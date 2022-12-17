‫يفي Artmarket.com بوعده ويؤكد النشر الناجح للصفحات الرئيسية الجديدة لفناني آرت برايس، والتي تتضمن إحصائيات واعدة بالفعل وتوقعات ممتازة لعام 2023 بينما نخطو نحو المجد في تقييم الأعمال الفن.

باريس, 16 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — تُعزز نسختنا الجديدة، المكونة من 800000 صفحة رئيسية للفنانين من القرن الرابع حتى يومنا هذا، نقاط الدخول الأساسية والمفضلة لجميع قواعد بيانات آرت برايس وخدماته لأن الفنانين هم الأساس الفعلي الذي قامت عليه سوق الفن منذ نشأتها.

الصفحة الرئيسية الجديدة للفنانين على موقع آرت برايس: تعرض صفحة الفنان فاسيلي كاندينسكي

مع هذا الإصدار الجديد – وهو الأكثر نجاحًا منذ إنشاء قسم آرت برايس – تلقى قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت ردود فعل حماسية على مدار الشهرين الماضيين من مجموعة مختارة من المستخدمين المستهدفين من جميع أنحاء اثني عشر بلدًا رئيسيًا لسوق الفن العالمية. اقترن الاختبار التجريبي لموقعنا باستخلاص ردود الفعل المنهجية بناءً على مواصفات صارمة وضعها فريق من الاستشاريين الخارجيين المشاركين في عملية إعادة الهيكلة الشاملة لموقع ArtPrice.com على مدار 18 شهرًا.

بادئ ذي بدء، بفحص عينة بيانات قصيرة، رصد قسم آرت برايس زيادة كبيرة جدًا في زيارات موقعه، فضلاً عن طول متوسط وقت الاتصال ( ACT) ، خاصةً فيما يتعلق بقواعد بياناته، وكلها علامات جيدة لمستقبل Artmarket.com .

وعلى نفس المنوال، ووفقًا لإحصائيات جوجل الرسمية لشهر نوفمبر 2022، أشارت برامج الزاحف (جوجل بوت) إلى أن وكلاء المستخدم التابعين لها قد فهرسوا 28,8 مليون صفحة لآرت برايس من خلال قواعد بيانات آرت ماركت على مدار شهر واحد فقط، أي بمعدل 960000 صفحة يوميًا.

نتيجة لهذا النشر الضخم وفتح قواعد بيانات آرت برايس أمام برامج جوجل بوت (عملية الاستكشاف)، ارتفع عدد الصفحات الرئيسية المفهرسة للفنانين وأعمالهم (التي تمثل الركيزة الأساسية لآرت برايس التابع لآرت ماركت) من 0,96 مليون إلى 2,5 مليون صفحة يوميًا في وضع محتوى دائم الخضرة (يسمح وكيل مستخدم جوجل بوت بتنفيذ أوامر جافا سكريبت).

ويأتي هذا كنتيجة مباشرة لقرار تجاري وقانوني مدروس جيدًا بفتح أدلته غير المدفوعة أمام محركات الفهرسة، حيث تمثل هذه الزيادة طفرة لفهرسنا عبر الإنترنت وفقًا لمقاييس تحسين محركات البحث ( SEO ).

وبالتالي سيكون مردود ذلك مساهمة ضخمة في معدل دوران الأعمال في عام 2023، حيث تزخر قواعد بيانات آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com ، بصفته رائدًا عالميًا في مجال معلومات سوق الفن، بأكبر عدد من الفنانين والأعمال الفنية حتى الآن، حيث يصل عددهم إلى عشرات الملايين.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد تييري إيرمان ، مؤسس آرت برايس والرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com قائلاً:

“إن أي عملية نشر شبكة كبرى على مواقعنا أو في البلدان المختلفة لا تمثل أبدًا نهاية المطاف، بل عندما نتحول إلى مثل هذا الإصدار الجديد من Artmarket.com يكون الأمر دائمًا بمثابة دفعة قوية لفرقنا المختلفة (بمن فيهم أنا شخصيًا). ولقد سار الأمر بسلاسة تامة، وهذا الإصدار الجديد يعمل الآن بنسبة 100 ٪. ”

