهاراتهم في تداول العملات المشفرة ضد بعضهم بعضًا في مسابقة تداول كأس OKX لكرة القدم لعام 2022. ستشهد هذه المسابقة فرقًا من 10 متداولين على الأقل يتنافسون للحصول على مجموع جوائز إجمالي يصل إلى 2 مليون دولار. سيتم أيضًا الحصول على مكافآت المستخدم الجديد والجوائز القائمة على الاختبارات ومكافآت الإحالة.4

قال حيدر رفيق، مدير التسويق بـ OKX: “OKX هنا لمساعدة الناس على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للاحتفال بشغفهم. بينما نرفع أعلامنا دعماً لمنتخباتنا الوطنية هذا العام، آمل أن تساعد هذه التجارب الرقمية في جمع مجتمعات التشفير وكرة القدم معًا وأن تُظهر للقادمين الجدد عالم الفرص التي يمكن أن توفرها لهم Web3 والعملة المشفرة. تستثمر OKX بكثافة في منصات Web3 Wallet وNFT Marketplace الرائدة بالفعل، ويمكنني أن أقول بثقة أن هذا المهرجان المثير هو مجرد بداية للفرص الجديدة التي سنقدمها”.

سيشهد حدث Earn Super Hatrick، الذي سيتم إطلاقه في 11 نوفمبر، سلسلة من صفقات Staking لتقديم رموز الجماهير في مانشستر سيتي ($CITY) والبرتغال ($POR) والأرجنتين ($ARG) وفلامنغو ($MENGO) وتشيليز ($CHZ). سترتفع APYs المحتملة للرموز المرصودة بنسبة تصل إلى 300٪ لـ $CITY و200٪ لـ $POR و$ARG و$MENGO.5 $CITY هو رمز الجماهير الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، والذي يُعتَبر OKX هو شريك تبادل العملات المشفرة الرسمي له.

اعتبارًا من منتصف نوفمبر، ستقدم OKX أيضًا فرصة للفوز بجائزة خاصة Mystery Boxes (الصناديق الغامضة) التي هي موضوع بطولة هذا الشتاء الكبيرة. سيتم منح حاملي Mystery Box الفرصة للفوز برموز $CHZ و$ARG و$CITY و$POR بالإضافة إلى رموز المكافآت المعروضة بالفعل.6

لمعلومات أكثر، يُرجى التواصل على:

Media@okx.com

تنويه:

من خلال المشاركة، فإنك توافق على أن شروط خدمة منظومةWeb3 الخاصة بـ OKX وشروط وأحكام OKX تُطبق بالكامل. الثغرات تحظرها القوانين المطبقة. سكان المواقع المحظورة، كندا، فلوريدا، ونيويورك غير مؤهلين للمشاركة.

شروط وأحكام المنافسة التجارية:

تحتفظ OKX بالحق في استبعاد أي مستخدم إذا شارك في أنشطة غير مناسبة أو احتيالية أو مسيئة أثناء المنافسة (على سبيل المثال، التلاعب في التداول، وتزوير الحجم، والمشاركة باستخدام حسابات متعددة، والتلاعب بالسوق، وما إلى ذلك).

إذا اكتشف نظام التحكم في المخاطر لدينا استراتيجيات تداول مماثلة، فسيُسمح فقط للمشارك الذي لديه أعلى ربح وخسارة (٪) أو ربح بالاستمرار في المنافسة.

إذا اكتشف نظام التحكم في المخاطر لدينا أنشطة تداول متطابقة، فسيتم استبعاد جميع المستخدمين المرتبطين بها من المنافسة. قد يتم استبعاد المستخدمين الذين يقومون بإلغاء أكثر من 10 طلبات في الدقيقة أثناء المسابقة.

إذا تم استبعاد قائد فريق من أفضل 10 فرق، فسيتم تقسيم حصته من المكافأة على أفضل 10 أعضاء مؤهلين للفريق بحجم تداول يساوي أو يزيد عن 10,000 تيثر.

تحتفظ OKX بالحق في التفسير النهائي للشروط والأحكام. إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا.

نبذة حول OKX

OKX هي ثاني أكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ومنظومةweb3 الرائد. هذا بفضل الثقة التي تحظى بها OKX من قبل أكثر من 20 مليون عميل عالمي، وهي معروفة بكونها تطبيق تداول العملات الرقمية الأسرع والأكثر ثقة للمستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان.

كشريك رئيسي لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز Manchester City FC وMcLaren Formula 1 وgolfer Ian Poulter وOlympian Scotty James وقائد F1 دانيال ريتشاردو، تهدف OKX إلى زيادة تجربة الجماهير بفرص مالية ومشاركات جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.

بخلاف بورصة OKX، فإن OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs وmetaverse أثناء تداول رموز GameFi وDeFi.

لمعرفة المزيد حول OKX، قم بتنزيل تطبيقنا أو قم بزيارة: okx.com

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1 تُطبَّق شروط خدمة منظومة OKX Web3 وشروط خدمة OKX. باطلة حيث تحظرها القوانين السارية. سكان المواقع المحظورة، كندا، فلوريدا، ونيويورك غير مؤهلين للمشاركة.

2 سيُطلب من المستخدمين رهان 10 تيثر لكل NFT، مع إعادة أموالهم بالكامل بعد انتهاء البطولة.

3 يمكن للجماهير أيضًا حرق NFTs الخاصة بهم في أي وقت بعد انتهاء عملية الضرب من أجل المطالبة بحصتهم من مجموع جوائز فريقهم.

4 تُطبٌّق شروط خدمة OKX. تُطبَّق شروط وأحكام مسابقة التداول أيضًا.

5 تُطبٌّق شروط خدمة OKX.

6 تُطبٌّق شروط خدمة OKX.

عنوان الصورة:

مهرجان OKX لكرة القدم

التعليق على الصورة:

يقدم OKX مجموع جوائز بقيمة 3 ملايين دولار حيث أنه يربط بين Web3 وكرة القدم