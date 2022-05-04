‫ يقدم نارادا مايكل والدن، منتج إلتون جون وجورج مايكل وويتني هيوستن، تشارلي ميتشل الأسترالي البالغ من العمر 16 عامًا إلى العالم

سان فرانسيسكو، 4 مايو 2022 / PRNewswire / — معظم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا مشغولون بتصفح Instragam .

تشارلي ميتشل يسجل الأغاني مع منتجي الموسيقى الأسطوريين، وهذا المنتج هو مثل عدد قليل من الآخرين، مع 57 أغنية رقم 1 باسمه. أصدرت إدارة ESW اليوم الأغنية الفردية لأكثر من 13000 محطة إذاعية في 27 دولة من خلال PlayMPE ، الموزع الرئيسي للموسيقى لمحطات الإذاعة في جميع أنحاء العالم.

نارادا مايكل والدن، المنتج وراء ويتني هيوستن وجورج مايكل وأريثا فرانكلين وديانا روس وتوم جونز وستيفي وندر وراي تشارلز والعديد من النجوم الآخرين، قدم للعالم اليوم اسم تشارلي ميتشل على تلك القائمة.

قال والدن: “تشارلي ميتشل هو نجم في طور التكوين “.

اكتشف والدن ميتشل من خلال براين إيفانز، المغني الذي ينتج له أيضًا، والذي سمع تشارلي على منصة وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول إيفانز: “في اللحظة التي رأيته فيها، كان هو التالي “. “أنا لست بحاجة لبيع هذا الطفل لك، وهو لا يحتاج ذلك من أي شخص”.

أغنية تشارلي ميتشل الجديدة متاحة الآن في جميع أنحاء العالم على كل متجر لتنزيل الموسيقى في العالم، بما في ذلك iTunes و Amazon و Spotify وغيرها. صفحته على فيسبوك هي Facebook.com/charliemitchellmu sic.com .

يقول والدن: “رد الفعل بالفعل أكثر مما كنا نتوقع”.

لمزيد من المعلومات عن تشارلي ميتشل قم بزيارة charliemitchellmusic.com

كتب الأغنية أيضًا براين إيفانز وجيسي ستينجر، المدير التنفيذي الذي ينتج للمغني الشاب، مع مشاركة ميتشل في كتابة العنصر الموسيقي.

قال والدن: “هذه مجرد بداية لما سيراه العالم من تشارلي”.

يمكن شراء الأغنية من أمازون على https://www.amazon.com/dp/ B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_Pur_lnd_ albm_unrg أو على iTunes على https://music.apple.com/us/ album/even-after/1617967687 ؟ i=1617967702

يقول والدن: “الأغاني التالية ستبهرك”.