شاهد النسخة الجديدة من الصفحة الرئيسية للفنان:

https://www.artprice.com/ artist/15079/wassily-kandinsky

ونافلة القول، سوف يستكشف عملاء آرت برايس وأعضاؤه، من خلال الصفحات الرئيسية للفنانين، عدة قرون من المعرفة التي نظمها المؤرخون ومحررو آرت برايس التابع لآرت ماركت على مدار 25 عامًا. فمن خلال طريقة بديهية وطبيعية تمامًا، أصبحوا الآن قادرين على الانغماس في التاريخ الاستثنائي والمعقد لسوق الفن، بالاستفادة من علم أصول التدريس البشري والمباشر المميِّز لهوية آرت برايس، الأمر الذي سيمنحهم قدرًا من الثقة، والذي غالبًا ما يفتقر إليه عالم التحليل الهندسي والوظيفي ( GAFAs ).

سو ف تمكن هذه الصفحات الرئيسية للفنانين المستخدمين من الوصول إلى توصيات وثيقة الصلة وشخصية للغاية لمواصلة استكشافهم لسوق الفن، وبالتالي تجلب اشتراكات أكثر تطوراً، الأمر الذي يتبعه بالضرورة عائدات أكبر لموقع Artmarket.com .

وتأكيدًا لما أُعلن سابقًا، يأتي هذا التغيير – الذي تم تنفيذه بعد أبحاث موسعة حول تصميم واجهة وتجربة المستخدم ( UI/UX ) – قبل الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأسعار في بداية عام 2023 ويهدف إلى زيادة إيرادات Artmarket.com .

وفي أعقاب طلب تقديم عروض ذات مواصفات صارمة ودقيقة في نهاية عام 2019، اختار آرت برايس التابع لآرت ماركت فريقًا من المستشارين الخارجيين رفيعي المستوى يتمتعون بخبرات مرجعية من حسابات رئيسية في عمليات مماثلة لتلك الخاصة بآرت برايس. وقد اضطلع الفريق بدورٍ فاعلٍ في تدقيق عملية إعادة الهيكلة الشاملة لآرت برايس وتطويرها، باستخدام نهج رصين لتصميم واجهة وتجربة المستخدم.

هذا وقد دفعت جودة العمل الذي أجراه مستشارونا وكفاءته آرت برايس التابع لآرت ماركت إلى تمديد الشراكة إلى عام 2023، والذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس آرت برايس.

ونتيجة لنهج تصميم واجهة وتجربة المستخدم، سيتمكن المستخدمون الجدد لموقع آرت برايس التابع لآرت ماركت من استكشاف مورد تعليمي هائل بصورة سريعة وبشكل حدسي من خلال بيئة عمل هندسية مبتكرة مصممة وفقًا لتوقعات المستخدمين واحتياجاتهم.

تتضمن التجربة الآن “شروحات آرت برايس التوجيهية” التي ترشد المستخدم باستمرار أثناء عملية التصفح من خلال توفير معلومات حول النقاط الأساسية التي سيتم استكشافها. تمثل هذه الشروحات التوجيهية نظامًا متطورًا للغاية من العلامات الإرشادية التي توفر للمستخدم أفضل تجربة تصفح في أسرع وقت ممكن.

ونتيجة لذلك، سوف يبحر عملاء آرت برايس التابع لآرت ماركت بشكل حدسي في أخبار سوق الفن، وسيشعرون بأنهم فاعلون مميزون.

وتجدر الإشارة إلى أننا استخدمنا تصميم تجربة المستخدم بُغية تعزيز تجربة عملاء آرت برايس وأعضائه لأقصى قدر ممكن؛ بطريقة تجعل منها تجربة ممتعة وبديهية قدر الإمكان، سواء على الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي أو أجهزة ماك.

وبفضل تصميم تجربة المستخدم أصبح تصفح موقعنا الآن أكثر مرونة وكفاءة. يتسم تصميم تجربة المستخدم بحساسية خاصة لدوره في القضاء على الشعور بالتيه، ومن هذا المنطلق، تضمنت عملية التصميم تحليلاً دقيقًا للجوانب غير المنطقية والعاطفية لتجربة التصفح داخل عالم آرت برايس.

وعلى نفس المنوال، استخدمنا تصميم واجهة المستخدم لتعزيز تفاعل المستخدمين مع قواعد بيانات آرت برايس وخدماته. لذلك، كان تحليل واجهة المستخدم حاضرًا في جميع مراحل التطوير وصولاً إلى النشر النهائي وسيستمر في لعب دور في المراقبة الدائمة لمرحلة التشغيل أمام الجمهور.

على عكس تجربة المستخدم، تركز واجهة المستخدم بشكل أكبر على الجانب المرئي لجذب عين المستخدم وتشجيع مستخدمي آرت برايس على الاستمرار في استخدام قواعد البيانات والخدمات المختلفة لفترة أطول.

لقد سهل نهج واجهة المستخدم تصفح جميع أدوات دعم القرار في آرت برايس، حيث يتمثل هدفها الأساسي في جذب آفاق جديدة وعملاء وعشاق الفن وجامعي المقتنيات ومحترفي سوق الفن. وعطفًا على ذلك، عَدَّلَت آرت برايس سياسة البحث والتطوير لديها من خلال التعاون بطريقة انتقائية للغاية مع أفضل الاستشاريين في هذا المجال بُغية الاستحواذ على حصة جديدة من السوق.

وفي هذا الصدد، يصرح تييري إيرمان قائلاً: “توفر هذه السياسة الجديدة للتعاون مع الاستشاريين المتخصصين الذين يتمتعون برؤى جديدة مكسبًا حتميًا في الوقت والقدرة التنافسية لآرت برايس الذي اعتاد على إدارة عمليات التطوير الجديدة بموارد داخلية، حتى وقتٍ قريب. ولكن في هذا القرن الرقمي، تتحتم عليك معرفة كيفية التكيف والتغيير بسرعة كبيرة. ومن الجدير بالذكر، أن برمجة آرت برايس الحاسوبية الأصلية لا تخضع لأي استعانة بمصادر خارجية”.

ينطوي النشر الجديد على تغيير كامل في نموذجنا الاقتصادي، لا سيَّما من خلال الدمج الكامل للمعلنين بأجر في قواعد بياناتنا والخدمات التي نقدمها .

إننا نتحدث في الأساس عن 6500 دار مزادات حول العالم – تابعة لآرت برايس لأكثر من عقدين – والتي تنفق الآن 98 ٪ من ميزانيات التواصل لديها (للإعلان عن المبيعات القادمة) على الإعلانات عبر الإنترنت.

ومن الجدير بالذكر أن دور المزادات البالغ عددها 6500 دار والتي تمثل شريكًا تاريخيًا قد تعاونت بفعالية خلال مرحلة تطوير هذا الإصدار الأخير من آرت برايس على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. وبالطبع تُدرك هذه الدُور أنه من مصلحتها التعاون مع آرت برايس لأنه سيجذب الانتباه تجاه مبيعاتها المستقبلية ضمنيًا وبصورة فعالة مميزة. وهذا بدوره سيدر دخلاً جديدًا متكررًا لآرت برايس عبر شبكتها الإلكترونية الخاصة ( Intranet ) – وهي أداة مرجعية فعلية لدور المزادات في جميع أنحاء العالم تستخدم لتقييم كتالوجات المبيعات الرقمية والنقدية وتسعيرها وتحريرها على مدار 25 عامًا.

وتأسيسًا على ما سبق، يمكن لدُور المزادات الآن الاستفادة من خلال الظهور على الصفحات الرئيسية للفنانين كمعلن بأجر، والترويج لمبيعاتهم المستقبلية باستهداف موجه بدقة بفضل معايير البحث بين عملاء آرت برايس وأعضائه البالغ عددهم 7,2 ملايين عميل وعضو، مع الامتثال التام للوائح الأوروبية والأمريكية بشأن السرية وحماية البيانات الشخصية.

في الواقع، يعتمد “المزاد العلني” قبل كل شيء على مجموعة دقيقة للغاية من الفنانين الذين تشكل أعمالهم “في النهاية” أساس كتالوج المزاد العلني.

في المتوسط على مدار الخمسين عامًا الماضية، أنفقت دور المزادات 34٪ من تكاليفها الإجمالية على الإعلان عن مبيعاتها المستقبلية في المزادات العامة، بغض النظر عن البلد أو حجم أعمال المزاد.

نظرًا لأن الإعلان عن المزادات يكاد يقتصر الآن على الإنترنت فقط، فإن الإقبال الكبير من قِبل دور المزادات التابعة لآرت برايس في عام 2022 على الترويج لمبيعاتها المستقبلية مقابل أجر لقيَ أفضل استجابة تزامنًا مع هذا النشر الجديد الناجح للصفحات الرئيسية لفنانينا.

في الواقع، تعتبر دور المزادات أنه من المنطقي تمامًا توجيه إنفاق ميزانيات إعلانات المبيعات المستقبلية (التي تصل إلى 34٪ من تكاليف البيع) إلى الإنترنت، بدلاً من إعلانات الصحف باهظة الثمن وغير الموجهة برمجيًا، حيث تستهدف الإعلانات عن طريق الإنترنت الملفات الشخصية لهواة جمع المقتنيات الفنية تحديدًا، والذين يتابعون فنانين معينين.

من البديهي أن بائعي الأعمال الفنية مستعدون لاستثمار 34٪ من ميزانياتهم الإجمالية على الإعلانات انطلاقًا من رغبتهم في الحصول على أفضل الأسعار للأعمال التي يعرضونها للبيع، والأهم من ذلك، حرصهم على تجنب وجود قطع غير مباعة، والتي من شأنها تقويض قيمة الأعمال في المبيعات المستقبلية.

في الماضي، اعتبرت آرت برايس أن الإعلان عبر الإنترنت (البنرات، وما إلى ذلك) غير متوافق مع قواعد بياناتها من حيث سهولة القراءة والقيمة المرموقة، لذلك مثلت الاستجابة لهذا الطلب من دور المزادات مع الحفاظ على جينات آرت برايس الأصلية تحديًا كبيرًا.

مع وضع مميزات هذا النشر الناجح الجديد في الاعتبار، للإعلان عن مبيعاتها المستقبلية، ستتمكن دور المزادات البالغ عددها 6500 دار من الاندماج والانصهار في العملية الصناعية الكاملة لآرت برايس التابع لآرت ماركت، وذلك عبر الصفحات الرئيسية الجديدة للفنانين وعبر الإشعارات التي يتم إرسالها إلى 7,2 ملايين عميل وعضو من عملاء آرت برايس وأعضائها (عن طريق الرسائل القصيرة، وملخص الموقع الغني/ RSS ، والرسائل الفورية، والبريد الإلكتروني، وصفحة الفنانين، إلخ).

لقد أصبح الآن من الممكن أن يؤدي العائد المستقبلي الناتج عن الترويج للمبيعات المستقبلية من قِبل 6500 دار مزادات (المعلنين التابعين إلى آرت برايس منذ عام 1997) في نهاية المطاف إلى تحقيق عائدات أعلى من الاشتراكات، والتي تمثل حاليًا 90٪ من إيرادات آرت برايس. ومن هنا يتضح أن خطة آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com هي مضاعفة إيراداته من خلال الاستجابة للطلب طويل الأمد من دور المزادات الشريكة له.

وتجدر الإشارة إلى أن النظرة الاقتصادية لآرت برايس تعتمد بشكل أساسي على الطلبات الواردة من دور المزادات/منظمي المزادات، وليس على الطلبات الصادرة بموجب نمط البحث، الأمر الذي يحقق فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بالموارد البشرية والتكاليف المالية.

وبطبيعة الحال، فإن نجاح هذا النشر الضخم سيساهم بشكل كبير في القبول السلس للزيادة الكبيرة في أسعار الاشتراكات والخدمات بدايةً من يناير 2023.

من خلال هذا التجديد الرئيسي لموقعنا الإلكتروني ونموذجنا الاقتصادي، يهدف آرت برايس أيضًا إلى تقويم أوضاع الفنانين بجعلهم في القلب من سوق الفن من خلال تمكينهم من توليد رموز فنية غير قابلة للاستبدال، والتي تعد أحد أسس تقنية الويب 3.

مما لا شك فيه أن إعادة الهيكلة الشاملة هذه لآرت برايس التابع لموقع Artmarket.com ستسلط الضوء أيضًا على أرشيف أرت برايس الخاص بالمخطوطات وكتالوجات المزادات المطبوعة الأصلية (الأكبر في العالم) التي يعود تاريخها إلى عام 1700. هذا الأرشيف بدوره يضفي الشرعية على معايير آرت برايس الرقمية لسوق الفن ويعزز مكانته كرائد عالمي في معلومات سوق الفن على مدار 25 عامًا.

منذ عام 1997، كان الطموح الأساسي لآرت برايس هو تعزيز شفافية سوق الفن من خلال توسيع المعرفة من دائرة المطلعين إلى العامة لتسهيل عملية تطوره ونموه. وفي السياق نفسه، سيعمل الطرح لآرت برايس التابع آرت ماركت على تعزيز هذه الشفافية من خلال الوصول إلى البيانات التي تم التحقق منها والقابلة للتحقق منها والسياقية، بالدرجة الأولى.

بحلول نهاية يناير 2023، عند تدشين الصفحة الرئيسية المعاد تصميمها على الإنترنت، سيتمكن عملاء آرت برايس وأعضاؤه من إجراء زيارات افتراضية للاطلاع على جميع مجموعات الوثائق والمخطوطات والكتالوجات المشروحة فائقة التأمين لدى آرت برايس. وهذا القسم قيد الإنتاج والتصوير حاليًا لعرض المهارات المتعددة التي يتمتع بها آرت برايس.

في عصر رقمي بالكامل، يمنح هذا عملاء آرت برايس وأعضاءه مستوًى فريدًا من الثقة الإضافية. لطالما كان آرت برايس مشغلاً أصيلاً للإنترنت منذ عام 1997 (بفضل شركته الأم سيرفر جروب، والتي تعمل على الإنترنت منذ عام 1987)، تستند معرفته وعملياته إلى مجموعة جوهرية تتألف من مئات الآلاف من المخطوطات وكتالوجات المزادات الأصلية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة (وتقدر قيمتها في الميزانية العمومية لـ Artmarket.com بـ 16 مليون يورو). تمثل هذه الوثائق التاريخ الكامل لسوق الفن منذ نشأتها.

تشكلت مكانة آرت برايس كرائد عالمي في معلومات سوق الفن أيضًا من خلال استقطابنا لعدد كبير من الناشرين الفنيين المتخصصين والمثمنين للقطع الفنية المشهورين، بالإضافة إلى حيازة العديد من الأرشيفات التحريرية المرموقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات العشر الأولى من تأسيس نشاطه (انظر وثيقة التسجيل العالمي التي نقدمها كل عام إلى هيئة الأسواق المالية الفرنسية).

تسلط الصفحات الرئيسية الجديدة للفنانين الضوء على الثروة والقيمة المضافة العالية لقواعد بيانات Artmarket.com وخدماته، حيث يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي الخوارزمي لعملاء آرت برايس التابع لآرت ماركت وأعضائه البالغ عددهم 7,2 ملايين الوصول إلى توصيات ذات صلة وشخصية للغاية ويمكنهم من تعميق معرفتهم بسوق الفن. وبالتالي سيجلب اشتراكات أكثر تطورًا ويدر المزيد من الإيرادات بالتبعية.

آرت برايس التابع لآرت ماركت في 2023: الطريق نحو المجد في خبرة سوق الفن

يتمثل أحد أهداف آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com في طرح اشتراك احترافي متميز في عام 2023 يزيد سعره عن 1800 يورو. بفضل مجموعته التحريرية الفريدة عالميًا التي تغطي أكثر من 300 عام من نشاط سوق الفن، يمكن لآرت برايس استخدام طريقة البيع المتكرر لاقتفاء أثر تسلسل العمل الفريد (وبالتالي المتجانس) عبر العقود والقرون وخلال البلدان ودور المزادات الحالية أو السابقة.

فيما يتعلق بتقييم الفن، تمثل هذه الخدمة غاية مطلقة منشودة وستكون أساسًا للاشتراك المتميز الذي لا يجرؤ على تقديمه سوى آرت برايس التابع لآرت ماركت، استنادًا إلى مجموعته التحريرية التي تغطي أكثر من 300 عام من نشاط سوق الفن، جنبًا إلى جنب مع قدرته على تحليل البيانات الضخمة وأدواته الاقتصادية الحصرية المتطورة للغاية.

لاحظ أنه مع مجرد طلب واحد فقط ذي صلة على آرت برايس، يمكن للمشترك تبرير سعر الاشتراك “المميز” السنوي، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على جميع قواعد البيانات الاحترافية.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل صفحاتنا الرئيسية الجديدة للفنانين أقدام أعضاء آرت برايس التابع لآرت ماركت وعملائه نقلاً كاملاً إلى عالم الويب 3، وبالتبعية إلى مجال الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، مما يمنح Artmarket.com تقدمًا كبيرًا في أعماله الأساسية.

في ظل وجود العملات المشفرة، والرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، والميتافيرس نجد أن هواة جمع الأعمال الفنية وعشاقها الجدد في كثير من الأحيان أصغر بكثير من أسلافهم. وهناك الآن أكثر من 450 مليون مشترٍ محتمل لمواد الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، وليس لدى هواة جمع الأعمال الفنية وعشاقها هؤلاء نية للتخلي عن عالم تشفير ويب 3 الخاص بهم الذي يمثل مستقبل الإنترنت بلا منازع.

تشمل عملية إعادة الهيكلة هذه، بطبيعة الحال، إدخال تقنية الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، والتي تنمو نموًا متسارعًا للغاية وتشكل نقلة نوعية للفنانين في سوق الفن الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى أسياد قرارهم، كما كان الحال خلال عصر النهضة.

من اللافت للنظر حاليًا أن جميع صانعي سوق الفن، وخاصة غالبية دور المزادات في جميع أنحاء العالم، لديهم الآن قسم للرموز غير القابلة للاستبدال مخصص لمبيعات الكتالوج والمبيعات عبر الإنترنت على مدار العام. وعلى نفس المنوال، بدأت جميع الصروح الرئيسية في مجال المتاحف/المعارض الفنية في نشر رموزها الخاصة غير القابلة للاستبدال.

بفضل خصائص آرت برايس الفريدة على مستوى العالم، فإن طموحاته الآن تهدف إلى الاستحواذ على سوق طرح الإصدارات الأساسية من الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال وذلك من خلال المنافسة السوقية المشروعة والنزيهة.

وفي إطار الاستعداد لإعادة الهيكلة الشاملة والناجحة لموقعنا ونموذجنا، أتيحت الفرصة لآرت برايس ومستشاريه لإجراء سلسلة من المقابلات واختبارات المستخدمين (ما يسمى باختبارات قابلية استخدام تصميم تجربة وواجهة المستخدم) مع عملائه التاريخيين جنبًا إلى جنب مع عملائه وأعضائه الجدد. ولعل الفضل في إتاحة هذه الفرصة هي فترات الإغلاق بسبب كوفيد، حيث استمتع العديد من عملائنا بوفرة في الوقت المتاح بين أيديهم أكثر من المعتاد.

هذا ويؤكد تيري إيرمان، مؤسس آرت برايس والرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com ، على الجانب المسؤول عن البيئة لأحدث عمليات نشر آرت برايس: “منذ عام 2017، ونحن عاكفون على تطوير عمليات لتحسين استخدام خوادمنا من خلال تكييف مراكز بيانات آرت برايس في جميع أنحاء العالم مع متطلبات الطاقة وتقليل استهلاكها بنسبة 40 ٪ في عام 2022، والاستمرار في هدفنا نحو تقليل الاستهلاك بنسبة 50 ٪ في عام 2023. وقد تحقق ذلك باستخدام منهجية الشبكات الصغيرة التي تسمح باستغلال أفضل لوحدات الإنتاج (قرار قائم على تقنيات متعددة) واستخدام الطاقات المتجددة بشكل أساسي”.

من هنا يتضح أنه من خلال التزامها بمنهجية الشبكات الصغيرة، تعد مراكز بيانات آرت برايس التابع لآرت ماركت جزءًا من المنطق البيئي المسؤول والمشترك (دون خطر على متطلبات المعالجة لدى أرت برايس) الذي يتضمن تحليل تطور الطاقات المتجددة فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية الجديدة والبحث المستمر وفقًا لمبدأ “التقييم التكويني” (المفهوم الذي صاغه لويجي باريسون).

بالنظر إلى الموقع الجغرافي الزاخر لمكتبنا الرئيسي (في دومين دي لا سورس، الذي تم بناؤه في عام 1630)، فإننا نطور، مع الشركاء، نظامًا “مناخيًا” يعتمد على تقنية الآبار الارتوازية التي تسحب المياه من طبقات التربة العميقة. سوف تتم حماية هذا النظام من خلال براءات الاختراع التي سيقدمها آرت برايس وسيرفر جروب، وسوف يستجيب بطريقة مسؤولة بيئيًا لأزمة الطاقة الحالية التي هي أكثر خطورة بكثير من الصدمتين النفطيتين اللتين وقعتا في عامي 1973 و1979، وهذه مجرد بداية.

بصفته رائدًا عالميًا، يعتبر آرت برايس المسؤولية البيئية التزامًا فلسفيًا وأخلاقيًا، فهي متسقة مع مكانتنا في السوق وثقافة شركتنا ومشاعر عملائنا ومساهمينا.

سيظل عرض آرت برايس التابع لآرت ماركت تنافسيًا للغاية حتى بعد زيادة أسعار يناير 2023، حتى مع وجود احتمالية لارتفاع هامشي في الأسعار في المستقبل.

تعد قواعد بيانات آرت برايس اليوم الأكثر شمولاً في العالم بلا جدال، حيث تمت فهرسة ما يقرب من صفحة 800000 لفنان متضمنة سيرهم الذاتية، ونتائج المزاد، والمؤشرات، بالإضافة إلى أدوات المساعدة على صنع القرار، والتوقيعات وعلامات المونوغرام، والمعلومات حول المبيعات السابقة والمستقبلية. وفي المجمل، يمثل ذلك إضافة كبيرة إلى عشرات الملايين من سجلات البيانات المتصلة وذات القيمة العالية، وكلها محمية بمختلف حقوق الملكية الفكرية.

لطالما كان Artmarket.com مدرارًا للربح لمدة عقد من الزمان، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من الإيرادات الإضافية سوف يترجم إلى صافي دخل إضافي، لأنه في ظل النظام المالي الفرنسي يمكننا توليد ما يصل إلى 90 مليون يورو سنويًا دون تكبد رسوم ضريبية إضافية.

على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار، لا يزال عرض آرت برايس التابع لآرت ماركت هو الأفضل مقارنةً بالعرض بطيء التطور من منافسنا، والذي يقدم اشتراكات احترافية سنوية محدودة البحث (على سبيل المثال، 150 استعلامًا مقابل 350 يورو في السنة، و450 استعلامًا مقابل 975 يورو.في السنة، وفي حالة تجاوز هذا الحد، 2,45 يورو لكل عملية بحث). (المعلومات المعتمدة من قبل المحكمة في نوفمبر 2022).

في عالم العروض “غير المحدودة”، تمثل هذه العروض ببساطة عروضًا عفى عليها الزمن. علاوة على ذلك، يعتمد عرض المنافس على قاعدة بيانات تضم 330000 فنان ومستقاة من مجموعة مختارة من 1600 دار مزادات فقط، في حين تضم قاعدة بيانات آرت برايس التابع لآرت ماركت 800000 فنان و6400 دار مزادات، مع اشتراكات غير محدودة تبدأ من 265 إلى 529 يورو في السنة، بما في ذلك مجموعة فريدة عالميًا من المؤشرات وأدوات صنع القرار والتوقيعات وعلامات المونوغرام.

باختصار، سيظل عرض آرت برايس تنافسيًا للغاية حتى بعد زيادة الرسوم وحتى مع وجود احتمالية لارتفاع هامشي في الأسعار في المستقبل.

في المرحلة المقبلة، حريٌ بمكانتنا التي لا ينازعنا فيها أحد كرائد عالمي في معلومات سوق الفن منذ عام 1997، أن تمكِّن آرت برايس من إدرار دخل إضافي من خلال الزيادات السنوية في الأسعار، والتي يتم تعديلها حسب الحاجة، لا سيَّما من خلال الإثراء المستمر لقواعد البيانات المختلفة عبر إضافة ما لا يقل عن مليون سجل بيانات فائقة الكفاءة لعملائه كل عام؛ وكل ذلك تأكيدًا على أن آرت برايس يوفر لعملائه بيانات أساسية لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر.

سوق الفنن تستعرض المزيد من قوتها عبر تحطيم الأرقام القياسية الدورية لجميع الفترات الفنية خلال المبيعات الأخيرة في عام 2022، والمحتمل جدًا أن تمتد إلى المبيعات المستقبلية خلال عام 2023.

على عكس التوقعات إلى حدٍ ما – بالنظر إلى السياق الجيوسياسي والاقتصادي- تستعرض سوق الفن العالمية قوتها عبر الأرقام القياسية للمزادات المنتظمة لأعمال من جميع الفترات الفنية، بغض النظر عن البلدان، خلال جلسات المبيعات الأخيرة. ولم يتم أي إلغاء لمبيعات الكتالوج الكلاسيكية و/أو المرموقة لعام 2022 أو 2023، والتي تعد المؤشرات الرئيسية لسوق الفن.

تُدرِك دور المزادات الكبرى والمستثمرون جيدًا أن الفن استثمار آمن، كما هو موضح في مؤشر آرت برايس100©، والذي تفوق على مؤشرات سوق الأسهم التقليدية. ولعل ما تشهده الفترة الحالية من توترات في سوق الأوراق المالية هي الدافع وراء توجيه أموال واستثمارات جديدة إلى سوق الفن.

لاحظ آرت برايس أن سوق الفنون تكون أقل تأثرًا فعليًا من الأسواق الأخرى والاقتصاد خلال الأزمات الرئيسية التي وقعت في الماضي (مثل انهيار ناسداك في عام 2000، أحداث 11 سبتمبر 2001، الحرب الأفغانية عام 2001، الحرب على العراق عام 2003، أزمتي الرهن العقاري ومقايضات العجز عن سداد الائتمان عام 2007، أزمة معدلات الفائدة السلبية في 2011، أزمة كوفيد عام 2019، وما إلى ذلك).

تُثبت دار كريستي عبر نشرها الأخير لمجموعة بول ألين هذه النقطة إثباتًا راسخًا للغاية بفتحها صفحة جديدة في تاريخ المزادات، حيث كانت أول مجموعة خاصة تجني أكثر من مليار دولار في مزاد (1,62 مليار دولار) مع خمسة أعمال تتجاوز مبيعاتها عتبة 100 مليون دولار.

يكسر هذا الرقم القياسي الجديد الرقم القياسي السابق لدار مزادات سوثبيز (منافس كريستي) عندما جنت 922 مليون دولار من بيع مجموعة ماكلوي بين خريف 2021 وربيع 2022.

بفضل نشر هذه المجموعات الأمريكية الاستثنائية، أصبح عام 2022 عامًا رائعًا في تاريخ مبيعات المزادات العامة.

مع اقترابنا من نهاية عام 2022، من الواضح تمامًا أن الحرب الدائرة على الأراضي الأوروبية وما يتبعها من مخاوف من الركود لم تُخرج أفضل ما في جعبة سوق الفن.

Image: [ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/12/ tablette-page-artiste_en.png ]

حقوق الطبع والنشر 1987-2022 تييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

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نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، وخدمة التسوية المؤجلة ( SRD) ، طويلة الأجل فقط، ويوروكلير: 7478 – رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز: . ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان. وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في مَنْ يكون مَنْ ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 800000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمية الموحدة.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (® Artprice Images ) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنيين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6400 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة). يتمتع 7,2 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمية الموحدة® الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

آرت برايس تصدر تقريرها عن سوق الفن المعاصرة للغاية لعام 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2022

تقرير آرت برايس 2022 نصف السنوي: عودة سوق الفن إلى النمو القوي في الغرب:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/global-art- market-in-h1-2022-by-artprice- com

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمية المنشور في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر من Artmarket.com :

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

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اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها https://www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغين للفن المعاصر الشهير “ The Abode of Chaos ” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

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